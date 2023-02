Pesci: 5 brani per imprevedibili lunatici

Costantemente fuor d’acqua. Imprevedibili e lunatici. Quando si tratta di emozioni intense sono euforici e impacciati, ma sono persone ispirate, sensibili, fisiche, recettive e creative; aspirano alla fusione di anima e corpo, e nel quotidiano sono animati da un desiderio tale da renderli generosi fino all’inverosimile. Nonostante siano molto bravi ad adattarsi ai problemi, se non addirittura a percepirli come nuove occasioni e nuove prospettive dotate di forza creatrice, rimangono persone estremamente ansiose. Difficilmente il loro posto rimarrà il loro posto per sempre, e altrettanto difficilmente rimarranno senza qualcuno o qualcosa da amare. Se feriti, difficilmente cercheranno lo scontro diretto: la loro emozione negativa prediletta è il rancore, manifestato con garbo e solo quando l’implosione è a livelli incontrollabili. Convinti di non poter essere in nessun modo compresi fino in fondo, entrare nella loro anima è ai limiti dell’impossibile: ci vuole pazienza, ci vuole costanza, ci vuole un percorso fatto di alti e bassi casuali, come le onde del mare in cui i Pesci arrancano per tutta la vita, individuando forme dove gli altri vedono solo nuvole, senza mai trovare la voglia di portare a termine il disegno. I punti deboli dei Pesci? Pigrizia e incostanza.

Gli artisti Pesci sono tantissimi: Battisti, Pino Daniele, Rihanna, Kurt Cobain e un “eccetera” davvero lungo. Le canzoni Pesci invece, secondo noi, sono queste cinque.

Radiohead Creep La commovente ingenuità dei reietti

Classico inno dei reietti e di tutte quelle persone che si sentono fuori posto e che percepiscono il loro essere fuori posto attraverso il filtro di un’ingenuità commovente e di una sensibilità fuori dal comune. Una canzone che implora amore in maniera quasi passiva e disperata, in cui si lotta tra il bisogno di essere amati e la convinzione di non appartenere a un luogo così dolce come l’amore.

Pesci, pesci ovunque.

Queen Bohemian Rhapsody Easy come, easy go, little high, little low

Selezionata sia per la prima parte del testo, in cui ci sono sia l’elemento del sogno e della fantasia, sia per la struttura cangiante e, per l’appunto, rapsodica, del brano. In sostanza, quando Freddie lamenta il “no escape from reality” da voce all’incubo più grande dei pesci, ovvero quello di dover fare i conti con la realtà senza vie di fuga o oasi di sollievo; la struttura rispecchia invece gli imprevedibili guizzi dei Pesci, la loro disposizione mentale a cambiare costantemente pensieri, oggetti di interesse e stati d’animo.

Oasis The Importance of Being Idle L’irritante pigrizia dei sognatori

Altro classico che rappresenta il lato più leggero, ma non superficiale dei Pesci. La frase chiave è nel ritornello: non mi importa finché ho un letto sotto le stelle che brillano. Ovvero, i Pesci sono disposti a sopportare le difficoltà della vita, purché il mondo dei sogni e delle fantasie rimane un mondo accogliente. Questo è la vera chiave di lettura di quella che ad altri potrebbe sembrare pigrizia. Anche se può essere irritante.

Cosmo Disordine L’inconcepibile ordine degli estrosi

Lo devi lasciare intatto; imparerai ad amarlo: questo il disordine di Cosmo, questo il disordine dei pesci. Il loro estro richiede molto spesso un ordine del tutto diverso rispetto a quello che noi altri concepiamo. Una nuova disposizione è anche una nuova prospettiva, e l’ordine è solo una delle possibili disposizioni del caos. Da questi assunti i Pesci traggono le conclusioni migliori.

The XX Dangeours Un’emozione è per sempre, anche se fa male

Un brano che dà una panoramica sulla disposizione dei pesci ad abbandonarsi completamente all’emotività, qualsiasi sia il prezzo da pagare. Spesso incompresi, i Pesci credono che ogni emozione sia degna di essere vissuta, trascendendo il concetto di dolore e di piacere emotivo. A tutti coloro che dicono a un Pesci che si sta cacciando in un istmo di sofferenza, Pesci risponderà che se anche finirà tutto in lacrime, sarà stato un errore bellissimo. Questa è la misura in cui un Pesci è disposto a provare emozioni. Altrimenti che senso ha?