Dammi tre parole, sole, cuore, orrore: le recensioni dei tormentoni 2023

Fare questa lista è diventato praticamente impossibile. Un amico, l’altro giorno, ha scritto su Twitter che sono 97 (sì, novantasette) le canzoni italiane che hanno velleità da tormentone: ci fidiamo senza verificare. Qui troverete quelle più popolari, almeno al momento, quelle che puntano a portarsi a casa il titolo giocando sui tre fattori principali: la cantabilità del ritornello, le sonorità che d’inverno vengono evitate come la peste, la propensione a diventare coreografia TikTok. Per questo alla lista mancano alcuni pezzi usciti in questi giorni, tipo l’ultimo di Madame o il nuovo singolo di Charlie Charles, che saranno probabilmente due tormentoni, sì, ma che non strizzano troppo l’occhio all’ombrellone. Il tormentone è un genere: abbiamo scelto 17 esemplari, cercando di spaziare un po’. Diventeranno molti di più: sarà un’estate lunghissima.

Disco Paradise

Fedez, Annalisa, Articolo 31

Non c’è tanto da fare, Fedez si impegna. Qui abbiamo, in ordine: la reunion con J-Ax, Annalisa nel suo momento “qualsiasi cosa faccio funziona, ciao”, la partnership con il Cornetto Algida, Joey Di Stefano che fa la coreografia e un ritornello che sembra un taglia e cuci di altri dieci brani. Un po’ 80s, un po’ 60s, un po’ quello che vi pare: ditelo alla mamma e ditelo all’avvocato.

Vi piacerà se: vi piacciono le canzoni fatte con l’Intelligenza Artificiale

Verso migliore: Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid, vuoi vincere, stravincere

Fragole

Achille Lauro, Rose Villain

Reggaetino leggero che fa un po’ vacanza in Salento, tra lu mare e lu jentu, però con l’accento del Municipio 3 di Roma. Forse non sarà al livello di Fragolone, hit del neomelodico Marco Marfè, ma ci siamo quasi. Come dicono nella Capitale: gajardo.

Vi piacerà se: abitate nel Lazio, ma in fondo anche nelle altre regioni

Verso migliore: Sì, è un film, è Los Angeles. Tu vestita di rosso e uno sguardo da mantide

Pazza musica

Marco Mengoni, Elodie

Mengoni ed Elodie puntano a fare la cosa diversa: sound r’n’b e un video che ricorda un po’ quello di Can’t Hold Us Down di Xtina Aguilera ma col budget di via Mecenate. Funzionerà? Probabilmente sì, ma più che in spiaggia lo immaginiamo ai provini di Amici come cavallo di battaglia per i ballerini di contemporanea.

Vi piacerà se: da piccoli guardavate in loop Honey con Jessica Alba

Verso migliore: Mamma mi diceva “Non ti fare male, esci solo con i criminali”

Acquamarina

Ana Mena, Guè

Ma quale live action, ma quale Halle Bailey: noi c’abbiamo Ana Mena, regina del mare di Alborán. In Acquamarina, il suo nuovo singolo in coppia con Guè, c’è molto di Crush di Jennifer Paige (1998), e pure un po’ di Ariana Grande che canta Anna Tatangelo con l’AI. “Tutto bagnato è molto meglio, credi a me”.

Vi piacerà se: non siete più di primo pelo e vi ricordate chi è Jennifer Paige

Verso migliore: Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Parafulmini

Ernia, Bresh, Fabri Fibra

C’è già una bella notizia ancora prima di iniziare: nel video di Parafulmini non ci sono materassini, infradito o quelle robe lì. Ernia, Bresh e Fibra hanno scelto un total look Tarantino (guardate il video, se non l’avete ancora fatto) per un pezzo che unisce good vibes a testo malinconico: “E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali da sole, tanto le persone sono tutte uguali, da sole”. I millennial dicono sì.

Vi piacerà se: volete una canzone estiva da ascoltare in pubblico, senza vergogna

Verso migliore: Tu volevi toccare le stelle, con un tipo complicato e ribelle. Io mi sono fatto avanti, ma niente

Taxi sulla Luna

Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra

Gli elementi base del tormentone ci sono tutti: testo ignorante (“è piccolina, ma ha un culo giga, è brava a letto e pure a FIFA”) e prod anni ’90 che acchiappa. Ogni tanto hai come la sensazione che stia per partire qualcos’altro: i tori di Pamplona, I’m Sexy and I Know It o Alessandra Amoroso che canta Mambo salentino nell’upside-down di Stranger Things, in versione Evil. Come direbbe Undici: “Mi esce il sangue dal naso”.

Vi piacerà se: state vivendo la vostra fase hot

Verso migliore: A lei piaccio toxic come Britney (bitch)

Lambada

Boomdabash, Paola & Chiara

Quest’estate i Boomdabash ci sono andati giù pesante, tanto che Tropicana del 2022, in confronto, sembra un’aria del Rigoletto. Il ritornello lo cantano Paola & Chiara: la pista non sarà più buia ma, con quei sax, è sicuramente molto, molto tamarra.

Vi piacerà se: trovate elegante l’accoppiata camicia nera e pantaloni bianchi

Verso migliore: Il mare che mi culla è blu come la spunta

La discoteca italiana

Rovazzi feat. Orietta Berti

Più che la discoteca italiana qui è la balera, ed è tutto dichiarato. Orietta spinge di vibrato da emittente privata, Rovazzi invece ci mette un po’ di malinconia e di baby dance. Prevediamo scintille su Telecupole.

Vi piacerà se: siete cresciuti in provincia e sapete cos’è Telecupole

Verso migliore: E mai una volta che ci chiamino a Ibiza, finiamo sempre alla balera dell’Ortica

Mani in alto

Elettra Lamborghini

Se due anni fa Elettra voleva un uomo vero, un bandolero, ora la Twerking Queen si è addolcita: “Non serve fare il macho, macho. Mi basta un altro bacio, bacio”. Mi cuore es verdadero.

Vi piacerà se: se vi piacciono le coreografie di gruppo

Verso migliore: Caballero, mettiti in fila, vamos, alé, alé

Poveri mai

Il Pagante

Brancar e Eddy Veerus pubblicano il loro primo singolo da duo (Fede Naples ha lasciato il gruppo un anno fa) e perculano a ritmo di light house quelli che fanno gli imprenditori su Instagram, tra criptovalute e case a Dubai. “Don’t stop dreaming, noi poveri mai”. Frase che è già mantra tra chi cerca casa in affitto a Milano.

Vi piacerà se: pensate sia facile guadagnare 10.000 euro al mese senza alzare il culo dal divano

Verso migliore: Quanti soldi ho perso con ’sti bitcoin e tutte le favole di Herbalife

Mon amour

Annalisa

Vabbè, questa è già un tormentone. Vai, Annalisa, il 2023 è tuo e pure il 2024. Hey, Amadeus: abbiamo un’idea (scrivici in privato).

Vi piacerà se: in discoteca fate i promiscui

Verso migliore: Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me (che ve lo diciamo a fare)

Profumo

M¥SS KETA

Versione contemporanea di Profumo di mare di Little Tony in cui si citano il Billionaire e la Costa Smeralda. Per un’estate sognante e anni ’80. Pensatela come sigla di un vero e proprio reboot di Love Boat, con KETA nella parte della capitana della nave dell’amore che fa tappa nei luoghi del cuore di Silvio: son giornate di ricordi.

Vi piacerà se: avete nostalgia di Vallettopoli

Verso migliore: Questa luna continua a bussare, mi sa che ho capito dove vuole arrivare

Ci pensiamo domani

Angelina Mango

Un brano spensierato che sarebbe stato benissimo, anche lui, nello spot del Cornetto. Ma, soprattutto, va riconosciuto ad Angelina Mango di essere riuscita a trovare una sorta di poesia nel parlare di una disgrazia: le autostrade del nostro Paese.

Vi piacerà se: vi piace indossare i crop top

Verso migliore: Scappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereo

Amore indiano

Tommaso Paradiso, Baustelle

Questo è il tormentone per gli adulti: malinconico, struggente. Da sentire quando volete farvi un piantino, in macchina, aspettando che il semaforo diventi verde (parlo per sentito dire).

Vi piacerà se: vi siete lasciati da poco

Verso migliore: Posso chiederti perché ogni volta vieni con me al binario numero 3 se devi piangere?

M’ama non n’ama

Baby K

Purtroppo no, non è una rivisitazione di M’ama o m’amerà di Mariangela (2005). Qui abbiamo una Baby K che torna nel suo dopo l’esperimento più soft dell’anno scorso insieme a Mika. È pure già colonna sonora dei Fonzies. Da leccarsi le dita.

Vi piacerà se: vi piace twerkare a ritmo sostenuto

Verso migliore: Pull up, baby, non killarmi il vibe, non ti rovesciare sul mio cuore bonsai

Considera

Colapesce Dimartino

Ok il caldo, i balletti, le canzoni, le vacanze. Ma vuoi mettere prendersi un po’ male, pensare alla vita, al tempo che passa? “Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile, un dj da una radio dice che fa bene cantare, ma chi ha mai saputo cantare”. Radical chic ed esistenzialista: Concita De Gregorio approves.

Vi piacerà se: avete casa a Ponza

Verso migliore: Nutro forti dubbi sulle religioni, penso che alla fine un’altra ci poteva stare per metterci d’accordo tutti

Italodisco

The Kolors

I The Kolors sono un po’ i nostri Jonas Brothers. Passano gli anni e loro, zitti zitti, la hit estiva la piazzano sempre. Quest’anno ci sono gli anni ’80, i synth, i Righeira. Verifichiamo le loro doti recitative e piazziamoli nel reboot dei Ragazzi della 3ª C, che, in fondo, è il nostro Camp Rock.