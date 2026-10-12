Tutti cantano ‘Rockin’ in the Free World’ di Neil Young

All’inizio del 1989 Neil Young era in tour con i Restless, dove suonava anche Frank “Poncho” Sampedro dei Crazy Horse. Gli era stato proposto di andare in Unione Sovietica nell’ambito di un progetto di scambio culturale che prevedeva che il Balletto Russo si esibisse negli Stati Uniti. La cosa era poi saltata. «Neil teneva ad andarci», ha detto Sampedro nel 2013. «Io gli ho detto “mi sa che dovremo continuare a fare rock nel mondo libero”. E lui: “Wow, questa sì che è una bella frase, la voglio usare”».

Poco dopo, il 21 febbraio 1989, Young ha suonato per la prima volta Rockin’ in the Free World al Paramount di Seattle. Il testo è profondamente radicato in quel preciso momento storico e fa riferimento al discorso sui “thousand points of light”, i mille punti di luce citati da George H.W. Bush nel discorso alla Convention repubblicana del 1988, allo slogan “Keep hope alive” di Jesse Jackson, nei giorni in cui correva per essere il candidato dem alla presidenza, e alle dichiarazioni dei governanti iraniani secondo cui l’America era il Grande Satana.

Neil Young - Live at Paramount Theater, Seattle - 1989-02-21

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Dopo essere stata pubblicata nell’album Freedom, la canzone è diventata un inno. Nel giro di un paio d’anni, la suonavano ai loro concerti band d’ogni tipo, dai Pearl Jam ai Van Halen. E quest’estate ha avuto un nuovo revival con gli Stati Uniti in guerra con l’Iran e la leadership americana che… latita, per usare un eufemismo (una cosa molto simile è successa nel 2003-04, quando il mondo del rock si è reso conto contemporaneamente che George W. Bush era la personificazione vivente di Fortunate Son di John Fogerty e ha inserito il classico dei Creedence Clearwater Revival nelle proprie scalette).

Ecco cinque versioni diverse di Rockin’ in the Free World suonate nelle ultime settimane, più altre cinque tra le più significative del passato.