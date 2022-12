Natale 2022: cosa ascoltare durante le feste

A pochi giorni da Natale è tempo di mettersi in pari con le canzoni uscite quest’anno.

A Very Backstreet Christmas

Backstreet Boys

I cinque ragazzoni di Orlando hanno scelto di pubblicare un intero album di Natale. Se ne sentiva il bisogno? Certo che sì. All’interno i classici di stagione e qualche inedito. Per delle feste che più 2000 non si può.

Jingle Bell Rock

Lindsay Lohan

Sì, avete letto bene. Lindsay Lohan ha inciso Jingle Bell Rock, canzone che fa da colonna sonora a uno delle scene migliori del cinema contemporaneo e che la vede protagonista. Se non sapete di cosa stiamo parlando è solo colpa vostra.

Santa Baby

Alicia Keys

Anche Alicia Keys ha ceduto al fascino del disco di Natale. Si chiama Santa Baby e potete ascoltarlo solo su Apple Music. Se non avete l’abbonamento vi dovete accontentare del singolo December Back 2 June. Voglia di estate? No, ma di un amore che dura tutto l’anno. Romantica.

Little Drummer Boy

Alanis Morissette

Forse Alanis non ha scelto proprio un pezzo che la valorizza, la cover del classico natalizio Little Drummer Boy. Merita anche solo per sentire come fa quel parapapampam.

So Much Wine

Phoebe Bridgers

C’è chi manda i biglietti di auguri e chi incide le cover: Phoebe Bridgers fa parte del secondo gruppo. Questa volta Phoebe ha scelto di interpretare So Much Wine della Handsome Family. I ricavati andranno in beneficenza. Ci sembra tutto giusto.

Almost Too Early for Christmas

Jimmy Fallon, Dolly Parton

Tutto quello che fa Dolly Parton va amato. Anche questa sua nuova canzone con il conduttore Jimmy Fallon, che già l’anno scorso aveva fatto un pezzone con Ariana Grande e Megan Thee Stallion. Una roba sul Natale mascherato, mascherato con la mascherina, non c’entra lo show di Milly Carlucci. Forse questa è meno hit, ma ripetiamo: se c’è Dolly ci piace.

Bells Will Be Ringing (Please Come Home for Christmas)

The Offspring

«Abbiamo pensato che sarebbe stato il seguito perfetto di Christmas (Baby Please Come Home) che abbiamo registrato l’anno scorso», ha dichiarato la band. Ce l’hanno fatta? Sicuramente i ragazzi hanno il blues.

Someday at Christmas

Lizzo

Anche qui un’esclusiva Amazon Music. Lizzo ha fatto la cover del classico di Stevie Wonder del 1966. La definiremmo rassicurante.

Night Before Christmas

Sam Smith

Dopo aver raggiunto per la prima volta la posizione numero uno della classifica americana con Unholy feat. Kim Petras, Sam Smith torna ad essere Holy con questa canzone originale chiamata Night Before Christmas. «The magic of Christmas is what’s coming next, So lean in, kiss me and all of the rest». Holy, sì, ma fino a un certo punto.

My Xmas

Alexia

Primo disco di Natale per la queen della dance anni ’90. «Volevo ripartire con qualcosa di leggero nell’animo», ha dichiato a Rolling Alexia. «In questi momenti di grandissima crisi bisogna mantenere alto lo spirito e in questo disco lo spirito è a mille. Voglio che la gente dica “oh cazzo, finalmente!”». Ti vogliamo bene, Alexia.

Merry Christmas to All

Mariah Carey

Bonus: Mariah, chiaramente. Lo speciale natalizio di Mariah Carey che sarà trasmesso su MTV Music (canale Sky 132 e 704) sabato 24 alle 22. Un best of dei suoi show natalizi registrati nel mese di dicembre tra New York e Toronto. All I want for Christmas is… un concerto intero di Mariah da guardare in streaming.