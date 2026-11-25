Andy Taylor, chitarrista fondatore dei Duran Duran e coautore di alcune delle canzoni più amate del gruppo, tra cui Hungry Like the Wolf, Rio e Girls on Film, è morto lunedì dopo una lunga malattia. Aveva un tumore metastatico alla prostata al quarto stadio. Aveva 65 anni.

La morte di Taylor è stata confermata mercoledì attraverso un comunicato dei Duran Duran e della famiglia del chitarrista.

«Andy c’era sin dall’inizio della nostra storia», hanno scritto i Duran Duran. «Fin dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal nord-est dell’Inghilterra con una chitarra e un’incrollabile fiducia in ciò che saremmo potuti diventare, ha portato nella nostra musica un’energia e una spavalderia inconfondibili. Il suo modo di suonare ha dato forza alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo. Con il suo humour, secondo solo al suo meraviglioso modo di affrontare la vita senza sentimentalismi e senza troppi giri di parole, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato carattere alla band negli anni straordinari che sono seguiti».

La band ha dichiarato che Taylor ha affrontato la malattia con «straordinario coraggio, onestà e dignità», aggiungendo: «È stato bellissimo tornare a fare musica con lui quando i cinque membri originali si sono riuniti all’inizio degli anni Duemila. Quel tempo trascorso insieme, sia sul palco sia in studio, ha significato moltissimo per tutti noi. Quando siamo entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022, Andy stava troppo male per essere con noi, ma le sue parole quella sera hanno ricordato a tutti la sua forza e il legame che ci univa».

Tracey, la moglie di Taylor, ha dichiarato: «Per il mondo Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il più meraviglioso dei mariti, un padre amorevole e un nonno orgogliosissimo. Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta al primo posto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme e, per quanto lontano lo portasse la musica, il suo cuore era sempre a casa.

«Andy ha affrontato questi ultimi anni con grandissimo coraggio e determinazione. Non si è mai arreso, ha combattuto fino alla fine senza mai perdere il suo amore per la vita. L’affetto e il sostegno che i fan di tutto il mondo gli hanno dimostrato durante la malattia gli hanno dato un conforto e una forza immensi, e di questo saremo sempre grati».

La chitarra di Taylor ha dato ai Duran Duran una fondamentale componente hard rock nei primi anni della scena britannica New Romantic. «Funzionava davvero perché andava completamente nella direzione opposta rispetto ai groove disco», ha raccontato nel 2021 il tastierista dei Duran Duran Nick Rhodes. «Era anche quello che piaceva agli americani. In America le radio FM trasmettevano ancora rock. Eravamo l’unica band new wave con delle chitarre pesanti, e così siamo riusciti a conquistare anche quel pubblico».

«Dal giorno in cui ho conosciuto Nick, John, Simon e Roger, tutti hanno apprezzato il contributo di un ragazzaccio del nord piuttosto rumoroso e versatile», ha raccontato Andy Taylor nel 2022. «Eravamo cresciuti ascoltando gli stessi vinili e andando agli stessi concerti, da David Bowie ai Roxy Music, dai Sex Pistols agli Chic, naturalmente. Come musicista riuscivo a muovermi in tutti quei territori e ho sviluppato uno stile ibrido che si adattava perfettamente a quella straordinaria idea di band».

Nel 1984 Taylor ha fondato i Power Station insieme a Robert Palmer, al batterista degli Chic Tony Thompson e al bassista dei Duran Duran John Taylor. Il supergruppo, che ha avuto vita breve, ha ottenuto un successo internazionale con Some Like It Hot e una cover del classico dei T. Rex Bang a Gong (Get It On). Ha anche inciso con Rod Stewart, Paul Rodgers, Belinda Carlisle e molti altri grandi nomi della musica, ma la sua eredità sarà per sempre legata al lavoro con i Duran Duran.

«Nessun altro suonava come noi», ha raccontato Taylor all’Irish Times nel 2022. «Eravamo pronti ad assimilare quella che era l’arte della registrazione analogica, ma utilizzando anche strumenti diversi. L’ossessione artistica di Nick Rhodes per la tecnologia dei sintetizzatori era qualcosa che non avevo mai visto prima, ed è così che ho scoperto la stratificazione dei suoni. Dal momento che eravamo istintivamente fatti per suonare insieme, ci siamo evoluti molto rapidamente, scrivendo il nostro secondo album, Rio con la sicurezza che ci avevano dato i primi successi di Girls on Film e Planet Earth. Puoi sognare quello che è successo a noi, ma viverlo alle proprie condizioni, tra amici, è stato più che incredibile».

Taylor è cresciuto a Cullercoats, una cittadina nel nord-est dell’Inghilterra. Sua madre ha abbandonato la famiglia quando aveva 11 anni, lasciandogli profonde ferite psicologiche. Ha però trovato rifugio nella musica degli AC/DC, dei Van Halen e di altre band hard rock dell’epoca. Ha imparato a suonare la chitarra da adolescente e ha suonato in giro per l’Inghilterra in una serie di gruppi senza successo, fino a quando, nel 1980, si è imbattuto in un annuncio pubblicato su Melody Maker da una nuova band di Birmingham alla ricerca di un chitarrista pieno di energia.

Quando è arrivato a Birmingham per l’audizione, ha conosciuto Rhodes, il bassista John Taylor e il batterista Roger Taylor. «Noi tre ci siamo fatti una bella risata per il fatto che, per pura coincidenza, avessimo tutti lo stesso cognome», ha scritto Andy Taylor nella sua autobiografia del 2008, Wild Boy. «Avevano i capelli lunghi, con grandi ciuffi, ascoltavano David Bowie e Bryan Ferry ed erano appassionati di tutta quella nuova moda che aveva iniziato a prendere piede dopo la fine del punk».

Duran Duran - Planet Earth (Live @ Måndagsbörsen '81)

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Era l’inizio della scena New Romantic, di cui i Duran Duran sarebbero diventati gli esponenti più celebri a livello internazionale dopo l’arrivo del frontman Simon Le Bon. Il singolo di debutto della band, Planet Earth, pubblicato nel 1981, è diventato immediatamente un successo in Inghilterra e ha definito il suono di gran parte della musica che sarebbe arrivata in seguito, mescolando i sintetizzatori new wave con la chitarra elettrica di Taylor.

Quando nel 1982 hanno pubblicato il loro secondo album, Rio, MTV aveva già iniziato a trasmettere negli Stati Uniti. Il neonato canale via cavo, affamato di contenuti, ha mandato in rotazione continua i videoclip dei singoli Hungry Like the Wolf e Rio, trasformando la band in un gruppo di superstar. I Duran Duran sono diventati così popolari che la stampa li ha definiti i capofila di una «seconda British Invasion», insieme a gruppi come Spandau Ballet, A Flock of Seagulls, Human League, Dexys Midnight Runners ed Eurythmics.

I successi sono continuati nel 1983 con la pubblicazione di Seven and the Ragged Tiger, che conteneva Union of the Snake e The Reflex. Dietro le quinte, però, il gruppo si stava disintegrando a causa degli scontri caratteriali, dei disaccordi sulla direzione musicale della band e del massiccio consumo di cocaina.

The Power Station - Some Like It Hot

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Nel 1984, durante una pausa dagli impegni dei Duran Duran, Andy Taylor e John Taylor hanno fondato i Power Station insieme a Palmer. «La musica che io e John facevamo insieme nei Power Station nasceva in parte dalla frustrazione di non poter suonare come volevamo nei Duran Duran», ha scritto Taylor in Wild Boy. «Il ricordo di quanto fosse stato laborioso registrare Seven and the Ragged Tiger era ancora fresco nelle nostre menti, così, quando si è presentata l’occasione di fare qualcosa di diverso, l’abbiamo afferrata al volo».

Le fazioni in guerra dei Duran Duran sono state costrette a riunirsi nel 1985 per esibirsi al Live Aid di Philadelphia. «Avevamo toccato il fondo e non avevamo assolutamente nulla da dirci», ha scritto Taylor in Wild Boy. «Ci siamo diretti verso il luogo del concerto attraversando strade piene di fan del rock entusiasti, ma dentro il pullman l’atmosfera era quella di un gruppo di persone che stava andando a un funerale. Non sapevamo che stavamo davvero andando a un funerale: il nostro».

Duran Duran Live From London 2005

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Andy Taylor ha lasciato i Duran Duran l’anno successivo per intraprendere una carriera solista che si è arenata dopo due album di scarso successo: Thunder del 1987 e Dangerous del 1990. Ha trascorso gran parte degli anni Novanta insieme alla moglie e ai figli Andy, Georgie, Bethy e Izzy.

Nel 1993 i Duran Duran sono tornati prepotentemente alla ribalta grazie ai successi di Ordinary World e Come Undone, ma all’inizio del nuovo millennio erano nuovamente in declino, con Simon Le Bon e Nick Rhodes come unici membri rimasti della formazione originale. La formazione storica, Andy Taylor compreso, si è riunita nel 2001 per un tour della reunion che ha portato alla pubblicazione, nel 2004, dell’album Astronaut. Le vendite dei biglietti andavano bene, ma i vecchi problemi sono rapidamente riemersi. Andy Taylor ha lasciato la band durante la lavorazione di un album nel 2006, dopo mesi di tensioni con il gruppo e il suo management.

«Forse le cose sarebbero andate diversamente se ci fossimo seduti tutti insieme a discutere delle tensioni che ci avevano separati la prima volta, ma non è mai successo», ha scritto Taylor in Wild Boy. «Anzi, non credo di essere mai andato a cena con Nick nei primi sei anni dopo la reunion. La seconda volta non c’era la cocaina, ma alla fine sono riaffiorate le stesse tensioni provocate dai disaccordi interni. La storia si è davvero ripetuta».

Love or Liberation (feat. Gary Stringer)

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Taylor ha mantenuto un basso profilo nel decennio successivo al suo addio ai Duran Duran. Nel 2019 è tornato con un nuovo singolo, Love or Liberation. Tre anni dopo è arrivata la notizia che i Duran Duran sarebbero entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Nonostante fosse stata annunciata una reunion sul palco con Taylor, quando il gruppo è arrivato a teatro del chitarrista non c’era traccia. Una volta sul palco, Le Bon ha letto una lettera in cui rivelava che Taylor stava combattendo contro un tumore metastatico alla prostata al quarto stadio.

«Mi dispiace davvero e sono enormemente deluso di non essere riuscito a esserci», ha scritto Taylor nella lettera aperta di quella sera. «Non abbiate dubbi: ero entusiasta. Sono così orgoglioso di questi quattro fratelli, sono sbalordito dalla loro capacità di resistere nel tempo e felicissimo di ricevere questo riconoscimento. Spesso ho dubitato che questo giorno sarebbe mai arrivato. Sono dannatamente felice di essere ancora qui per vederlo».

Da Rolling Stone U.S.