I 4 artisti che non puoi perdere a C2C Festival 2025

Mancano davvero pochi giorni a quello che, oramai da oltre vent’anni, è diventato uno dei festival italiani più attesi dell’anno. Parliamo, visto il clima ottobrino fuori dalle nostre finestre, di C2C Festival.

C2C Festival torna a Torino dal 30 ottobre al 2 novembre, per quattro serate di grande musica avant-pop (come lo stesso festival ama definirla). Si comincerà giovedì 30 negli splendidi spazi delle OGR per poi trasferirsi, nei giorni di venerdì e sabato, al Lingotto e far ritorno, ancora alle OGR, nella serata di domenica.

Come al solito un cartellone fatto di riconosciuti nomi del più interessante universo alternativo come Blood Orange, A. G. Cook, Nicolaas Jaar, Iosonouncane e una altrettanto intrigante dose di artisti e progetti da scoprire. 21 show, inoltre, saranno in esclusiva italiana con ben 7 debutti nazionali.

Abbiamo così scelto di approfondire un artista a serata, pescando da un cartellone di per sé imperdibile.

Kelman Duran OGR Giovedì 30 ottobre

Kelman Duran | Boiler Room Festival Berlin: True Music Studios

Produttore, dj, artista disciplinare. Kelman Duran negli ultimi anni è riuscito non solo a lasciare un segno profondo nella musica da club, ma è stato capace di trasportare i suoi ritmi caraibici fino al mainstream partecipando, ad esempio, a due brani di Renaissance di Beyoncé. L’artista dominicano è in grado di unire landscape ambient a set iperpercussivi, riuscendo sempre nell’intento di stupire il fruitore della sua musica, che sia un club, un festival, un disco.

Blood Orange Lingotto Venerdì 31 ottobre

Blood Orange - The Field (Official Video)

Forse il più riconoscibile (e riconosciuto) tra i nomi in cartellone, ma Blood Orange merita comunque menzioni anche solo per il fatto di aver composto uno dei dischi migliori del 2025 fino a oggi (qui la nostra recensione). Il suo R&B pop e obliquo si è affinato disco dopo disco, trovando in Essex Honey la sua massima espressione. Se la formula “l’artista preferito dai vostri artisti preferiti” ultimamente è usata piuttosto a sproposito, almeno su Blood Orange è onesta. Imperdibile.

Ecco2k Lingotto Sabato 1 novembre

Ecco2K - Peroxide (Official Video)

Sarebbe stato troppo facile scegliere A. G. Cook, che è stato punta di diamante dell’ultima edizione del festival. Il nostro spotlight allora lo puntiamo su Ecco2k, rapper e produttore britannico naturalizzato svedese. Mescolando arte e moda, la sua hyperpop post-trap raccoglie versi emo e elettronica d’avanguardia. Ecco2k è inoltre parte della Drain Gang, l’influente collettivo svedese co-fondato più di dieci anni fa Bladee, Thaiboy Digital e Whitearmor, spesso associato anche ad altri fondamentali nomi della scena nordica come Yung Lean e Yung Sherman.

Smerz OGR Domenica 2 novembre

Smerz - You got time and I got money

Catharina Stoltenberg e Henriette Motzfeldt sono due musiciste che riescono a flirtare con il pop e l’avanguardia come se fossero parte dello stesso gioco. E gioco è proprio il termine chiave del loro lavoro: sul palco – dove sono solite proiettare visual assurdi di stampo memetico – come in studio tra testi spesso irriverenti e collage sonori. Il loro ultimo lavoro, Biig City Life, è uscito questo maggio ed è un importante passo in avanti nella maturità delle due norvegesi.