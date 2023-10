Scorpione: 5 canzoni per intrattabili tenebrosi

Enigmatici e affascinanti, a tratti scorbutici e spesso e volentieri con tendenze passivo aggressive niente male; in privato sensibili ed emotivi, in pubblico alternano timidezza e melodrammaticità. Stiamo ovviamente parlando degli Scorpione, classico segno red flag, ma anche uno dei più intriganti. Sarcastici e tendenti al silenzio, sono capaci di stilettate trancianti. Sono più che introversi, e gli altri si sentono odiati, disprezzati e in soggezione, ma in realtà hanno un senso intimo della giustizia che fa di loro persone tendenzialmente leali. In amore sono tenaci seduttori e tendono all’innamoramento e soprattutto alla passione, in senso buono e in senso cattivo: sistematicamente rovinano tutto per cedere alla tentazione del dramma, forza onnipresente nello spettro emotivo dei nati del Segno. Tra le loro passioni ci sono i cimiteri, i funerali e le elucubrazioni nichiliste fuori luogo e fuori contesto sulla necessità della morte, sull’ineluttabilità del destino e sui limiti insormontabili della misera condizione umana. A tal proposito adorano l’idea che gli artisti muoiano giovani, un po’ meno l’idea di morire in generale: vorrebbero tantissimo assistere al loro funerale un po’ perché si piacciono da morire, un po’ perché hanno una voglia matta di offendersi nel caso il clima non sia abbastanza sofferto. Ovviamente si parla di Oroscopo, e ovviamente non è vero niente. O è tutto vero.

Nel caso fosse tutto vero, le cinque canzoni del segno sarebbero grosso modo queste.

I Need Nothing From Your Sega Bodega Una cosetta da niente

Esattamente il dramma di cui sopra, combinato perfettamente con l’estrema emotività e sensibilità del segno. Perché il ragazzo del brano che “non ha bisogno di niente da te” in realtà ti chiede del tempo (“but to give me my time”), la cosa più difficile da concedere per chi non ha accesso alle menti ruminanti degli scorpione e che sistematicamente si interrogano sui loro sguardi persi nel vuoto. Il brano esordisce con un’altra frase molto scorpionesca: “I try to be open and make it sound right, but don’t feel any reason to have it be perfect”. Ci ho provato, davvero, con tutto me stesso, ma non ne capisco il senso.

Lover, You Should Have Come Over Jeff Buckley Amore è morte

Manifesto di un amore scorpione: “Guardando fuori dalla porta vedo la pioggia cadere sulla gente al funerale / che sfila in una camminata di parenti tristi mentre le loro scarpe si riempiono di acqua / forse sono troppo giovane per non permettere all’amore giusto di diventare sbagliato / ma stanotte sei nella mia mente così non lo saprai mai”. C’è proprio tutto: il dramma iniziale, per contestualizzare la scena e ricordare a sé stessi e soprattutto al pubblico affascinato che la morte è una cosa fantastica e che vale la pena rifletterci e contemplarla; la tendenza all’autosabotaggio che rende perfettamente normale chiedersi come si possa distruggere qualcosa di bello e progettare nei dettagli l’attentato alla propria serenità; l’introversione e la tendenza alla segretezza che si scontra con il narcisismo: aspettatevi, come in questo caso, che uno scorpione vi faccia sapere di aver fatto una cosa in segreto con l’obiettivo di non farvela sapere. E per questo ammiratelo, perché potrebbe offendersi. Ah, Jeff Buckley, autore di questo pezzo, è nato il 17 novembre.

Femme Fatale The Velvet Underground & Nico To just put you down

Attenzione agli scorpioni belli e insicuri che hanno bisogno di voi per colmare insicurezze e cali di autostima: ti tireranno su, manipolando le tue emozioni e compiacendosi della soluzione con il solo obiettivo di farti poi crollare. Una vendetta verso il mondo e le insicurezze di cui tu sarai malcapitata vittima collaterale. “She’ll build you up to just put you down”.

Do Ya Think I'm Sexy Rod Steward La vita è una danza sessuale

Alla fine di questo si tratta: una costante danza sessuale ben ricamata e ben approfondita, per cercare disperatamente approvazione sessuale, come surrogato di approvazione generale. Da piccoli erano già introversi e permalosi: come puoi sentire l’approvazione di un genitore con un carattere del genere? Al contrario, i rimproveri li senti benissimo. E cresci con un costante bisogno di approvazione. Che senza imbellettamenti sarebbe naive almeno come Rod Stewart a fine anni ’70.

Amore disperato Nada Sembra un angelo caduto dal cielo

Una canzone che parla di un incontro amoroso finalmente piacevole in seguito a diverse esperienze noiose con altri ragazzi che la scrutano senza poesia. Una scorpionessa illustre come Nada non poteva che vivere tutto questo come un qualcosa di, appunto, “disperato”. Tant’è che anziché godersi il pensiero di questo incontro, aspetta disperata al Sassofono Blu, probabilmente odiandolo e meditando vendetta. Mentre lui, povero cristo, le telefona probabilmente la settimana dopo, magari perché non voleva pressarla. Per la precisione il testo del brano non è firmato da Nada, ma per ragioni narrative abbiamo fatto finta di niente.