Ditonellapiaga fa quello che le va: guarda il video di ‘È tutto vero’

«Ora sono a Roma, son tornata da poco. Ero a Milano a lavorare al disco». Quando la sentiamo al telefono Margherita Carducci aka Ditonellapiaga è “presa bene”, come si dice dalle sue parti. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo, È tutto vero, secondo anticipo dell’album a cui sta lavorando e che uscirà nel 2024. Lavoro che arriva a due anni da Camouflage, con cui si è portata a casa la Targa Tenco come Migliore Opera Prima. Poi Sanremo, il tour, altre canzoni. E oggi siamo qui, a presentarvi in anteprima il suo nuovo video. Una sorta di «monito personale per ricordarmi di non essere ossessionata con l’essere perfetta a tutti i costi, col piacere sempre a tutti». Una canzone esplicita, che parte così: «Dici che ho il cuore più neutrale della Svizzera, la mia vagina è liberale fa politica, mi diceva mio padre devi trattarti bene, mi diceva mia madre non ragionare col buco del. Per mia sorella è imbarazzante la mia vita, ma faccio quello che mi va. Qualcuno riderà, qualcuno pregherà per me. Ma faccio quello che mi va».

«Ho una famiglia abbastanza presente», ci spiega, «per non dire invadente. Regalano opinioni così, gratis, nel bene e nel male. Ma questo pezzo non riguarda solo loro: in generale, nella vita, stiamo sempre un po’ a pensare a cosa dirà la gente, a cosa penserà. Me ne rendo conto anche come artista. È qualcosa che può scottare, ma bisogna fare il più possibile quello che ci piace. Rischiare».

Nel video, Ditonellapiaga è ritratta in versione collegiale: «Abbiamo girato in una palestra di una scuola qui a Roma, vicino Tuscolano. Volevamo creare una specie di transizione rispetto all’atmosfera tutta fiorellini di Fossi come te (il primo brano del nuovo progetto, ndr). Ma c’è anche c’è un look Adidas moda pazzesco». Lo trovate qui, con la direzione di Michele Formica:

Intanto si continua al lavorare al disco: «Uscirà quest’anno. Sarà vario, ci saranno suoni nuovi, più chitarre. Sarà legato al mio album precedente ma allo stesso ci sarà una evoluzione». In attesa di ascoltarlo, tra i progetti di Ditonellapiaga per quest’anno ci sono anche cose decisamente meno artistiche. Tipo prendere la patente. «Devo, passo troppo tempo a inveire contro i mezzi pubblici di Roma». Ma anche guardare Sanremo: «Voglio che vinca Annalisa».

Ditonellapiaga sarà in concerto a Roma (il 15/5 a Largo Venue) e a Milano (a fine maggio, al MI AMI).