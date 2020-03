Difendiamo il Club Tenco

Una lettera firmata dai cantautori Francesco Guccini, Paolo Conte e Roberto Vecchioni, dai giornalisti Michele Serra, Vincenzo Mollica e Marinella Venegoni, dal fondatore di Slow Food Carlin Petrini è l’ultimo atto dello scontro tra il Club Tenco e gli eredi del cantautore. I firmatari esprimono sconcerto per le critiche espresse dalla famiglia al Direttivo del Club Tenco e per le minacce di azioni legali: “Ci sembra che nel corso di questi ultimissimi anni il lavoro del Club sia stato quanto mai in linea con le aspirazioni culturali e i principi fondativi del Club, un giudizio corroborato anche dal crescente successo di partecipazione critica e popolare”.

La disputa riguarda l’uso del nome del cantautore che il Club ha in concessione dal 1972 con lo scopo di “riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”. Per molti anni, il Club Tenco e il Premio Tenco sono stati l’anti-Sanremo, un luogo dove i massimi esponenti della nostra canzone, e talvolta di quella internazionale, si sono ritrovati in nome dell’artista morto suicida durante il festival del 1967.

Gli eredi Graziella, Patrizia e Giuseppe Tenco, rispettivamente cognata e nipoti di Luigi, sembrano però intenzionati a non rinnovare la concessione del nome. Giovedì 27 febbraio hanno diffuso tramite il rappresentante Michele Piacentini una lettera aperta in cui hanno accusato l’Associazione Club Tenco di avere “imboccato una strada diversa e lontana da alcuni dei principi per cui fu fondata, prediligendo sempre più i risultati mediatici e commerciali e tendendo a far considerare sempre più come marginale la figura di Luigi Tenco”. Nella stessa lettera e in una diffida formale si fa notare che l’uso del marchio Club Tenco è naturalmente cessato da oltre un anno.

Il giorno dopo il Club Tenco ha replicato chiedendo tramite il nuovo rappresentante legale, il giornalista e vignettista Sergio Staino, un incontro faccia a faccia.

Qui sotto la lettera aperta firmata Francesco Guccini, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Marinella Venegoni, Carlin Petrini, Michele Serra e Vincenzo Mollica.