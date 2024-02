Sanremo 2024, i voti ai video ufficiali delle canzoni

Alessandra Amoroso Fino a qui VOTO

5

Alessandra Amoroso - Fino a qui (Official Video Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Lei che canta in bianco e nero. Lei che canta a colori. Lei che cammina per le strade di una città fatta al computer. Lei silhouette nera su sfondo rosso, come da copertina del singolo. Lei col vestito lungo. Lei col completo rosso giacca e pantaloni. E naturalmente, come da testo della canzone, lei che cade giù da un grattacielo (tipo il mostruoso palazzo di King’s Road a Hong Kong). Bellissimo per chi vuol farsi un’overdose d’Amoroso, meno per tutti gli altri.

Alfa Vai! VOTO

3

Alfa - Vai! (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Se il “cielo sarà il limite” come recita il testo, perché non salire a bordo di un aereo, cantare in quota e buttarsi di sotto col paracadute? Alfa l’ha fatto, s’è divertito, il suo filmino è diventato un videoclip. E noi restiamo lì come gli amici che un tempo venivano convocati a vedere le diapositive delle vacanze e dicevano: “Grazie, bello, bellissimo, ma quando si beve?”.

Angelina Mango La noia VOTO

9

Angelina Mango - La noia (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

“Capelli all’aria sparsi”, qui la noia è solo nelle liriche. Occhiolini alla prima notte di nozze, e che gran barba se va tutto a puntino. Questo sì che è un dress code per la nostra festa. Total!

Annalisa Sinceramente VOTO

7

Annalisa - Sinceramente (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

L’Eras Video di Nali. L’Annalisa di Bellissima incontra quelle di Mon amour e Ragazza sola nei corridoi d’un grand hotel (il Westin Palace di Milano, ma noi sogniamo sia un cinque stelle con affaccio sull’Ariston). Velette, balletti, capelli bagnati e reggicalze. Peccato manchi il vortice. Regia di Giulio Rosati, ma concept by Annalisa che nel finale firma “tua” col ditino.

BigMama La rabbia non ti basta VOTO

8

BigMama - La rabbia non ti basta (Official video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Parte come un prison movie, poi BigMama fa Thelma & Louise meets Una mamma per amica con la sé stessa (?) bambina: “Abbiamo creato la storia di BigMama e LittleMama in viaggio, armate della loro rabbia e della speranza per il futuro”, scrive la regista Bex Gunther. C’è un’idea e, di questi tempi, non è poco.

bnkr44 Governo punk VOTO

5

bnkr44 - GOVERNO PUNK (Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Titolo poco riuscito, il video gli tira dietro. Vorrebbero essere Sad Boy e invece sembrano cuccioloni. Difficile mantenere la concentrazione su questa periferia senza spazio, senza tempo, dove a ‘na certa parte una festa a cui, ahinoi, non siamo stati invitati.

Clara Diamanti grezzi VOTO

4

CLARA - DIAMANTI GREZZI (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Un po’ Euphoria de noantri, un po’ spottone del burrocacao (sì, si vede pure il brand), un po’ imbucati alla festa in disco. “Generazioni che si intrecciano e si incontrano, riscoprendo la capacità di divertirsi e di amare se stessi”, si legge. Mah. Noia (non quella di Angelina Mango).

Diodato Ti muovi VOTO

6

Diodato - Ti muovi (Official Video) | Sanremo 2024

Watch this video on YouTube

Le persone presenti in una non meglio precisata sala d’aspetto si mettono improvvisamente (e loro malgrado) a ballare, come in una puntata di Amici. Non si capisce perché Diodato indossi una tuta marrone: forse è stato messo dentro perché viene da un luogo dove il ballo è proibito. A un certo punto crollano le pareti ed ecco la band con Rodrigo D’Erasmo al violino. Musicarello.

Dargen D’Amico Onda alta VOTO

5

Dargen D'Amico - Onda Alta (Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Surrealismo e Art Attack, tra ruspe alla Salvini e messaggi di inquietudine in stop motion. Prova tecnica simpatica, difficile fermarsi a considerarlo per più di un minutino. Meglio diretto da Matteo Garrone.

Emma Apnea VOTO

7,5

Emma - APNEA (Official Video – Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

La nostra Redrum. Shining, David Lynch e Wim Wenders negli stessi tre minuti. C’è del divertimento in questo video, ed è aria fresca. Staccarsi dal testo può andare poco di moda. Apnea dimostra che essere canovacci, spesso, è più interessante. Plus: c’è Matteo Martari.

Fiorella Mannoia Mariposa VOTO

4

Fiorella Mannoia - Mariposa (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Una donna seduta attorno a scatoloni con su scritto “realizzazione”, “espressione di sé”, “libertà”, “desideri”, “orgoglio”, “fiducia”, “coraggio”, “soddisfazione”. Mannoia che canta “un grido nel silenzio” e una donna grida. “Ho vissuto in un diario” e indovinate? Una donna scrive sul diario. Sì, c’è anche la ballerina di flamenco e nel ritornello, a circondare la cantante, ci sono donne provenienti da ogni dove. Non c’è mai fine al didascalismo.

Fred De Palma Il cielo non ci vuole VOTO

6

Fred De Palma - IL CIELO NON CI VUOLE (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Un ammaccatissimo Fred De Palma scende dalla Delorean di Ritorno al futuro e scopre una specie di Stargate. Dall’auto escono raggi laser, dal portale sbuca la proiezione di una ex. Non succede granché fino a quando la ragazza svanisce, metafora della fine della love story. Bello però il piumino da Alien che fa sembrare quello di Papa Francesco fatto con l’AI una cosetta da niente.

Gazzelle Tutto qui VOTO

8

Gazzelle - Tutto Qui (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Baci, abbracci, scopate, date night, litigate. Insomma, la quotidianità di una giovane coppia ma filmata come farebbe il Winding Refn degli inizi: vediamo soltanto la nuca di lui e tutto di lei (Giulia Maenza, volto emergente del nostro cinema, vedi Il filo invisibile e The Bad Guy). Finché qualcosa va storto e lui non torna nei loro luoghi, da solo. Regia dei bendo: tutto molto indie, tutto molto giusto.

Geolier I p' me, tu p' te VOTO

9

Geolier - I P’ ME, TU P’ TE (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

L’industry made in Napoli in tutta la sua gloria marefuoresca. Geolier chiama a raccolta i guaglioni del prison teen dei record – Maria Esposito e Artem, aka Rosa Ricci e Pino ‘o Pazzo – per raccontare una love story gone bad. La tradizione è quella del “piccolo film” inaugurata da Francesco Lettieri per Liberato, con tanto di scena action. Sbam.

Ghali Casa mia VOTO

5

Ghali - CASA MIA (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Il pezzo c’è, il messaggio di integrazione anche, Ghali pure. Ma l’incontro ravvicinato del terzo tipo versione playdate con l’alieno sul campo da golf non ce lo meritavamo. Peccato.

Il Volo Capolavoro VOTO

4

Il Volo - Capolavoro (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Di luce, ok, nel testo se ne parla. Pensare che possa essere una buona idea mettersi davanti a un sole e una luna finti, però, può essere un altro paio di maniche. Un giorno un saggio disse: “Bello il green screen, però anche meno”.

Il Tre Fragili VOTO

3

Il Tre - FRAGILI (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Vai a girare un video a New York e non vuoi riprendere la strada sotto al ponte di Brooklyn? E la rete che nasconde parzialmente lo skyline? E il campetto di pallacanestro? E lo scuolabus giallo? Non vuoi metterci qualche scena d’amore girata a Roma? E una rapina in un ufficio? E la borsa piena di soldi? Non una gran refurtiva, ci sono banconote da un dollaro. E non un gran video.

Irama Tu no VOTO

5,5

Irama - Tu no (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Di pelliccia da guardiano della notte vestito, Irama è un novello Jon Snow che vaga oltre la Barriera dopo aver perso Ygritte. Poi di colpo paesaggio lunare, rocce galleggianti come i monti di Avatar, fino a che non si mette a fluttuare pure lui. Il brano ha un certo peso specifico, nel video avranno deciso per l’antigravità.

La Sad Autodistruttivo VOTO

6,5

LA SAD - AUTODISTRUTTIVO (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Darren Aronofsky acerbo, video da cameretta, primi anni Duemila: tutto giusto per un brano che urla forte ma in cuffia balla poco. Peccato, perché il cuore, sul palco dell’Ariston, c’è stato eccome. Il riassunto di una stagione Sad in 03:26.

Loredana Bertè Pazza VOTO

6

Loredana Bertè - Pazza (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

“Amarmi non è facile”, canta Loredana Bertè. Anche convincerla a girare un video non dev’essere una passeggiata. E allora Matteo “Colomovie” Colombo la trasforma con la computer grafica in una squadra di robot (dai capelli blu, chiaramente) che escono da una cupissima catena di montaggio e finiscono sulla Luna. Ribellione finale, torna il sole. Alzi però la mano chi ha voglia di vederlo più di una volta.

Mahmood Tuta gold VOTO

8

Mahmood - TUTA GOLD (Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Occhi che inseguono, Monna Lisa, e, a guardarci bene, la vera coreografia da imparare per questo Festival. Urban lo vuole essere proprio tanto. Meno male che un paio di mucche, dal nulla, ripristinano l’atmosfera. La gif con la linguaccia sta già diventando virale.

Maninni Spettacolare VOTO

4

Maninni - SPETTACOLARE (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Backroom rassicuranti con troppe uscite. Lui da solo in silenzio, non lo dice a nessuno, proprio come in punta di piedi è arrivato sul palco. In mezzo a un cerchio da Stonehenge, chi farà cadere la prima pedina?

Mr. Rain Due altalene VOTO

7

Mr.Rain - DUE ALTALENE (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Mini-film garroniano sulla storia di un padre che ha perso due figli (le due altalene del titolo). E, come lo scorso anno per Tananai con Tango e il conflitto russo-ucraino, unico mezzo per capire davvero il significato della canzone. Piaccia o non piaccia il pezzo (da queste parti la seconda), c’è un po’ di cinema in questo video.

Negramaro Ricominciamo tutto VOTO

6

Negramaro - Ricominciamo tutto (Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Mare, sale sulla pelle, Battisti? Macché. Il video ideato da Giuliano Sangiorgi e dal regista Byron Rosero inizia tra le montagne innevate. Stacco. Bacheca con foto ricordo. Stacco. Giacomo Ferrara con la tuta da astronauta che parte per una missione spaziale. Stacco. Bambini che disegnano una bella scena famigliare. Stacco. Sesso e litigi. Ultima scena: l’astronauta toglie il casco ed è tornato bambino. Lui può ricominciare tutto, noi siamo un po’ spiazzati.

Renga Nek Pazzo di te VOTO

3

Renga Nek - Pazzo di te (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Bianco e nero alla Anton Corbijn, due amici che s’incontrano al pub e parlano d’amore davanti a una birra. Colpo di scena: si passa dal bianco e nero al colore, attorno ai due c’è tutta un’umanità che se la cava bene, che se la cava male. Renga e Nek le hanno prese dalla vita e dall’amore, sui visi e sui corpi hanno graffi e bende. Del resto il regista è lo stesso di Fred De Palma, Marc Lucas (vedi sopra). Non era meglio un lyric video?

Ricchi e poveri Ma non tutta la vita VOTO

6

Ricchi E Poveri - Ma non tutta la vita (Official Video) | Sanremo 2024

Watch this video on YouTube

Tra Ciao 2022!, lo speciale russo di Capodanno by Ivan Urgant che faceva la parodia della tv italiana, un trip psichedelico e Barbie e Ken âgée alla riscossa. Tutto coloratissimo (fin troppo) e mega energetico. Quota LOL.

Rose Villain Click Boom! VOTO

7

Rose Villain - CLICK BOOM! (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Bond girl in alta quota – con colbacco e motoslitta – o Elsa di Frozen desnuda? Entrambe le cose e, per quanto non abbia un vero e proprio senso, alla fine un suo senso ce l’ha (semicit.).

Sangiovanni Finiscimi VOTO

4,5

sangiovanni - finiscimi (Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Vorrebbe essere Gli amanti di Magritte, finisce come il pilot di una serie teen su Netflix. È una scelta, per carità. Forse, solo, poco interessante.

Santi francesi L'amore in bocca VOTO

4,5

SANTI FRANCESI - l'amore in bocca (Official video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Viaggiatori su un mare di sentimento tra Bergman e cuore indie, in versione Foresta dei pugnali volanti. A un certo punto vira e diventa la disco. Fa ancora figo avere figure femminili mezze nude di spalle, se chi canta son due che comunque i vestiti li sanno portare?

The Kolors Un ragazzo una ragazza VOTO

6

The Kolors - UN RAGAZZO UNA RAGAZZA (Official Video - Sanremo 2024)

Watch this video on YouTube

Tuffo negli anni ’80 per accompagnare la cassa dritta, con dance workout à la Jane Fonda. Qui l’istruttrice è Blanka Stajkow, che rappresentò la Polonia all’Eurovision nel 2023 e che piazza anche il ballettino per TikTok. Dirigono i “soliti” Younuts!: Stash e soci fanno il verso alle band Eighties e poi salgono sulla cyclette. Hai voluto la potenziale hit? E adesso pedala.