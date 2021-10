Dentro Karma Clima, il laboratorio musicale dei Marlene Kuntz

Lucca, Roma, Sondrio. Sono solo alcune delle città da cui provengono una quarantina di fan dei Marlene Kuntz presenti alle prove aperte della band a Ostana, oltre 1300 metri sul livello del mare in provincia di Cuneo. In un soleggiato giovedì d’autunno, gruppi di amici e coppie con bambini hanno percorso tortuosi tornanti per arrivare qui su, dove Cristiano Godano, Riccardo Tesio, Luca Lagash e Davide Arneodo sono al lavoro sul loro nuovo album, atteso per la primavera del 2022.

Questa di Ostana è la prima tappa di Karma Clima, un progetto itinerante dei Marlene Kuntz che tocca tre borghi piemontesi – gli altri due saranno Piozzo e la borgata Paraloup di Rittana – tre luoghi magici in cui scrivere e registrare canzoni incontrando le comunità locali, dialogando con altre arti come pittura e scultura, e intercettando nuovi e sostenibili modelli di impresa.

E questa dei Marlene Kuntz è un’impresa prima di tutto artistica, guidata da una domanda che nuota nell’aria intorno al Monviso: che esperienza desideri? Un interrogativo che i membri della band, a Ostana da ormai 15 giorni, rivolgono prima di tutto a loro stessi.

I fan pensavano di assistere a un live dei Marlene Kuntz nel centro culturale Lou Pourtoun, lo spazio gestito dalla cooperativa di comunità Viso a Viso che ha co-prodotto questa residenza del laboratorio creativo Karma Clima. E invece hanno goduto di qualcosa di più.

In due ore di prove aperte, i fedelissimi dei Marlene Kuntz hanno prima seguito le registrazioni di chitarra di Riccardo Tesio, tra arpeggi e riff ripetuti più e più volte fino alla soddisfazione sonica. E poi si sono ritrovati faccia a faccia con Cristiano Godano che, invece di suonare o cantare, si è aperto rispondendo a ogni singola domanda, e più che un’intervista è stata una chiacchierata tra vecchi amici.

Così, Godano si è ritrovato per esempio a raccontare del rapporto con il figlio aspirante rapper, stupito dal fatto che il padre scriva ancora le canzoni usando carta e penna invece che le note vocali di uno smartphone. E ha poi svelato come nascono e crescono alcuni versi e brani dei Marlene Kuntz, come quelli in fase di incubazione qui a Ostana.

Per spiegare l’idea dietro Karma Clima, il bassista Lagash sceglie due parole chiave: esplorazione e partecipazione. Vivendo e lavorando al nuovo disco a Ostana, e nei prossimi due mesi a Piozzo e nella borgata Paraloup di Rittana, i Marlene hanno infatti la possibilità di conoscere, far conoscere e valorizzare posti fuori dai canonici circuiti storico-culturali, facendosi influenzare dall’atmosfera e dalle idee che si respirano in questi borghi e restituendo energia sotto forma di musica e canzoni.

Musica, canzoni ed esperienze desiderabili condivise tanto con chi vive e fa vivere questi luoghi, quanto con chi fa parte della famiglia allargata dei Marlene Kuntz ed è disposto ad arrivare davvero ovunque per loro.

La prossima tappa di Karma Clima è in programma dal 22 novembre al 5 dicembre a Piozzo, continuate a seguire questo stupefacente viaggio dei Marlene qui su Rolling Stone.