I dischi da ascoltare a dicembre 2023

i/o Peter Gabriel 1 dicembre

Ventun anni dopo Up, il nuovo album di inediti di Peter Gabriel è stato pubblicato in digitale una canzone alla volta a partire dal gennaio di quest’anno. Altra stranezza: esce in tre versioni, il Bright-Side Mix realizzato da Mark “Spike” Stent, il Dark-Side Mix di Tchad Blake, il mix in Dolby Atmos di Hans-Martin Buff. È l’album di «un umanista che s’interessa di questioni spirituali», un lavoro basato sull’idea di connessione dell’uomo col prossimo e col mondo, un disco dal tono spesso quieto e dai dettagli curati dalla sua band storica e da un bel cast di ospiti. Qui la nostra recensione.

Alchemical: Volume 1 Dove Cameron 1 dicembre

Attrice e cantante emersa da Disney Channel, arriva all’album di debutto (diviso in due parti) dopo vari singoli e canzoni sparse in colonne sonore. C’è grande curiosità verso il suo pop lievemente dark specie dopo i premi vinti nel 2022, tra cui un American Music Award e un MTV Video Music Award, entrambi come migliore emergente. Del disco si sono sentiti quattro pezzi tra cui Sand e Boyfriend.

Soft Rock Thy Slaughter 1 dicembre

Dopo dieci anni a rivoluzionare il pop contemporaneo, PC Music chiude i battenti. L’ultimo disco in programma è quello dei Thy Slaughter, ovvero l’ibrida creatura in mano ad A.G. Cook (leader del collettivo e della label) e Easyfun. Nel disco troveremo uno degli ultimi brani scritti dalla scomparsa SOPHIE, Charli XCX e, chissà, forse anche Caroline Polachek (che con la band si è esibita dal vivo). Un addio digitale in chiave slow rock.

Que ta tête fleurisse toujours Mika 1 dicembre

Sesto album in sedici anni di carriera per Mika, questa volta – e per la prima volta – completamente in francese. Dall’album sono finora stati estratti tre brani: C’est la vie, Apocalypse Calypso e Jane Birkin, dedicata all’attrice e cantante scomparsa lo scorso luglio.

Mondo e Antimondo Umberto Maria Giardini 1 dicembre

Presentato come «un viaggio mistico senza ritorno e volutamente senza lieto fine», il nuovo di Umberto Maria Giardini (ex Moltheni) è stato preceduto dal singolo Re (“arriveranno i barbari”). Ospite in Le tue mani è Cristiano Godano dei Marlene Kuntz.

Pizza Kebab Vol. 1 Ghali 1 dicembre

A solo un anno e mezzo di distanza da Sensazione ultra, Ghali tenta un ritorno alle origini con Pizza Kebab Vol. 1 che richiama quel Pizza Kebab, singolo del suo primo lavoro, Album, del 2017. A noi aveva detto: «Tutta Italia mi conosce, ma voglio tornare a vivere le emozioni degli esordi», e l’obiettivo sembra proprio quello.

Le cose cambiano Massimo Pericolo 1 dicembre

Emis Killa, Speranza, Niko Pandetta, Fight Pausa: sono questi i featuring annunciati da Massimo Pericolo per Le cose cambiano. E sull’album scrive: «Per fare questo disco ho pensato solo a due cose: chi sono e da dove vengo».

Intimate Elisa 8 dicembre

Non è il nuovo album di inediti, ma una raccolta di reinterpretazioni “intime” realizzate in presa diretta negli studi Abbey Road di Londra. E se c’è una cantautrice italiana in grado di trarre il meglio da contesti e operazioni del genere, quella è Elisa. Nasce da An Intimate Night, «che è nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di più grande», ed è stato anticipato dal singolo invernale Quando nevica, scritto con Dardust e Calcutta. Al Forum di Assago il 15 e 16 dicembre coi concerti An Intimate Christmas.

Live in Berlin Teho Teardo & Blixa Bargeld 8 dicembre

Il doppio live del musicista italiano con quello tedesco, accompagnati da archi e clarinetto basso, contiene la versione integrale del concerto al Sonic Morgue di Berlino del 6 dicembre 2022. È presentato come la sintesi della produzione discografica dei due che in passato si sono incontrati già volte, vedi Still Smiling del 2013 e Nerissimo del 2016. A questo link si ascolta il primo estratto Nirgendheim.

Think Later Tate McRae 8 dicembre

È il secondo disco di Tate McRae. Secondo, sì, ma che vale doppio. Nonostante la giovanissima età (ha solo 20 anni), Tate quest’anno si è presa il suo spazio nelle classifiche pop di tutto il mondo. La sua Greedy ha trionfato nella top 50 globale di Spotify, e ora è il tempo di Exes, brano scritto con il maestro del pop Ryan Tedder. Nel disco che le contiene ci aspettiamo un tripudio di pop ballabile e hit da coreografare. Non deluderci, Tate.

Pink Friday 2 Nicki Minaj 8 dicembre

«Varrà la pena aspettare»: così ha scritto Nicki a proposito del nuovo disco Pink Friday 2, che è a tutti gli effetti il sequel del suo album di debutto del 2010. Abbiamo già ascoltato due singoli, Super Freaky Girl e Last Time I Saw You, il primo dei quali ha raggiunto il numero uno nella classifica dei più venduti negli Stati Uniti. «Non sono mai stata così innamorata in vita mia di qualcosa su cui sto lavorando». C’è dell’hype.

Before and After Neil Young 8 dicembre

Non contiene inediti, ma la reinterpretazione in chiave acustica di 13 canzoni non necessariamente famosissime, da I’m the Ocean nata negli anni ’90 dalla collaborazione coi Pearl Jam a Don’t Forget Love dall’album di un paio di anni fa Barn. «Va ascoltato per intero», ha detto Neil Young, «sfidando le idee di shuffle, organizzazione digitale, separazione».

Motivation 4 The Streetz Rondodasosa & Artie 5ive 8 dicembre

Il rosso che incontra il blu. Artie 5ive, rapper di origini italo-sierraleonese e Rondodasosa, driller di San Siro, uniscono i loro universi sonori per Motivation 4 The Streetz, entrambi alla loro seconda prova sulla lunga durata. Nel disco anche Capo Plaza, Rose Villain, Achille Lauro, Rasty Kilo, Tony Effe e Bello Figo.

Gerry Christmas Gerry Scotti 8 dicembre

Forse questo disco si sarebbe meritato una puntata di Black Mirror: Gerry Scotti pubblica un album di Natale, ma non è lui a cantare. Tutta opera dei software che sfruttano l’AI per replicare la voce di personaggi famosi. E, se le sue cover avevano già riempito i social, tanto vale monetizzare e farne un disco vero. Per Gerry nutriamo forte simpatia, quindi ben vengano le sue canzoni di Natale. Si avvicinerà al livello di Merry Christian, il songbook natalizio di Christian De Sica? Manca poco e lo scopriremo.

QVC10 - Quello che vi consiglio Vol. 10 Gemitaiz 15 dicembre

Ci sono artisti che hanno annunciato serie e si sono fermati all’episodio uno. Gemitaiz non è certo tra questi: QVC arriva al suo decimo appuntamento confermandosi la serie più longeva del mondo rap iniziata oramai nel 2009.