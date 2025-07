Licenziamenti, addii, ritiri: è l’anno nero dei batteristi rock

«C’è da aver paura ad essere un batterista oggi», aveva scherzato qualche mese fa Mike Portnoy dei Dream Theater dopo i licenziamenti di Josh Freese dai Foo Fighters e di Zak Starkey dagli Who. È però vero che tra licenziamenti, ritiri, avvicendamenti e arresti per i batteristi gli ultimi mesi sono stati un inferno.

«Il mercato dei batteristi sarà in subbuglio quest’estate» scrive un utente su X. Se infatti alcune band, vedi gli Who, hanno già trovato un sostituto, c’è chi lo deve ancora annunciare, come i Foo Fighters. Fa comunque strano pensare che in pochi mesi siano state coinvolte band storiche del rock come Guns N’ Roses, Pearl Jam, Who, i Foos.

Ecco un elenco in ordine cronologico, verrebbe da dire in costante aggiornamento di quanto è successo nel mondo delle pelli e dei tamburi in questi mesi.

Tim Alexander lascia i Primus Ottobre 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tim Alexander (@timalexander65)

Prima di tutto la salute, quella fisica e mentale. È questo il ragionamento che Tim Alexander ha fatto quando ha deciso di lasciare i Primus. «Ho iniziato a rendermi conto che stava influenzando la mia vita fisica, la mia vita mentale e la mia vita familiare» ha raccontato il batterista a Rolling Stone US. «E non c’era più alcun entusiasmo». Per dirla tutta è la terza volta che il batterista lascia la band: era infatti già successo nel 1996 e nel 2010. Il batterista è ora John Hoffman.

Nicko McBrain si ritira dagli Iron Maiden Dicembre 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iron Maiden (@ironmaiden)

«Ci ho riflettuto molto, ed è con gioia e dolore che annuncio la mia decisione di fare un passo indietro dalle fatiche della vita in tour». Dopo 42 anni Nicko McBrain ha deciso di dire basta alla vita da tour. Stando alle sue dichiarazioni rimarrà una parte stabile della famiglia e lavorerà su una serie di progetti, ma sicuramente non lo vedremo più live con gli Iron Maiden. Al suo posto Simon Dawson.

Jeff Arevalo viene licenziato dai Goose Marzo 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeffrey Arevalo (@orebolo87)

Inizialmente doveva essere «una pausa per la salute mentale» e farsi aiutare durante «una crisi personale», ma la temporanea assenza di Arevalo è presto diventata un addio definitivo alla band. Il licenziamento è arrivato via e-mail dall’avvocato del gruppo. La motivazione: «Lamentele circa i suoi comportamenti». La risposta: «Ho avuto molto tempo per riflettere sulle mie azioni, sulle mie relazioni e sui miei valori e concordo sul fatto che dovremmo prendere strade separate».

Frank Ferrer viene licenziato dai Guns N’ Roses Marzo 2025

Gratitudine per i 20 anni passati a suonare con la band, ma anche «delusione per com’è finito questo capitolo» della sua vita lavorativa. Una bella girandola di emozioni quella vissuta da Frank Ferrer che lo scorso marzo si è trovato improvvisamente senza lavoro. Quella che era stata venduta inizialmente come una separazione amichevole pare invece nascondere un non detto diverso. Il suo sostituto è Isaac Carpenter che in passato ha suonato tra gli altri con Awolnation, A Perfect Circle e con la band di Duff McKagan.

Zak Starkey viene licenziato due volte dagli Who Aprile 2025

La storia più strana tra tutte quelle di questa “maledizione” è stata quella tra Zak Starkey e gli Who. Starkey è stato licenziato, poi re-integrato (con Pete Townshend che dichiara: «Mi assumo la responsabilità di questa confusione») e infine nuovamente licenziato pochi giorni dopo. La versione di Townshend e Daltrey: «Deve dedicare le sue energie ai suoi progetti». La reazione del batterista: «Mi è stato chiesto di dire che me ne vado di mia volontà, ma è una bugia». Gli Who al suo posto hanno preso Scott Devours, ma Starkey a sorpresa ha raccontato un aneddoto che sa di ennesimo colpo di scena: «La settimana scorsa Roger m’ha detto: “Non portare via la batteria dal deposito, potremmo anche chiamarti”».

Joseph Seiders licenziato dai New Pornographers dopo l’arresto per pedopornografia Aprile 2025

Tra tutte le storie qui proposte, questa è sicuramente la peggiore. Lo scorso aprile Seiders è infatti stato arrestato per pedopornografia. L’uomo avrebbe infatti seguito e registrato dei minorenni nei bagni di un locale in California, oltre a possedere del materiale incriminato. «Tutti i membri della band sono assolutamente scioccati, inorriditi e devastati dalla notizia delle accuse contro Joe Seiders. Abbiamo immediatamente interrotto ogni legame con lui. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dalle sue azioni».

Shannon Larkin lascia i Godsmack Aprile 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Godsmack (@godsmack)

Doppio colpo alla formazione degli Godsmack che dopo 30 anni di carriera perdono Tony Rombola, entrato nel gruppo un anno dopo la nascita nel 1996, e Shannon Larkin, il batterista che dal 2002 controllava il ritmo della band. «Hanno deciso di lasciare per sempre il progetto, ma siamo in ottimi rapporti», ha spiegato il leader Sully Erna. «L’unica ragione di queste partenze è il loro desiderio di vivere una vita più tranquilla lontana dai tour». A sostituire Larkin ci sarà Will Hunt degli Evanescence.

Josh Freese viene licenziato dai Foo Fighters Maggio 2025

Prendere il posto di Taylor Hawkins era un’impresa piuttosto difficile, ma quando i Foo Fighters hanno annunciato in pompa magna Josh Freese dopo settimane di speculazioni sembravamo trovarci di fronte al classico matrimonio in paradiso. La luna di miele, però, è terminata bruscamente dopo due anni. Dal «pugno allo stomaco» di quando gli è stato chiesto di entrare nel progetto allo «scioccato e deluso», il passo è stato (troppo) breve. «Mi hanno chiamato per dirmi che hanno deciso di andare in un’altra direzione. Non mi hanno detto altro». Freese ci ha scherzato su e ha pubblicato la lista dei 10 motivi per cui i Foo Fighters lo avebbero cacciato.

Kris Myers lascia gli Umphrey’s McGee Maggio 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Umphrey’s McGee (@umphreysmcgee)

«Una decisione non facile, come tutte quelle importanti». Dopo 22 anni forse i fan degli Umphrey’s McGee si sarebbero aspettati di saper almeno la motivazione di questa partenza (che comunque sembra pacifica), ma nel messaggio di addio alla band di Meyers non c’è alcuna spiegazione riguardante la decisione. Visti i comunicati congiunti e le parole al miele spese da entrambe le parti, sembra quantomeno una storia finita bene. Al suo posto il veterano Scotty Zwang, già alle pelli per SunSquabi e Ghost Light.

Matt Cameron lascia i Pearl Jam Luglio 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matt Cameron (@themattcameron)

«Dopo 27 anni fantastici, sono sceso per l’ultima volta dalla pedana della batteria dei grandi Pearl Jam», ha scritto il batterista senza specificare il motivo della separazione in un messaggio social condiviso dal gruppo. «Tanto amore e rispetto per Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi fatto entrare nella band nel 1998 e avermi dato l’opportunità di una vita, fatta di amicizie, arte, sfide e risate». Il commento dei Pearl Jam: «Ha dato slancio ai nostri ultimi 27 anni di esibizioni dal vivo e di registrazioni in studio. Ha rappresentato un capitolo molto importante per la band e gli auguriamo ogni bene, sempre. Ci mancherà moltissimo e sarà per sempre nostro amico nell’arte e nella musica. Ti vogliamo bene, Matt». Qui, almeno sulla carta, tutto bene.