Le 25 migliori canzoni di protesta contro Trump

Due figure storiche della musica del Minnesota, il cantautore e attivista Paul Metsa e Alan Sparhawk dei Low, uniscono le forze in una canzone che affronta Alligator Alcatraz, i tagli del Doge e altre politiche dell’amministrazione Trump. Lo fanno scegliendo un contrasto evidente: chitarre luminose e armonie vocali avvolgenti accompagnano un testo attraversato da un senso costante di inquietudine. «Come autore e come artista spero che questa canzone possa aiutare le persone ad affrontare l’oscurità del momento, dare loro qualcosa da cantare e su cui ballare, ispirarle e, almeno, far capire che non sono sole e che c’è chi continua a condividere gli stessi valori e gli stessi ideali americani», ha spiegato Metsa. (MR)