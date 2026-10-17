Tutti i dischi dei Pink Floyd, dal peggiore al migliore

Classificare i 15 album in studio dei Pink Floyd non significa stabilire semplicemente quali sono i più riusciti, ma capire in quali momenti della sua storia la band ha espresso con maggiore compiutezza ciò che intendiamo quando pensiamo alla loro musica. Il punto è misurare la forza del gruppo nella sua dimensione collettiva: quanto le quattro personalità siano riuscite a convivere, a completarsi e a produrre qualcosa che appartenga davvero ai Pink Floyd.

È un aspetto tutt’altro che scontato, considerando che la loro storia è stata segnata da personalità forti e da continui spostamenti degli equilibri interni. Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour: ciascuno, in momenti diversi, ha impresso una direzione alla band. Ma la grandezza dei Pink Floyd non si misura soltanto nella personalità del leader di turno, per quanto determinante possa essere stata. Il punto è capire che cosa succedeva quando le idee di uno incontravano quelle degli altri e venivano trasformate dal lavoro collettivo. Un’idea poteva appartenere a un solo componente, ma diventava davvero dei Pink Floyd quando gli altri riuscivano a raccoglierla, svilupparla, darle una forma e portarla in una direzione che il suo autore, da solo, probabilmente non avrebbe raggiunto. È in questo scarto tra l’idea individuale e il risultato collettivo che spesso si trova la loro magia.

Ha avuto inoltre un peso la capacità di un album di costruire un percorso. Non era sufficiente che un disco contenesse grandi suite o ottime canzoni. Negli album migliori dei Floyd le singole parti sembravano avere bisogno l’una dell’altra: si richiamavano, si preparavano, ritornavano, cambiavano significato alla luce di ciò che era venuto prima. Il disco smetteva così di essere una semplice successione di brani e diventava un percorso nel quale la musica acquistava un senso ulteriore proprio grazie alla relazione tra le sue parti. È uno dei tratti che hanno distinto un semplice buon album dei Pink Floyd da un grande album dei Pink Floyd.

La classifica va dunque intesa come tentativo di capire dove la band ha trovato l’equilibrio più autentico e produttivo tra le sue anime, dove questo equilibrio ha prodotto la musica migliore e le opere in cui le diverse parti concorrevano a creare un insieme unitario. Un percorso attraverso i diversi gradi dell’identità Floyd: dai momenti in cui questa identità appare ancora dispersa, incerta o troppo sbilanciata rispetto alla personalità di uno dei componenti, fino a quelli in cui le diverse individualità sono riuscite a fondersi in qualcosa di più grande di ciascuna di esse. Fino, insomma, al momento in cui i Pink Floyd riescono davvero a essere i Pink Floyd.