I 25 migliori video di Shakira

Shakira ha compreso fin dall’inizio la necessità di avere un immaginario potente e un’identità visiva marcata. Non a caso, è diventata una potenza del pop mondiale. I suoi primi video l’hanno fatta conoscere come cantautrice passionale dai capelli corvini, con una visione lucida e la capacità di esprimere i sentimenti con chiarezza sorprendente. Le immagini ne hanno poi accompagnato la trasformazione in popstar camaleontica. Da chitarrista artistoide è diventata diva del rock e poi regina delle coreografie, rivelando ogni volta nuovi lati di sé. È stata la prima artista sudamericana a ricevere il Video Vanguard Award agli MTV VMA 2023. Per celebrarla, abbiamo analizzato la sua lunga videografia scegliendone i momenti migliori.

25 Girl Like Me 2020

Ok, non sarà certo la canzone del secolo, ma il video così allegro e kitsch merita una menzione: Shakira alle prese con una sessione di allenamento anni ’80 è deliziosa («Ho subito pensato a Jane Fonda, i suoi video per allenarsi avevano un’estetica fantastica che volevo adottare»). Anche da seduta esegue una gran coreografia coi capelli, il tutto intervallato da inquadrature dei Black Eyed Peas. Shakira si diverte sul set; una performer naturale. L.V.

24 Empire 2014

Il video somiglia a uno spot di prodotti di bellezza, con un sacco di inquadrature cinematografiche. Eccola all’inizio in abito da sposa bianco mentre entra in chiesa. Quando la canzone esplode in un break di chitarra, corre fuori, dove i registi Darren Craig, Jonathan Craven e Jeff Nicholas la immortalano fra campi e montagne. Forse una delle scene che più colpiscono è quella di Shakira in piedi, fuori dalla chiesa, col vestito bianco in fiamme ardenti. J.L.

23 Chantaje 2016

Da vedere semmai servisse una dimostrazione delle abilità camaleontiche di Shakira. Alleatasi con Maluma, all’epoca uno degli astri nascenti della scena latina, ha dimostrato non solo di essere in grado di tenere il passo con gli emergenti, ma anche di poterli surclassare. Tutti gli occhi sono per Shakira che ipnotizza Maluma con ogni sua mossa contribuendo a definire un modello di pop-reggaeton di gran successo. J.L.

22 Se quiere, se mata 1995

Tratta dall’album Pies descalzos, la canzone rappresenta uno dei momenti più controversi della storia di Shakira. Il testo parla di una giovane coppia preoccupatissima per ciò che le rispettive famiglie penseranno a proposito di una gravidanza non pianificata ed è stato letto in chiave antiabortista, altri invece l’hanno interpretato come una critica alla mancanza di educazione sessuale e di opzioni sicure di contraccezione. Qualunque sia il messaggio che voleva trasmettere, Shakira si è affidata al regista Juan Carlos Martin per creare l’atmosfera leggermente onirica e anni ’90. La scelta di affidare a León Larregui, cantante della famosa rock band messicana Zoé, il ruolo di Braulio (protagonista maschile della storia tragica della canzone) è un altro dei motivi per cui il video è memorabile. J.L.

21 Waka Waka 2010

L’inno di Shakira per i mondiali di calcio del 2010 è diventato – come da copione – una hit globale. Nel video, l’artista colombiana balla con la band sudafricana Freshlyground e si unisce a un gruppo di artisti e bambini in abiti tradizionali per onorare il Paese ospitante, il Sudafrica appunto. Le scene di gruppo sono intervallate da immagini di momenti fondamentali dei mondiali nel corso della storia e così il video è una specie di ritratto di ciò che la Coppa del Mondo rappresenta. I fan di Shakira ricorderanno che su quel set la popstar ha incontrato quello che sarebbe diventato il suo compagno, oggi ex, Gerard Piqué. M.G.

20 Don’t Bother 2005

È una Shakira in preda alla paranoia post-separazione quella di Don’t Bother. Canta all’orecchio del partner (mentre lui dorme, a torso nudo) dei tradimenti di lui e della sua decisione di lasciarla. C’è di sicuro un po’ di autocommiserazione, ma la forza del video risiede nella rabbia violenta, come quando Shakira cerca di vendicarsi distruggendo l’auto del suo ex. «L’auto di un uomo è come un’estensione del suo ego e della sua virilità», ha dichiarato al New York Times nel 2005. «Dentro di me c’è una vera e propria bestia gelosa che sto cercando di domare». T.M.

19 Estoy aquí 1995

Un fienile diroccato simboleggia il passare del tempo in questo video girato in stile lo-fi e virato in tonalità seppia. Il clip del primo singolo di Pies Descalzos sarebbe solo un cimelio divertente con un pessimo montaggio se non fosse per una Shakira mora e appena diciottenne che strimpella la sua chitarra acustica e intona questa ballata malinconica che, senza dubbio, è stata la colonna sonora di molti viaggi in macchina, docce e matrimoni (almeno in America Latina). La magia del video risiede nella sua capacità di trasportarci in un’epoca più semplice, fatta di neve finta e di strane transizioni video, che ci si gode al meglio nelle scorribande notturne su YouTube. V.D.

18 Te dejo Madrid 2002

Shakira sfida gli stereotipi maschili. Tra un’inquadratura e l’altra di un torero pieno di sé, Shakira indossa l’abito tradizionale da corrida, divenendo lei stessa un matador. Ma, invece di combattere contro un toro, usa un paio di forbici per darsi un’aggiustata veloce ai capelli. Sia il video che la produzione della canzone hanno offerto a Shakira l’opportunità di sperimentare cose nuove e di immergersi in altri generi con riferimenti alla cultura spagnola e influenze di madrilene. L.V.

17 Inevitable 1998

Treccine nere e vestito aderente in pelle, Shakira è una principessa del rock’n’roll che di fronte a una folla straripante, si esibisce in headbanging e calci volanti nei ritornelli, mentre un tifo da stadio la sostiene per tutto il brano. Inevitable è una delle migliori canzoni post-rottura di Shakira. In questo video, circondata da glitter e bolle di sapone, lei non deve piangere per l’assenza del suo ex amante, ma semplicemente cantarne in compagnia di migliaia di suoi fan affezionatissimi. V.D.

16 Can’t Remember to Forget You 2014

Rihanna è la parte reggae, Shakira quella rock, ma entrambe sono piene di fascino. Diretto da Joseph Kahn, il video cattura la tensione erotica e saffica tra due popstar amiche dopo una rottura amorosa. All’apice della loro carriera, in alcune delle scene più amate del video, Rih e Shak fumano sigari su un letto, si dimenano contro i muri e si accarezzano i corpi a vicenda. Al momento è uno dei clip più popolari di Shakira, con più di 1,2 miliardi di visualizzazioni su YouTube. T.M.

15 Dónde estás corazón 2012

Dopo aver pubblicato due album (Peligro e Magia) che hanno venduto solo poche migliaia di copie ciascuno, Shakira aveva quasi deciso di abbandonare i suoi sogni in campo musicale. Comunque, pur dedicandosi per qualche anno alla recitazione in una telenovela colombiana, ha continuato a scrivere canzoni e Dónde Estás Corazón è diventata la sua prima hit locale. Il video, diretto da Gustavo Garzón, è una specie di manifesto della tipologia di artista che la Shakira diciottenne dell’epoca voleva essere: una cantautrice dai capelli corvini, che suona la chitarra, amante della natura e del folklore un po’ hippie. J.L.

14 Beautiful Liar 2006

Una collaborazione che sembra straordinaria ancora oggi. Dopo essere state ingannate dallo stesso uomo, Shakira e Beyoncé sembrano in grado di scatenare la forza degli elementi naturali con le loro mosse sincronizzate e la danza del ventre. In certi momenti è difficile distinguerle: Beyoncé è bravissima nella coreografia, che è ispirata alle movenze tipiche di Shakira. Le due sono in perfetta sintonia, raddoppiando così il loro carisma. L.V.

13 Objection 2002

Dopo il successo di Underneath Your Clothes, Shakira era pronta per provare cose nuove. Nel video di Objection, uno dei brani più orecchiabili di Laundry Service, amalgama il suo lato rock con la danza del ventre e ci aggiunge una dose di tango. Diretto da Dave Meyers, il clip inizia con Shakira che esegue una coreografia intricata di Tina Landon. Ben presto, il video culmina in un’animazione che include una resa dei conti epica tra Shakira e una bionda cattiva a cui buca gli impianti al silicone, per poi tornare alla live action per una jam con la sua band. J.L.

12 Lo hecho está hecho 2009

Dopo la hit della svolta She Wolf, Shakira tornata col video di Lo hecho está hecho ovvero Did it Again (il pezzo è uscito in entrambe le lingue). Il brano, nato da un’altra collaborazione con Pharrell, le ha dato la possibilità di mostrare le sue doti di ballerina con una coreografia di Katrin Hall, che ha lavorato al video insieme a Shakira e alla regista di Hips Don’t Lie, Sophie Muller. Le scene sono costellate di citazioni artistiche di elementi da tutto il mondo. Oltre al ballo, ispirato alle tradizioni islandesi, Shakira ha inserito richiami ai dipinti di Lawrence Alma-Tadema, alla cultura marocchina e ai tamburi tradizionali coreani. J.L.

11 Tú 1998

Shakira ha sempre padroneggiato l’arte della semplicità e il video in bianco e nero di Tú è uno dei suoi più intensi. Emilio Estefan, suo manager per un periodo breve ma importante, ha diretto le immagini, guidando Shakira mentre cantava questa power ballad in un salotto spoglio, in stile anni Sessanta. Lei si muove con disinvoltura sul set, apre un frigorifero, si depila le gambe e si siede vicino a un quartetto d’archi che, a un certo punto, si unisce a lei. Questo singolo ha attirato l’attenzione del pubblico e ha dimostrato che era davvero nata per essere una star, anche se giovanissima. J.L.

10 Las de la intuición 2005

Alcuni dei video di Fijación Oral, Vol. 1 sono fra i più audaci di Shakira e in questo, diciamo così, se la spassa. Ispirandosi al lavoro del fotografo tedesco Helmut Newton, la star ha diretto il video insieme a Jaume de Laiguana e si è divertita a sfoggiare una parrucca viola che ormai è impressa nella nostra memoria collettiva. I suoi abiti a corsetto e le sue movenze seducenti giocava sui doppi sensi della canzone, mentre lei sperimenta col lato giocoso e sfacciatamente sexy del pop. J.L.

9 Underneath Your Clothes 2001

Il video diretto da Herb Ritts è un’istantanea della vita in tour della cantante colombiana, in cui le manca “l’uomo [che] ha scelto”. Il clip ha scatenato una polemica a sfondo politico per la presenza dell’allora fidanzato di Shakira, Antonio de la Rúa, figlio del presidente argentino destituito Fernando de la Rúa. Dopo la pubblicazione del video, Tower Records Argentina ha bandito dai propri scaffali Laundry Service per protesta contro la famiglia di de la Rúa. M.G.

8 Ojos asi 1998

È un omaggio alle origini libanesi di Shakira. Nel brano l’artista si è ritagliata un ruolo fondamentale fin nei dettagli più piccoli della canzone: stando ai produttori che hanno lavorato con lei, ha supervisionato l’arrangiamento a base di strumenti arabi, compresi dei campanellini suonati da una donna in studio. Il video non è da meno: è il risultato del gusto di Shakira per i colori audaci e vibranti e per le immagini d’impatto. Inoltre ha messo in luce la sua bravura nella danza del ventre che praticava fin da bambina: un talento che sarebbe diventato la sua peculiarità e avrebbe giocato un grande ruolo nella carriera. J.L.

7 No 2005

No è di sicuro una delle canzoni di Shakira più strazianti ed emozionanti sul tema del cuore spezzato, con la partecipazione della leggenda argentina Gustavo Cerati alla chitarra e ai cori. Il video è stato gestito in modo splendido, degno del messaggio contenuto nel testo, in collaborazione con il regista spagnolo Jaume de Laiguana, con cui aveva lavorato anche per Las De La Intuición. Shakira compare seduta in un cantiere navale, con l’aria completamente devastata. Piange mentre canta la fine di una relazione e, nel frattempo, lavora lentamente alla riparazione di un paio d’ali finte. Nell’ultima scena, poco prima della fine del video, la troviamo sul bordo di una scogliera, pronta a librarsi in volo. J.L.

6 Whenever, Wherever 2001

Un anno dopo il boom negli Stati Uniti di Whenever, Wherever, la cantante diceva a Rolling che «sono qui per sedurre». Nel video del suo primo pezzo a piazzarsi al top della classifica di Billboard, Shakira fa esattamente questo, e, con la sua danza sensuale, conquista la vetta di una montagna avendola meglio sugli elementi naturali. Il clip è stato una svolta (e non solo per l’indimenticabile scena del fango) anche perché – nella versione spagnola Suerte – è stato il primo in lingua spagnola trasmesso su MTV. M.G.

5 Pies descalzos, sueños blancos 1995

A Shakira non dispiacciono i tocchi di assurdità. In questo video, con pigli da rocker, getta uno sguardo surreale sulle pressioni sociali che le donne devono affrontare. Shakira si affida a immagini che prendono spunto da film d’essai, riferimenti biblici e quadri storici: c’è una festa in costume in stile Eyes Wide Shut, una donna che divora una mela e un deserto alla Dalì con scarpe e tacchi che spuntano dal suolo. Tutto ciò ha aiutato a inquadrare Shakira come una figlia dei fiori intelligente e spensierata che non si conforma agli schemi e che mette sempre alla prova se stessa e i suoi fan. J.L.

4 She-Wolf 2009

She Wolf ha avuto successo per il suo sound synth pop e per avere consentito a Shakira di mostrare le sue doti di ballerina. Il video, un altro progetto con Jake Nava, regista di Beautiful Liar, è ancora oggi una testimonianza delle doti atletiche di Shakira che fa la danza del ventre in mezzo a una folla, si dimena in una gabbia dorata e balla sotto la luna piena, abbandonandosi spensierata. Per la regina del pop, da quel momento si apre un’altra fase, una fase in cui le sue movenze caratteristiche sarebbero divenute protagoniste. J.L.

3 La tortura 2005

La reginetta della reinvenzione ha dato il meglio di sé con La Tortura, la collaborazione con Alejandro Sanz che ha praticamente mandato a fuoco i televisori. E non è successo solo perché fra i due artisti c’era una chimica erotica innegabile: il video, diretto da Michael Haussman, è anche pieno di scene intelligenti in puro stile Shakira. Quando Sanz pensa che lei stia piangendo per averlo perso, la telecamera rivela rapidamente che Shakira sta semplicemente tagliando delle cipolle: un’ironia divertente, in linea con il tipo d’umorismo che le è sempre piaciuto. Shakira che balla nel fango e si esibisce su un tavolo sono altri elementi tipici della sua imprevedibilità, oltre che fra i motivi per cui il video ha ottenuto delle nomination ai VMA e ai Latin Grammy. J.L.

2 Hips Don’t Lie 2005

Per la sua più grande hit mondiale Shakira non ha accettato nessun compromesso a uso e consumo del pubblico americano e ha fatto in modo che le immagini del video fossero autenticamente legate alle sue radici, così come i testi e il ritmo del brano. E quale modo migliore, per celebrare la città caraibica che nomina, se non organizzare una festa che assomigli al Carnevale di Barranquilla, con tanto di costumi e addobbi? Con questo clip da 1,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e un VMA 2006 per la migliore coreografia, Shakira ha portato il grande pubblico nel cuore di una vera festa di Carnevale. M.G.

1 Ciega, sordomuda 1998

Diretto da Gustavo Garzón, il video è in linea col tono intelligente, spiritoso e insolito dell’album Dónde están los ladrones?, e le sue immagini sono di sicuro memorabili, soprattutto per i fan più accaniti. Si parte subito con delle sorprese: si sentono delle trombe e la telecamera si sposta per mostrare una donna che declama i primi versi del brano. Ma non è Shakira, impegnata invece a divertirsi nel bel mezzo una festa di strada che la polizia interrompe bruscamente. Gli agenti portano Shakira in prigione, dando vita a molte immagini indimenticabili come quelle in cui viene arrestata e poi chiusa in una cella affollata. Alla fine il suo amante la farà evadere e le sequenze video diventano una brillante metafora del testo, che parla di quanto l’amore l’abbia resa stupida e cieca. Con un fazzoletto ben stretto a bendarle gli occhi, guida un’auto inseguita da una fila di macchine della polizia. Quando inizia il break rap velocissimo della canzone, Shakira regala un altro momento indelebile: si camuffa da manichino per nascondersi dalla polizia, sputando tutti i versi della strofa dalla vetrina di un negozio. J.L.

Da Rolling Stone US.