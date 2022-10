Ditonellapiaga, guarda il video live di ‘Connessioni’ per Indie Jungle

È stato un lungo anno bellissimo quello di Ditonellapiaga. Prima è uscito il suo disco d’esordio Camouflage, poi ha conquistato il Festival di Sanremo con Chimica, in coppia con la Rettore, girando in lungo e in largo la penisola in un ampio tour estivo. Ma Margherita non si è fermata, per nulla. E allora eccola qui, mentre si esibisce in Connessioni, un estratto dalla sua performance per la nuova stagione di Indie Jungle, il format televisivo di Sky Arte dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza immersiva di un intero concerto dal vivo.

Indie Jungle riparte, per la sua terza stagione, dal talento dell’artista romano, per raccontare 12 differenti viaggi musicali con Giorgio Poi, Willie Peyote, Studio Murena, Laila Al Habash, Mobrici, Franco 126, Bartolini, Giovanni Truppi, Hu, Dutch Nazari, Rancore. Fin dalla prima stagione, Indie Jungle si è distinto nel panorama televisivo italiano per la novità della proposta e per le peculiarità del format che vede per la prima volta sullo schermo gli autori della musica attuale italiana raccontarsi in speciali interviste ed esibirsi in esclusive live session, attraverso un accurato ritratto che rende le puntate dei veri e propri mini documentari. Il tutto corredato anche da materiali di repertorio, con foto e video spesso inediti.

La prima puntata della nuova stagione di Indie Jungle andrà in onda il 15 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte nella settimana successiva alla messa in onda.

Protagonisti della prime due stagioni sono stati Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni, Ministri, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Bondi, Margherita Vicario.

Ecco il calendario delle puntate della terza stagione:

15 ottobre 2022 Ditonellapiaga

22 ottobre 2022 Giorgio Poi

29 ottobre 2022 Willie Peyote

5 novembre 2022 Studio Murena

12 novembre 2022 Laila Al Habash

19 novembre 2022 Mobrici

26 novembre 2022 Franco 126

3 dicembre 2022 Bartolini

10 dicembre 2022 Giovanni Truppi

17 dicembre 2022 Hu

7 gennaio 2023 Dutch Nazari

14 gennaio 2023 Rancore