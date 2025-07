I dischi da ascoltare a luglio 2025

For the People Dropkick Murphys 4 luglio

«Abbiamo sempre trasmesso lo stesso messaggio, non abbiamo mai avuto paura di parlare di quel che riteniamo sia importante», ha detto Ken Casey a proposito dei temi del disco della band celtic punk, «ma oggi penso soprattutto al futuro dei miei figli e delle prossime generazioni». One Last Goodbye è un tributo a Shane MacGowan, in The Vultures Circle High torna Al Barr, il feat di School Days Are Over è Billy Bragg.

Self Titled Kae Tempest 4 luglio

Registrare il disco, scrive l’artista inglese, «è stato come essere in balìa di una forte corrente, dovevamo solo seguirla. È pieno di pezzi che vi faranno piangere, il che sembra essere la mia specialità. Spero che vi arrivi, vi trovi, vi commuova, vi scuota profondamente, vi svegli dolcemente, vi tranquillizzi. Vi tenga con sé, nel suo spirito, anche quando le canzoni finiscono». Tra gli ospiti, Neil Tennant e gli Young Fathers. In concerto a ottobre a Roma, Bologna e Milano. A questo link la nostra intervista.

Period Kesha 4 luglio

Kesha torna e lo fa con il suo primo album da indipendente, Period. Country-pop, Auto-Tune e tanta, tantissima voglia di fare casino. Dentro anche i singoli già usciti Joyride, Delusional e il brano con T Pain Yippee-Ki-Yay. Un lavoro che in questa fase della sua carriera vuole essere un manifesto di libertà creativa. Preparate le casse.

Manifesto Shablo 4 luglio

Dopo esser ritornato alla musica portando la La mia parola a Sanremo con Guè, Tormento e Joshua, con cui poi ha pubblicato anche il brano Spirito libero, Shablo è pronto a tornare a pubblicare un disco dopo nove anni di pausa. A giudicare dai suoni scelti, un ritorno alle origini dell’hip hop e della black music.

Hurry Up Tomorrow Original Motion Picture Score Abel Tesfaye & Daniel Lopatin 11 luglio

Se il film non ha convinto tutti, vedremo se la colonna sonora cambierà qualcosa. Hurry Up Tomorrow segna l’attesissima collaborazione tra Abel Tesfaye (The Weeknd) e Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never). L’album fonde R&B futuristico e ambient elettronico, esplorando temi di redenzione, isolamento e post-celebrità. Tesfaye abbandona i riflettori del pop per immergersi in atmosfere più oscure. Un viaggio notturno.

Moisturizer Wet Leg 11 luglio

Con Moisturizer, le Wet Leg abbracciano sonorità più abrasive e ritmi serrati. Il secondo album è meno ironico ma sempre tagliente, con testi che parlano di ossessioni, relazioni e ansie. Le due sono più consapevoli ma non hanno perso il gusto per l’imprevedibile. È il disco di una band che vuole lasciare il segno (anche live, con gli appuntamenti italiani per quest’estate: il 15 luglio a Milano, Ippodromo La Maura prima di Olivia Rodrigo agli I-Days, il 16 luglio a Cesena, Rocca Malatestiana).

Beloved Giveon 11 luglio

Annunciato dai singoli Twenties e Rather Be, il secondo album dell’americano, il primo da Give or Take del 2022, promette di far felici gli amanti del soul e dell’R&B vellutato. «Ci ho messo più di mille giorni a fare questo disco per voi e per me stesso», ha scritto Giveon su Instagram. «Mi entusiasma l’idea che possiate vedere quando sono cresciuto non solo come artista, ma anche come uomo».

Forward The Swell Season 11 luglio

Ricordate la coppia formata da Glen Hansard e Markéta Irglova? Presente il film Once e Falling Slowly, premiata con un Oscar nel 2007? I due tornano dopo 16 anni. «Dopo il vortice che ci ha portato agli Oscar eravamo molto impegnati e con questo è arrivata una pressione che nessuno dei due voleva e alla fine ci siamo un po’ allontanati», ha spiegato Hansard. «Durante il tour del mio ultimo disco, mi sono reso conto che mi mancava. Ho chiamato Markéta e le ho chiesto se le andava di fare qualche concerto insieme. Da lì l’idea è stata quella di fare una piccola registrazione e di non metterci pressione, di vedere cosa succede, e all’improvviso ci siamo ritrovati a fare un disco».

Africa Express Presents… Bahidorá Africa Express 11 luglio

Si sono già sentiti sei pezzi dal collettivo di Damon Albarn che unisce musicisti da ogni parte del mondo nel nome della musica africana. Per Joan Wasser, che è presente in Bahidorá con Baba Sissoko, Bonobo, Django Django, Fatoumata Diawara, Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) e Albarn, «è un modello di ciò che il mondo può essere». In concerto l’8 luglio a Ostia Antica Festival

Trouble Gina Birch 11 luglio

Pubblicato dalla Third Man Records di Jack White, è il secondo disco solista della co-fondatrice delle Raincoats. «Il titolo si riferisce a tutte le piccole rivoluzioni che si sono verificate nella mia vita, non seguire le solite strade, cadere in buche, fare sempre gli stessi errori, i problemi di essere una ragazza in un’epoca in cui le nostre opzioni erano di solito diventare segretaria, madre o lavoratrice del sesso. E poi i guai che ho causato e i guai in cui mi trovo…».

No Sign of Weakness Burna Boy 11 luglio

Ottavo album in studio per il nigeriano Burna Boy. Per ora ne sono state anticipate quattro tracce tra cui TaTaTa con Travis Scott. «Un uomo, molti strati. Nessuna maschera è uguale all’altra, ma tutte svolgono il proprio ruolo», ha sintetizzato l’artista parlando del disco.

Let God Sort Em Out Clipse 11 luglio

I fratelli Thornton sono pronti a tornare con un album a 16 anni di distanza da Til the Casket Drops del 2009. Il duo, che formalmente si è rimesso assieme nel 2019 per Jesus Is King di Kanye West, ha riunito nell’album alcuni dei nomi più importanti del rap americano come Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Nas e il mentore Pharrell Williams.

Utopia Gwenno 11 luglio

Lei è Gwenno Saunders delle Pipettes (qualcuno le ricorda?), l’album è presentato come una raccolta di «canzoni di scoperta» che raccontano anni di sperimentazioni e di ricerca della maturità. È anche il primo disco solista cantato prevalentemente in lingua inglese dalla cantante gallese. «È come se fosse un debutto, perché il linguaggio è diverso e diversa è la mia vita. Parla del momento in cui mi avventuro nel mondo da sola». Il titolo è quello di un club dove andava a ballare la techno a Las Vegas.

Tuff Times Never Last Kokoroko 11 luglio

Il nuovo lavoro della band inglese è «una collezione di canzoni che servono a di tener duro mentre affrontiamo le molte difficoltà che accadono nella vita». Undici brani i cui temi trattano l’unione, la comunità, la sensualità, la giovinezza, la perdita. Ballare sì, ma con impegno.

My Home Is Not in This World Natalie Bergman 18 luglio

Lei è quella di Mercy, il bellissimo debutto del 2021 che l’ha imposta come una delle voci più originali del cantautorato americano. È annunciato con un pizzico di fantasia come il suono della Motown ricostruito nel deserto della California, con echi gospel, country, rock. Registrato in analogico su nastro e prodotto dal fratello Elliot Bergman, pare influenzato dalla nascita del figlio Arthur avvenuta nel 2024. A questo link c’è Gunslinger.

Headlights Alex G 18 luglio

Decimo album in studio per Alexander Giannascoli, il cantautore della Pennsylvania che torna a tre anni dal successo di critica dello splendido God Save the Animals. L’artista ha dichiarato che l’album seguirà le orme del precedente e consisterà in «colpi di scena assurdi e traguardi banali». In pieno stile Americana.

Tycoon Ty Dolla $ign 18 luglio

Dopo due dischi con Kanye West firmati ¥$ (Vultures 3, come sapete, non è mai uscito), il rapper di Los Angeles è pronto al ritorno da solista con Tycoon. Dell’album si sa ancora poco, se non il primo singolo estratto e titolato All In.

You’ll Be Alright Alex Warren 18 luglio

Alex Warren non è più solo il ragazzo di YouTube: con You’ll Be Alright va oltre e aggiunge 10 nuovi brani al disco uscito lo scorso anno. Un concept emotivo costruito attorno al trauma della morte e all’ansia di essere visto senza maschere o filtri. Tra estetica malinconica di una generazione cresciuta con Tumblr e TikTok, concentrarsi sui quello che canta è come ricevere piccoli pugnetti nello stomaco.

Veronica Electronica Madonna 25 luglio

A 27 anni dalla pubblicazione di Ray of Light, un album che ha venduto 16 milioni di copie e che si è aggiudicato quattro Grammy, Madonna tira fuori dagli archivi una raccolta inedita di remix dei tempi. Troverà spazio anche Gone, Gone, Gone, registrata nel 1998 ma mai ufficialmente pubblicata.

Find El Dorado Paul Weller 25 luglio

Non è un nuovo disco di inediti, ma una raccolta di cover niente affatto scontate. Non aspettatevi interpretazioni di classici, ma pezzi come i primi estratti Lawdy Rolla (dei Guerrillas) e Pinball (di Brian Protheroe). Produce Steve Cradock degli Ocean Colour Scene. Tra gli ospiti, Noel Gallagher e Robert Plant.

The Revenge of Alice Cooper Alice Cooper 25 luglio

“Il disco del ritorno che il mondo teme”, recita lo slogan da film horror. Il ritorno è quello della Alice Cooper Band, che rende quest’album almeno sulla carta diverso dagli ultimi pubblicati dal rocker. Contiene anche una registrazione inedita di Glen Buxton, scomparso nel 1997, oltre a un pezzo, Black Mamba, con Robby Krieger dei Doors e a una versione del 1970 di Return of The Spiders. Produce, anzi dirige Bob Ezrin.

Precipice Indigo De Souza 25 luglio

Il nuovo album di Indigo de Souza segna un salto evolutivo nel suo percorso artistico: prodotto da Elliott Kozel, nel disco ci sono dolore, resilienza e rinascita. Anticipato da Crying Over Nothing, il disco arriva dopo un periodo di forti difficoltà personali. Nel 2024, l’uragano Helene ha allagato la sua casa e distrutto molti dei suoi beni. «Mi sento costantemente sull’orlo del precipizio, di qualcosa di orribile o di bello, qualcosa che cambierà la mia vita in meglio o in peggio». Una grande lezione di vita: continuare a cantare e ballare mentre tutto crolla.