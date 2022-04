Dardust e Massimo Pericolo, il backstage del video di ‘Signore del bosco’

Per Massimo Pericolo, il signore del bosco è una «figura fantastica, un santo protettore che si preoccupava per quelli come me, che nonostante i loro bisogni fossero uguali a quelli di tutti dovevo provvedere arrangiandosi, a volte commettendo grandi errori». Il rapper fa riferimento a un altro film di Miyazaki, Il mio vicino Totoro. Nel film, il personaggio viene «dal fitto bosco e si prende cura di due bambine con la mamma malata. Il bosco è come la provincia, che dietro al verde nasconde interi paesi, le due bambine siamo tutti noi alle prese con la vita e la mamma malata è una società e uno stato che non sono presenti quando ne avremmo bisogno. Più cresco, più maturo e divento la voce di tante persone, e più mi sento di incarnare quella creatura che io stesso ho creato per proteggermi dal tutto. Io sono il Signore Del Bosco».



Foto: Antonio Agostinelli