Non solo ‘Tomorrow’: tutto quello che dovete sapere sulla discografia di Amanda Lear

Sexy, irriverente, ironica, mai banale, iconica. In una parola: diva. Amanda Lear è sempre cambiata, non cambiando mai. Nel corso del tempo ha mantenuto quell’allure di ragazza fuori dagli schemi che non le manda a dire: diretta, egocentrica, sensuale. Ha fatto dell’ambiguità il tratto distintivo degli albori della sua carriera (musicale e non). Un modo per farsi puntare i riflettori addosso, anche se poi quel banale escamotage per far parlare di sé è diventato un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso (pure se ammuffita). Tanto per mettere un punto: Amanda Lear è una donna e, onestamente, è abbastanza svilente pensare quanto ancora oggi si stia a disquisire su certi aspetti di fronte all’indiscutibile talento di una vera star dalla capacità (quasi) unica di attraversare le epoche trasformandosi sempre.

E mantenendo salda una credibilità riconosciuta dal pubblico di tutte le età: da musa di Salvador Dalí a misteriosa modella sulla copertina di For Your Pleasure dei Roxy Music, da girlfriend di David Bowie a padrona di casa sfacciata di molti programmi di quel piccolo schermo italico abile a scandalizzare e tenere (al contempo) incollate tante teste, Lear si è imposta come personaggio di rottura a tutto tondo attraverso varietà innovativi e spregiudicati come Stryx, fino alle interviste in camera da letto di Ars Amanda. E che dire del cult anni ’90 Il brutto anatroccolo, sui cambiamenti estetici, o il celeberrimo Cocktail d’amore, in cui si scandagliavano onori e oneri della pop culture anni ’70 e ’80? Amanda Lear è tutto questo e anche di più: calca con successo le assi dei più celebri teatri francesi con pièce in grado di mostrare la sua duttilità attoriale. E continua pure la sua carriera da talentuosa pittrice.

Ma torniamo a noi: se da un lato ha messo l’arguzia a servizio della Tv, dall’altro ha scalato le classifiche con hit da milioni di copie vendute in tutta Europa grazie alla voce androgina, profonda e sussurrata. Icona pop poliedrica e magnetica, se dice una cosa l’ha ben soppesata: a lei non interessa lanciare boutade perché ne parlino i giornali. E se ammette che Redlights di Miley Cyrus assomiglia troppo alla sua The Sphinx del 1978, come minimo bisogna ascoltarla. Al di là delle questioni legali, una cosa è certa: Amanda ha intonato brani pazzeschi. Alcuni conosciuti, altri meno, ma ci sono pezzi che, ognuno per motivi differenti, andrebbero ripescati. Cogliamo la palla al balzo per un ripassone, con l’obiettivo di approfondire i capisaldi e le tappe fondamentali dell’ampia discografia della regina dell’eurodisco dalle estetiche camp.