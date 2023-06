Guida ai migliori festival dell’estate 2023

Che siano in spiaggia, in barca o in cima a un montagna poco importa. Che ci sia il sole o la pioggia nemmeno. I festival estivi sono esperienze che nessuno vuole perdersi. E Italia, da qualche anno a questa parte, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Come ogni estate vi abbiamo preparato una lunghissima lista per favi girare il paese grazie ai migliori festival e rassegne in circolazione.

Ultravox Firenze

Una lunghissima rassegna che porterà in Italia i concerti di Kraftwerk e John Cale oltre a una serie di artisti italiani.

Chi: Kraftwerk, John Cale, Verdena, Ernia, Tinariwen e molti altri

Dove: Parco delle Cascine, Firenze

Quando: dal 23 maggio all’8 settembre

Magnolia Estate

Più di 50 serate in questi tre mesi estivi tra concerti e dj set per il celebre locale milanese che, come di consueto, per l’estate s’impadronisce del parco dell’Idroscalo a pochi passi da Milano.

Chi: M83, Jpegmafia, Ben Harper, Fat Freddy’s Drop e molti altri

Dove: Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Quando: dal 20 maggio al 16 settembre

Milano Summer Festival

Otto serate dedicate ai grandi show in nome del rock, hard rock e rap con Iron Maiden, Mötley Crüe, Def Leppard, Lazza, Guè, alcune in collaborazione con un’altra importante rassegna milanese, gli I-Days, che meritano storia a parte (vedi sotto).

Chi: Iron Maiden, Mötley Crüe, Def Leppard, Lazza, Guè

Dove: Ippodromo San Siro, Milano

Quando: dal 29 maggio all’8 settembre

Roma Summer Fest

Tra i nomi in cartellone Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri. C’è da aggiungere altro?

Chi: Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Interpol, Sigur Rós e molti altri

Dove: Auditorium Parco delle Musica, Roma

Quando: dal 6 giugno al 26 settembre

Rock In Roma

Sempre nella capitale, un’altra rassegna che oramai ha scavallato oltre il rock allargandosi a rap, reggaeton, pop e quant’altro. Tre differenti location per un cartellone di ampio respiro.

Chi: Arctic Monkeys, Lazza, Sfera Ebbasta, Salmo, Manuel Agnelli, Ozuna e molti altri

Dove: Ippodromo delle Capannelle, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e Circo Massimo, Roma

Quando: dall’8 giugno al 22 settembre

Be Alternative

Giunto alla sua XIV edizione, il Be Alternative, uno dei più longevi festival calabri, si regala – oltre alla normale programmazione – anche una data speciale in collaborazione con un altro festival locale, il Color Fest, per presentare l’unica data italiana al centro-sud dei Franz Ferdinand.

Chi: Franz Ferdinand, Baustelle, Alan Sorrenti, Coma Cose, Caterina Guzzanti e altri

Dove: varie località in Calabria

Quando: dal 9 giugno al 13 agosto

Polifonic

Dopo un’edizione complicata come quella dello scorso anno, il Polifonic prova ad alzare la testa raddoppiando gli sforzi: doppio festival, a Milano e Puglia, con l’intento di far ballare senza tregua. Potrebbe essere l’anno del riscatto.

Chi: Bicep, Kerry Chandler, Sherelle, Skee Mask e molti altri

Dove: Triennale a Milano, Parco Esposizoni a Novegro (MI) e varie location Valle D’Itria, Puglia

Quando: 9/11 giugno e 27/30 luglio

Ferrara sotto le stelle

Ventisettesima edizione per una delle rassegne tra le più longeve in Italia. Il festival torna ad abitare il luogo dove è nato – il cortile del Castello Estense – e rinnova il suo impegno nel fondere sound, generi e generazioni diversi in una line up che raccoglie alcuni degli artisti più interessanti del panorama internazionale e nazionale, mescolando varie sfumature sonore dal cantautorato all’elettronica, dal rock alla world music.

Chi: Arab Strap, Kula Shaker, Fatoumata Diawara, Trentmøller, Le Luci della Centrale Elettrica e molti altri

Dove: Cortile del Castello Estense e Teatro Comunale a Ferrara, Piazza Garibaldi a Argenta (FE)

Quando: dal 12 giugno al 28 settembre

Viper

La formula è semplice: prendi i migliori rapper del momento, portati a suonare in un bel posto e il gioco è fatto.

Chi: Lazza, Sfera Ebbasta, Tananai, Mr. Rain e altri

Dove: Arena della Versilia a Cinquale (MS)

Quando: dal 13 giugno al 18 agosto

Sherwood Festival

Istituzione dell’estate padovana, lo Sherwood torna con il suo consueto mese di grandi concerti. Alcuni di questi alla portata di tutti grazie alla splendida formula: 1 euro può bastare.

Chi: Baustelle, Carmen Consoli, Verdena, Calibro 35 e molti altri

Dove: Park Nord Stadio Euganeo, Padova

Quando: dal 14 giugno al 15 agosto

Unaltrofestival

All’interno di Magnolia Estate, una serie di date da tenere d’occhio con artisti internazionali molto interessanti.

Chi: d4vd, Black Country New Road, Jeremiah Fraites.

Dove: Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Quando: 16 giugno e 18-19 luglio

BOtanique

Dodicesima edizione per il festival bolognese tra alternative rock, raggae e indie rock. Per l’edizione del 2023 è stato ideato per la prima volta un abbonamento di soli 10 euro che consente l’ingresso a tutte le serate e gli eventi di giugno e luglio organizzati da Estragon.

Chi: Cristina Donà, Africa Unite, Sick Tamburo e molti altri

Dove: Giardini di Via Filippo Re, Bologna

Quando: dal 16 giugno al 22 luglio

La prima estate

Torna per una seconda edizione uno dei festival più ambiziosi dello scorso anno che per il 2023 ha pure raddoppiato. Due weekend in riva al mare con artisti del calibro di Jamiroquai, Bon Iver, Nas (cancellato invece il dj set di Bicep). Praticamente imperdibile.

Chi: Jamiroquai, Nas, Bon Iver, Metro Boomin, Geolier e molti altri

Dove: Parco BussolaDomani, Lido di Camaiore (LU)

Quando: 16/17/18 e 23/24/25 giugno

Acieloaperto

Undicesima edizione come ci ricorda Level Eleven per il festival di Cesena che come al solita mischia artisti di fama internazionale (Wilco, Fat Freddy’s Drop) a certezze del panorama alternativo italiano come Verdena, Baustelle e anche Zerocalcare.

Chi: Wilco, Verdena, Zerocalcare, Baustelle e altri

Dove: Rocca Malatestiana, Cesena (FC) e altre location

Quando: dal 17 giugno al 27 agosto

Firenze Rocks

Vuoi il rock? Eccoti gli Who e Tom Morello. Ma anche perché qualcosa di completamente differente come Maroon 5, Lucio Corsi, d4vid.

Chi: The Who, Maroon 5, Tom Morello, Lucio Corsi, d4dv

Dove: Visarno Arena, Firenze

Quando: 17 e 18 giugno

Abbabula Festival

Un lunghissimo calendario di eventi per la XXV edizione dell’Abbabula diviso tra Sassari e Alghero, tra concerti in barca e location mozzafiato.

Chi: Niccolò Fabi, Mannarino, Verdena, Francesca Michielin, Stefano Bollani e altri

Dove: varie location tra Sassari e Alghero

Quando: dal 20 giugno al 12 agosto

Estate al castello

Avere una rassegna più in centro di Milano di così è dura. Mettici poi il double bill di Elvis Costello con Carmen Consoli, la dance di Roisín Murphy, il cantautorato di Benjamin Clementine o quello di Martha Wainwright. Ecco così l’estate al Castello, ovviamente Sforzesco.

Chi: Róisín Murphy, Benjamin Clementine, Carmen Consoli, Elvis Costello e molti altri

Dove: Castello Sforzesco, Milano

Quando: dal 21 giugno al 10 settembre

Nova

Bologna è pronta a viaggiare verso alla ricerca di un “altrove” fatto di suoni, luoghi e tempi che intrecciano passato, presente e futuro. Questo è Nova, sei concerti per andare.

Chi: Seun Kuti & Egypt 80, The Comet Is Coming, Kim Gordon e altri

Dove: Botanique, Arena Dumbo, La Baia Dumo, Bologna

Quando: dal 21 giugno al 15 luglio

I-Days

C’è solo un festival che ti porta Rosalía e Travis Scott in Italia: gli I-Days. Pensate sia finito qua? Eh no, ci sono anche Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine e Liam Gallagher nella stessa giornata dei Black Keys.

Chi: Rosalía, Travis Scott, Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Red Hot Chili Peppers e molti altri

Dove: Ippodromo La Maura e Ippodromo San Siro, Milano

Quando: dal 22 giugno al 15 luglio

Musicultura

I palchi come quello dello Sferisterio di Macerata sono rari al mondo. Già solo per questa ragione Musicultura è un caso a parte nel panorama italiana. Aggiungiamo – sempre per parlare di casi a parte nel nostro Paese – che è anche un concorso musicale che premia (anche economicamente) i giovani artisti. Non male, no?

Chi: Fabio Concato, Ermal Meta, Santi Francesi, Paola Turci, Dardust e altri

Dove: Sferisterio di Macerata

Quando: 23 e 24 giugno

Artico Festival

C’è vita anche in Piemonte per quest’estate italiana. Artico Festival infatti continua a puntare su piccoli concerti e stand up comedy (quest’anno trainate da Daniele Tinti) per una formula a misura d’uomo che funziona. Non fa poi così freddo.

Chi: Venerus, Drast, Daniele Tinti e Yoko Tamada

Dove: Parco della Zizzola e Giardini della Rocca, Bra (CN)

Quando: 23 e 24 giugno, 2 e 8 luglio

Italia Loves Romagna

L’evento benefico per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione sarà anche una lunga giornata di musica. La musica italiana si unisce così per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti un po’ come tristemente già successo nel 2011 con Italia Loves Emilia. Qui ci saranno tutti i big del pop italiano.

Chi: Blanco, Elodie, Madame, Ligabue, Zucchero, Tananai, Giorgia e molti altri

Dove: Campovolo, Reggio Emilia

Quando: 24 giugno

Locus

Un festival che dà l’occasione di rivedere sul palco Robert Plant, Herbie Hancock, Sun Ra Arkestra è un festival che si prende cura della storia. Ma non solo recuperi, anche grandi artisti contemporanei come The Comet Is Coming, Verdena, Baustelle, Jeff Mills, Fatoumata Diawara.

Chi: Robert Plant, Simply Red, Seun Kuti & Egypt 80, Herbie Hancock, Sun Ra Arkestra e molti altri

Dove: Trani, Bari, Fasano, Locorotondo

Quando: dal 27 giugno all’1 settembre

Love MI

La creatura di Fedez torna in Piazza Duomo a Milano per una serata con i nomi più importanti del panorama nazionalpopolare italiano.

Chi: Fedez, Tedua, Tony Effe, Annalisa, Tananai, Achille Lauro e molti altri

Dove: Piazza Duomo, Milano

Quando: 27 giugno

Youth Festival

Un festival che ha come headliner Elettra Lamborghini ha tutto il nostro rispetto.

Chi: Elettra Lamborghini, Bresh, Fred De Palma, Villabanks e altri

Dove: Polo scolastico, Sassuolo (MO)

Quando: dal 28 giugno al 2 luglio

Festival di Villa Arconati

Elio che canta e recita Jannacci, il ritorno in Italia di Natalie Imbruglia e quello di Suzanne Vega: questi gli highlight della 35esima edizione del Festival di Villa Arconati.

Chi: Natalie Imbruglia, Elio, Suzanne Vega e altri

Dove: Villa Arconati, Milano

Quando: dal 28 giugno al 13 luglio

Eolie Music Fest

Un festival sulle barche in uno degli arcipelaghi più belli d’Italia. Avete già prenotato l’aereo?

Chi: Elisa, Piero Pelù, Clementino, La Rappresentante di Lista, Myss Keta e molti altri

Dove: Isole Eolie

Quando: dal 28 giugno al 7 luglio

Rugby Sound Festival

Un’istituzione per l’estate dell’hinterland milanese; e come potrebbe non esserlo con un cartellone capace di saltare dalla drill di Rondodasosa alla Zarro Night con gli Eiffel 65? Ce n’è per tutti i gusti: da Cristina D’Avena a Salmo, da Sfera alla stand up di Andrea Pucci.

Chi: Sfera Ebbasta, Luchè, Articolo 31, Eiffel 65, Rondodasosa e molti altri

Dove: Isola del Castello, Legnano (MI)

Quando: dal 29 giugno al 10 luglio

Lucca Summer Fest

Sarà la prima italiana per Lil Nas X, ma ci sarà anche il ritorno di Blur, Bob Dylan e Kiss. Il Lucca Summer si conferma il festival dei grandi, anzi grandissimi nomi.

Chi: Bob Dylan, Blur, Lil Nas X, Robbie Williams, Kiss e molti altri

Dove: Piazza Napoleone, Lucca

Quando: dal 29 giugno al 28 luglio

L’Umbria che spacca

Quattro giorni di musica nel centro storico di Perugia.

Chi: Verdena, Fabri Fibra, Lo Stato Sociale e altri

Dove: Centro storico di Perugia

Quando: dal 29 giugno al 2 luglio

Off Tune Festival

Tre giorni di rock alternativo internazionale e non a Prato a un prezzo davvero competitivo: giovedì ingresso gratuito, venerdì a 12 euro e sabato a 20. Non male di questi tempi.

Chi: Kurt Vile, Fujiya & Miyagi, Pierpaolo Capovilla, Gazebo Penguins e molti altri

Dove: Officina Giovani, Prato

Quando: dal 29 giugno al 1 luglio

Milano Latin Festival

Il Milano Latin Festival è cresciuto di anno in anno fino a diventare la rassegna più importante d’Italia per la musica e la cultura latina. Quale festival può permettersi nomi da miliardi di stream come J Balvin, Ozuna e Gente De Zona?

Chi: J Balvin, Ozuna, Gente De Zona e molti altri

Dove: MLF Parking, Assago (MI)

Quando: dal 30 giugno al 29 luglio

Kappa FuturFestival

L’appuntamento più importante dell’estate italiana per il clubbing è senza ombra di dubbio il Kappa. Istituzione panorama nazionale e europeo, come ogni anno porta a Torino i principali nomi della scena dance, da Peggy Gou a Major Lazer, da Fatboy Slim a Ricardo Villalobos. Per chi ha voglia di ballare senza tregua questo è il posto giusto.

Chi: Peggy Gou, Major Lazer, Fatboy Slim, Ricardo Villalobos e molti altri

Dove: Parco Dora, Torino

Quando: dal 30 giugno al 2 luglio

Porto Rubino

Il festival dei mari ideato dal cantautore Renzo Rubino torna per la sua quinta edizione sulle coste pugliesi con cinque date tra Brindisi, Monopoli, Giovinazzo, Tricase, Campomarino di Maruggio con molti ospiti e la consueta libertà artistica.

Chi: Mahmood, Madame, Piero Pelù, Niccolò Fabi, Levante, Nada, Raf e molti altri

Dove: varie località in Puglia

Quando: dal 30 giugno al 9 luglio

Lost

Nella geografia dei festival di ricerca il Lost ci è entrato di diritto subito dopo una prima edizione ambiziosa. Per quest’estate torna, sempre al Labirinto della Masone di Parma, con nomi che faranno impazzire il mondo dell’underground: Gabber Eleganza, Lyra Pramuk, Malibu, Gabber Modus Operandi e molti altri. Imperdibile soprattutto per i cuori gabberini.

Chi: Gabber Eleganza, Lyra Pramuk, Giant Swan, Gabber Modus Operandi e molti altri

Dove: Labirinto della Masone, Parma

Quando: dal 30 giugno al 2 luglio

Goa Boa

Peter Hook, Irvine Welsh, Kim Gordon e Kraftwerk. Per i suoi 25 anni il Goa Boa non si pone limiti e punta a diventare una delle rassegne più importanti della penisola.

Chi: Peter Hook & The Light, Nu Genea, Venerus, Salmo, Kraftwerk, Kim Gordon e molti altri

Dove: Porto Antico di Genova

Quando: dal 30 giugno all’8 luglio

Pordenone Blues Festival

Un festival con una grande storia che vuole omaggiare la storia. E parliamo di gruppi come Deep Purple, Cult, Buzzcocks.

Chi: Deep Purple, Cult, Buzzcocks, Stranglers, Airbourne e altri

Dove: Parco San Valentino, Pordenone

Quando: dal 30 giugno al 4 luglio

Tener-a-mente

Nella foto potete vedere il palco. Ora sopra immaginateci un artista a scelta tra Damien Rice, Herbie Hancock, Venerus, Jacob Collier, James Bay, Nick Mason. Siete già convinti, vero?

Chi: Damien Rice, Herbie Hancock, Venerus, Jacob Collier, James Bay, Nick Mason e altri

Dove: Anfiteatro Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Quando: dal 1 al 26 luglio

No Borders Festival

Quando si pensa ai festival estivi si pensa principalmente al mare. Ma c’è chi, come il No Borders, ha un’altra idea di festival fatta di montagne, aria buona, paesaggi mozzafiato.

Chi: Benjamin Clementine, Skun Anansie, Ben Harper, Mika e altri

Dove: Tarvisio, Udine

Quando: dall’1 al 30 luglio

Comfort Festival

All’affollata estate ferrarese si unisce un nuovo festival, il Comfort, che porta in città una schiera di artisti che non si vedono spesso in Italia come Jack Johnson e i Wolfmother.

Chi: Jack Johnson, Wolfmother, Kurt Vile e molti altri

Dove: Piazza Trento Trieste, Ferrara

Quando: 2 luglio

The Return of the Gods Festival

I cancelli aprono alle 10:30. I Pantera saranno sul palco alle 21:30. In mezzo undici ore di musica dura per accrescere una lunga attesa per il ritorno degli dei. Da veri fan.

Chi: Pantera, Kreator, Benemoth e altri

Dove: Arena Parco Nord, Bologna

Quando: 2 luglio

Men/Go Music Fest

Realtà oramai consolidata in Toscana capace di dare grande risalto all’indie e all’it pop italiano. Anche quest’anno il programma è bello ricco con Salmo, Coma Cose, Baustelle, Zen Circus e molti altri.

Chi: Salmo, Coma Cose, Lovegang126, Baustelle, Zen Circus, Rosa Chemical e altri

Dove: Parco il Prato, Arezzo

Quando: dal 4 al 9 luglio

Pistoia Blues

La storia del Pistoia Blues è iniziata nel 1980 e non sembra intenzionata a terminare a breve. Una delle istituzioni tra le rassegne toscane e italiane dell’estate ritorna in questo 2023 per sette giorni di grande musica dal vivo.

Chi: Damien Rice, Fiorella Mannoia, Baustelle, Steve Hackett e altri

Dove: Piazza del Duomo, Pistoia

Quando: dal 5 al 12 luglio

Tanta Robba Festival

Due weekend (uno a luglio e uno a settembre) in cui passare da Rosa Chemical, Nu Genea, Xavier Rudd a Rondodasosa e Gianni Morandi. Mettere queste nomi di fila suona quasi strano, ma le cose strane spesso funzionano.

Chi: Rosa Chemical, Nu Genea, Xavier Rudd, Rondodasosa, Gianni Morandi e molti altri

Dove: Parco Lungo Po, Cremona

Quando: 6/8 luglio e 2 e 3 settembre

Sexto 'Nplugged

XVI edizione per il festival di Sesto al Reghena, nel pordenonese, uno dei borghi più belli d’Italia. Fuori dalle dinamiche mainstream, qui l’attenzione è per il rock alternativo tra Verdena e Dry Cleaning.

Chi: Verdena, Dry Cleaning, Hania Rani, King Hannah, Ben Howard e altri

Dove: Piazza Castello, Sesto Al Reghena (PN)

Quando: dal 6 all’11 luglio

Open Sound Festival

Un festival che unisce un profondo legame con le radici all’innovazione sonora ed elettronica. Per il 2023 si torna a Matera, luogo radicato in un passato magico per antonomasia.

Chi: Nu Genea, Jeff Mills, C’mon Tigre, Ninos Du Brasil e altri

Dove: Matera

Quando: dal 6 all’8 luglio

Imola Summer Fest

Una grande giornata rap per i più giovani all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Chi: Sfera Ebbasta, Luché, Shiva e molti altri

Dove: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO)

Quando: 7 luglio

Summer Vibez

Le vibes dell’estate ferrarese non temono rivali. Una serie di festival, di vario livello, per tutti i gusti. Qui c’è il dance-pop dei Black Eyed Peas, il rap di Guè, Lazza, Geolier e l’elettronica di Kalkbrenner. Per tutti i gusti.

Chi: Black Eyes Peas, Guè, Geolier, Lazza, Paul Kalkbrenner

Dove: Piazza Trento Trieste, Ferrara

Quando: dal 7 al 9 luglio

Lars Rock Fest

Angel Olsen, No Age, Brian Jonestown Massacre: tre nomi per ribadire la volontà di portare buona musica alternativa nella provincia senese. È l’edizione numero dieci, ci si aspettano ancora sorprese.

Chi: Angel Olsen, No Age, The Brian Jonestown Massacre e altri

Dove: Chiusi, Siena

Quando: dal 7 al 9 luglio

Mantova Summer Festival

Il Mantova Summer Festival gioca pesante: Sting, One Republic, Sigur Rós. E lo fa scegliendo splendide location in una città altrettanto affascinante. Sulla carta tutto giusto.

Chi: Sting, Fabri Fibra, Sigur Rós, One Republic, Baustelle e molti altri

Dove: Piazza Sordello e Esedra di Palazzo Te, Mantova

Quando: dall’11 luglio al 3 settembre

Festambientesud

Portare un artista come Gilberto Gil in Italia è sempre un motivo d’orgoglio. Anche solo per questo il Festambientesud merita una trasferta. È l’ecofestival delle questioni meridionali e della qualità culturale del territorio, che Legambiente dedica ogni anno al Sud Italia; un altro buon motivo per andare a farci un salto.

Chi: Gilberto Gil, Cèu, Barbara Casini e altri

Dove: varie località nel Gargano, Puglia

Quando: dal 13 luglio al 5 agosto

Spilla Festival

Un’atmosfera magica tra il Conero e il mare. È questo lo scenario della Mole Vanvitelliana di Ancona dove lo Spilla Festival in estate porterà Verdena, Jeremiah Fraites e Daniel Norgren.

Chi: Verdena, Jeremiah Fraites, Vinicio Capossela, Daniel Norgren e altri

Dove: Mole Vanvitelliana, Ancona

Quando: dal 13 luglio all’8 novembre

ElectroPark

Ambizioso il progetto di ElectroPark a Genova che in cartellone unisce folletti mistici dell’elettronica (James Holden) a regine dell’ambient (Mary Lattimore). E poi gli italiani Nziria, Ninos Du Brasil e Valentina Magaletti e un progetto dedicato alla memoria di Battiato. Intrigante.

Chi: James Holden, Anthony Rother, Mary Lattimore e molti altri

Dove: varie location, Genova

Quando: dal 14 al 16 luglio

Pinewood Festival

Uno dei festival più attesi del centro Italia capace di riportare L’Aquila al centro della cultura e del divertimento per tre giorni di concerti e dj set.

Chi: Guè, Articolo 31, Levante, Salmo, Verdena, BNKR44 e molti altri

Dove: Aeroporto dei parchi, Aquila

Quando: dal 14 al 16 luglio

SonicPark

Da Mika a Sfera Ebbasta, da Nick Mason a Tananai fino ai Placebo: c’è vita tra i sassi di Matera.

Chi: Mika, Placebo, Sfera Ebbasta, Tananai, Nick Mason’s Saucerful of Secrets e altri

Dove: Cava del Sole, Matera

Quando: dal 15 al 30 luglio

Moonland

Quattro serate tra Piazza Matteotti e Fortezza Firmafede a Sarzana, in provincia di La Spezia. Da Ben Harper ai vincitori di X Factor, i Santi Francesi, da Alice canta Battiato a Mario Biondi.

Chi: Ben Harper, Alice, Mario Biondi e Santi Francesi

Dove: Piazza Matteotti e Fortezza Firmafede, Sarzana (SP)

Quando: dal 16 al 21 luglio

Parco Gondar

Quando pensiamo a Gallipoli pensiamo ad un gruppo di liceali in vacanza. Facile quindi capire perché la programmazione estiva del Parco Gondar sia praticamente tutta dedicata alla trap e al rap. Positivo però che vengano chiamati i pesi massimi, da Salmo a Rondodasosa, da Guè a Fibra, con un colpo inaspettato, Central Cee, il driller più importante d’Europa.

Chi: Guè, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Central Cee, Salmo, Rondodasosa e molti altri

Dove: Parco Gondar, Gallipoli (LE)

Quando: dal 19 luglio al 18 agosto

Nextones

Il festival nella cava di marmo, il sogno di ogni radical trekker, sorprende un po’ tutti chiamando come headliner un mostro sacro del dj mainstream, Richie Hawtin. Roba da Sónar più che da ricercato festival sui monti. Eppure messo lì, in quel contesto, tra un Lorenzo Senni e una VTSS potrebbe essere il jolly dell’estate.

Chi: Richie Hawtin, Lorenzo Senni, Courtesy e molti altri

Dove: Tones Teatro Natura, Oira (VB)

Quando: dal 20 al 23 luglio

NoSound Fest

Ironico che un festival che si chiama NoSound metta in cartellone una band rumorosa e casinista come gli Ska-P. Più canonica invece la scelta degli altri artisti in linea con i festival della penisola: Sfera Ebbasta, Articolo 31, Luchè.

Chi: Ska-P, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Luchè, Shiva

Dove: Parco della Pace, Servigliano (FM)

Quando: dal 20 al 23 luglio

Apolide Festival

Un bello scatto in avanti per questo nuovo Apolide che punta ad una line up ampiamente internazionale. A colpire in particolare la scelta dell’artista israeliana Noga Erez, da veri intenditori. Per il resto, il festival ideale per i campeggiatori.

Chi: Jeff Mills, Noga Erez, Omar Souleyman, Xavier Rudd e molti altri

Dove: Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè (TO)

Quando: dal 20 al 23 luglio

Woodoo Fest

Per il Woodoo Fest un bel cambio di rotta verso un universo più elettronico e danzereccio per il festival del bosco che lascia indietro indie e it-pop per puntare sul mondo del clubbing.

Chi: Cosmo, Jungle, Adiel, Ivreatronic e altro

Dove: Cassano Magnago (VA)

Quando: dal 20 al 23 luglio

Green Valley Pop Fest

Un evento che punta a promuovere la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. Grandi hitmaker sul palco e collaborazioni con Marevivo, WWF e Plastic Free. Un buon mix.

Chi: Fedez, Anna, Drefgold, Gaia, Villabanks e altri

Dove: Piazza Angelo Scandaliato, Sciacca (AG)

Quando: 22 e 23 luglio

Ortigia Sound System

Uno dei nostri festival preferiti, un po’ perché Ortigia è un luogo bellissimo, un po’ per una line up che ti porta a ballare praticamente 24 ore al giorno in differenti luoghi di Siracusa. Un’ottima scusa per scappare da quelle parti.

Chi: Acid Arab, Badsista, Lucrecia Dalt, Marina Herlop e molti altri

Dove: Ortigia, Siracusa

Quando: dal 26 al 30 luglio

Balena Festival

Tra rock (Verdena, Zen Circus, Teeange Dream) e comicità (I Soliti Idioti), il Balena Festival è un altro appuntamento importante dell’attiva estate genovese.

Chi: Verdena, Zen Circus, I Soliti Idioti e Teenage Dream

Dove: Arena del mare, Genova

Quando: dal 27 al 30 luglio

Indiegeno Fest

Nona edizione per l’Indiegeno che quest’anno si divide tra concerti in spiaggia e concerti all’alba sempre mantenendo una cara abitudine: un headliner a sorpresa.

Chi: Carmen Consoli, La Sad, Carl Brave, Rondodasosa e molti altri

Dove: Golfo di Patti, Sicilia

Quando: dal 31 luglio al 7 agosto

Viva! Festival

Se volete sentire ritmi travolgenti ed elettronica buonissima nel sud Italia nei mesi estivi l’appuntamento adatto per voi si chiama Viva! Festival. Caribou, Moodymann, Bonobo, DJ Koze; qui il ritmo si taglia con stile.

Chi: Caribou, Bonobo, Talib Kweli + Madlib e molti altri

Dove: Valle D’Itria, Puglia

Quando: dal 3 al 6 agosto

Festivalle

La Sicilia, quest’anno più che mai, sarà al centro della geografia dell’estate italiana con boutique festival sempre più ambiziosi come Festivalle che nella valle dei templi per quest’edizione porterà – tra i tanti – Seun Kuti & Egypt 80, Pino D’Angiò e Jeff Mills. E a noi i festival ambiziosi ci piacciono molto.

Chi: Seun Kuti & Egypt 80, Pino D’Angiò, Jeff Mills e molti altri

Dove: Valle dei Templi, Agrigento

Quando: dal 3 al 6 agosto

Mish Mash

Attivo dal 2016 il Mish Mash si è fatto un nome riuscendo ad unire elettronica e indie/it pop, artisti internazionali e italiani. Per il 2023 si punta forte sul clubbing, sul far ballare con una buona dose di presa bene. Ed ecco che in line up troviamo Nu Genea, Todd Terje e Spiller. Il gioco è fatto.

Chi: Nu Genea, Todd Terje, Weval, Spiller e altri

Dove: Castello di Milazzo (ME)

Quando: dal 7 al 10 agosto

Ypsigrock

Il claim di quest’anno per il festival palerminato è “Ypsi & Love”. E giunto alla 26ima edizione di amore l’Ypsigrock ne ha davvero dato e ricevuto parecchio. Questa volta in scaletta artisti alternative stranieri come gli Slowdive e Panda Bear, oltre ai nostri Verdena. Non mollare mai.

Chi: Slowdive, Panda Bear, The Comet Is Coming, Verdena e altri

Dove: Castelbuono, Palermo

Quando: dal 10 al 13 agosto

Color Fest

Per i suoi dieci anni il Color Fest si regala (e regala al suo pubblico) i Franz Ferdinand in Calabria anche grazie alla connessione con il Be Alternative. Il claim dell’edizione? “Amarsi un po’”, proprio come diceva Battisti.

Chi: Franz Ferdinand, Verdena, Lovegang126 e molti altri

Dove: Agriturismo Costantino Maida, Cosenza

Quando: dall’11 al 13 agosto

Bayfest

Volete il punk? Questa sarà la situazione più punk della stagione.

Chi: Pennywise, Uk-Subs, Scream, Pulley e molti altri

Dove: Bellaria Igea Marina (Rimini)

Quando: dal 12 al 14 agosto

AMA Music Festival

Anche quest’anno l’AMA ha tirato su un bel cartellone con artisti internazionali come Yungblud, Megadeth, Chemical Brothers e non dimostrandosi in grado di tenere ampio il proprio bacino sonoro.

Chi: Chemical Brothers, Turnstile, White Lies, Cypress Hill, Colle Der Fomento, Yungblud, Megadeth

Dove: Villa Ca’ Cornaro, Romano d’Ezzilino (VI)

Quando: dal 23 al 27 agosto con preview l’8 luglio

TOdays

Paladino dell’alternatività estiva torinese, il TOdays continua a puntare forte su una line up prettamente internazionale (Christine and the Queens, Wilco, Sleaford Mods, Anna Calvi), andando abbastanza controcorrente rispetto alla maggior parte dei festival qui presentati.

Chi: Christine and the Queens, Verdena, Wilco, Sleaford Mods e altri

Dove: varie location a Torino

Quando: dal 25 al 27 agosto

Beat Festival

Tre palchi (main stage, Beat arena e dj stage), area street food e area birra artigianale, handmade market e area relax per un festival che nel 2022 ha raggiunto complessivamente le 130 mila presenze.

Chi: Gabry Ponte, Sud Sound System, Gogol Bordello, Subsonica e altri

Dove: Parco di Serravalle, Empoli

Quando: dal 28 al 30 agosto

Jazz:Re:Found

Nel Monferrato si vive bene, si mangia bene e soprattutto si beve bene. Figuriamoci quando poi arriva un festival come il Jazz:Re:Found, una certezza in fatto di line up dal 2008.

Chi: The Comet Is Coming, Gilles Peterson, Ben UFO, Dardust e molti altri

Dove: Cella Monte (AL)

Quando: dal 31 agosto al 3 settembre

Lake Sound Park

Una serata dance con Cosmo, una rock con Piero Pelù e una folk con Davide Van De Sfroos. Semplice, chiaro, preciso.

Chi: Cosmo, Piero Pelù, Davide Van De Sfroos e altri

Dove: Area ex galoppatoio di Villa Erba, Cernobbio (CO)

Quando: dal 7 al 10 settembre

Marrageddon

C’è grande attesa e curiosità attorno al primo festival di Marracash posizionato a chiusura della stagione festivaliera. Nato sulla falsariga dei grandi rapper americani (Travis Scott, Tyler, The Creator, Childish Gambino) è l’ennesimo rilancio della carriera di Marra. Saranno due eventi unici (a Milano e Napoli), ma il Marrageddon potrà ambire a qualcosa di più?

Chi: Marracash, Salmo, Fabri Fibra, Paky, Madame e molti altri

Dove: Ippodrom La Maura a Milano e Ippodromo di Agnano a Napoli

Quando: 23 e 30 settembre