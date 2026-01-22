Tutti i singoli di Harry Styles, dal peggiore al migliore

14 Treat People with Kindness 2019

Harry Styles - Treat People With Kindness (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Inno alla gentilezza che è diventato anche mantra per i fan di Harry: trattiamo bene le persone, ché di stronzi è già pieno il mondo. Un brano che inizia con un coro gospel e si trasforma in un pezzo anni ’70. “Maybe we can find a place to feel good / And we can treat people with kindness“, canta Harry mentre nel video balla con l’ottima Phoebe Waller-Bridge. Se scoprite dov’è questo posto, fate un fischio.

13 Fine Line 2019

Harry Styles - Fine Line (Official Audio)

Guarda questo video su YouTube

Brano di quasi sei minuti che dà il titolo al secondo album della popstar e che lo chiude in maniera quasi riflessiva, catartica, dopo una serie di pezzi più leggeri o groovy. Perfetto se si è nel mood.

12 Two Ghosts 2017

Harry Styles - Two Ghosts (live in studio)

Guarda questo video su YouTube

Due persone un tempo erano vicine ora si sentono come “fantasmi” l’una per l’altra. Pare che il pezzo fosse stato scritto per i One Direction ma che Harry l’abbia tenuto per sé perché «troppo personale». Sarebbe perfetto come colonna sonora di una scena in cui due ex compagni di classe, fidanzati, si rivedono dopo 10 anni, per caso, al centro commerciale. Musicalmente siamo quasi nel country, e possiamo dire che è un brano che ha segnato una tacca nel processo di scrittura del giovane Harry. Un safe place da cui è difficile uscire.

11 Falling 2017

Harry Styles - Fine Line (Official Audio)

Guarda questo video su YouTube

Un Harry Styles minimalista, piano e voce, che canta di insicurezza e rimpianto e con un ritornello che apre alla disperazione. Tutto molto toccante, ma se proprio dobbiamo fare una classifica la infiliamo qui.

10 Music for a Sushi Restaurant 2022

Harry Styles - Music For a Sushi Restaurant (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Anche qui funk e pop anni ’70 si fondono con un testo ironico fatto di ​​occhi verdi, riso fritto, e “potrei cucinare un uovo su di te”. La parte strumentale ti fa venir voglia di alzarti e improvvisare una coreografia per poi risederti quando riprende la strofa, perfetta invece per mangiare composti i nostri nigiri dell’all you can eat.

9 Kiwi 2022

Harry Styles - Kiwi

Guarda questo video su YouTube

Si intitola come un frutto e parla di una donna incredibile. Ne viene fuori il lato più rock di Harry Styles, che vorremmo sentire più spesso. “I’m having your baby / It’s none of your business” forse è il verso migliore del suo album d’esordio. Ma anche della vita.

8 Watermelon Sugar 2019

Harry Styles - Watermelon Sugar (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Altro brano che parla di un frutto e che è diventato senza dubbio uno dei suoi singoli più famosi. Potremmo semplicemente definirlo inno estivo, ma sarebbe riduttivo. Questa traccia è soprattutto un’ode ai piaceri sensoriali. Ufficialmente ispirato al libro Watermelon Sugar di Richard Brautigan, tutti pensano che nel brano si parli dei piaceri del sesso orale. Harry non conferma e non smentisce. Godetevi l’estate (e il sesso orale) senza farvi troppe domande.

7 Adore You 2019

Harry Styles - Adore You (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Il brano che tutti vorrebbero sentirsi dedicare. “I’d walk through fire for you / Just let me adore you“. Atmosfere rilassate, sognanti e piene di speranza. E se il pezzo si chiama Adore You un motivo c’è: se qualcuno vi dedica quei cori gospel, vuol dire che vi adora sul serio.

6 As It Was 2022

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Ok, siamo davanti a una hit incredibile. Forse uno dei pezzi più famosi di Harry Styles, con quel synth e quella produzione anni ’80. E c’è questo contrasto tra la produzione e il testo, che invece non è mica tanto allegro. “In questo mondo, siamo solo noi / Sai che le cose non sono più come prima?”. Riflettere ondeggiando.

5 Satellite 2023

Harry Styles - Satellite (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

È l’Harry Styles che (forse) ci piace di più. Quello che parte tutto intimo e poi esplode in un ritornello perfetto per guidare con il finestrino abbassato e il braccio fuori. Parla di quelle persone innamorate di altri che ancora non l’hanno capito. Esatto, parla proprio di te.

4 Golden 2020

Harry Styles - Golden (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

La traccia di apertura più giusta di sempre: il secondo album di Harry comincia con questa canzone che è una dichiarazione d’intenti e che ti avvolge con questi cori pazzeschi che non ti si levano più dalla testa. È tutto sotto il sole, anche il lieve senso di perdita di quando canta “I don’t wanna be alone, I don’t wanna be alone when it ends“.

3 Late Night Talking 2022

Harry Styles - Late Night Talking (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Siamo nel pieno della fase groovy e funky di Harry Styles, e Late Night Talking è un brano irresistibile. Sia nel testo – “Abbiamo parlato fino a tarda notte di tutto quello che volevi / Ora sei nella mia vita e non riesco a toglierti dalla testa” – sia nella produzione. Calda come un tè preso sul divano con gli amici, di notte, a parlare della vita.

2 Lights Up 2019

Harry Styles - Lights Up (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Lights Up parla di accettazione di sé, di trasformazione e di smarrimento dopo il successo. “Sarebbe bello se le cose rimanessero sempre uguali”, dice Harry mentre riflette su cosa significhi crescere sotto i riflettori. E in questo brano si alzano le luci e lui si sente finalmente libero. “I’m not ever going back“. Raffinata.

1 Sign of the Times 2019

Harry Styles - Sign of the Times (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Nonostante nella carriera di Harry ci siano stati brani probabilmente più catchy di questo, un singolo d’esordio così non si scorda. Ballatona rock drammatica con influenze anni ’70 e soft rock e quel ritornello da brano classico già un secondo dopo averlo ascoltato. Harry era più di una semplice popstar e non vedeva l’ora di dimostrarlo.