Ecco com’è un concerto con il distanziamento sociale: le foto

Lunedì 18 maggio, il cantante americano Travis McCready si è esibito al Temple Live in Fort Smith, Arkansas in quello che è stato definito il primo concerto nell’epoca del Covid-19 di fronte a un vero pubblico negli Stati Uniti. Sono state applicate le precauzioni segnalate dal Dipartimento della salute americano. Risultato: una performance in una sala mezza vuota, col pubblico seduto e ben distanziato, qualcosa di simile a quanto previsto in Italia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che regola i concerti che si potrebbero tenere nell’estate 2020 nel nostro Paese. In questa foto, un’addetta misura la temperatura ai fan in fila per entrare.



Foto di September Dawn Bottoms per Rolling Stone