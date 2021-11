Ed Sheeran star della Milano Music Week: «Non do niente per scontato»

Non ha per niente l’aria di chi ha venduto milioni di copie e che da 5 anni è praticamente sempre al top delle classifiche di tutto il mondo. Con la sua felpa multicolor e la faccia rilassata, Ed Sheeran è stato oggi il protagonista di uno speciale secret show presso il Fabrique di Milano.

Una manciata di canzoni, da Overpass Graffiti a Shivers fino ai classiconi Perfect e Shape Of You. «Non suono in italia dal 2019. Non vedo l’ora di fare altri concerti», dice in un italiano che non t’aspetti. O meglio, i fan se lo aspettavano sì, perché sapevano che Ed sta prendendo lezioni di italiano. «Non faccio lezione 3 mesi perché sono on promotion. A gennaio I’ll start again. Piano piano».

In scaletta anche Perfect, Shape Of You, ma pure Tides, in cui parla di come sia cambiato il suo rapporto con la vita, crescendo e diventando papà. «Prima vivevo per vivere, poi è arrivata mia figlia e ora ho paura di non esserci più per lei, penso alla vita diversamente».

Ma come si rimane con i piedi per terra quando tutto quello che ti capita è fantastico? «L’età aiuta, all’inizio non capivo cosa stesse succedendo. Vivo ancora dove sono nato, vedo i miei amici di sempre, che mi trattano come mi hanno sempre trattato». Anche se hai qualche Grammy sul pianoforte. E uno forse arriverà anche nel 2022: «Non avevo una canzone nominata come Song of the Year da sei anni». Ne ha già vinti quattro, di Grammy. Quest’anno concorre col primo singolo del suo ultimo disco, Bad Habits: «Pensavo che non andasse bene, nei primi 3 gg non andando come speravamo. Poi però è andata al No.1. In quei 3 giorni mi sono ricordato che non c’è niente di scontato, ogni tanto serve».

