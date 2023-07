«Sono sempre in cerca di musica nuova», ha detto Bad Bunny. «La cerco ogni giorno, così come ogni giorno faccio la colazione o la doccia». E proprio Bad Bunny, che è sulla copertina dell’ultimo numero, ha aiutato Rolling Stone America a scegliere 25 artisti emergenti che stanno riscrivendo le regole del gioco per il 2023 e oltre.

Troverete l’afrobeats proveniente da Lagos, il rapper più di moda a Porto Rico, un girl group sudcoreano, un fenomeno della música mexicana, la voce più sincera di Detroit, una band industrial-dance di Brookyn e molto altro ancora. Li accomuna la sensazione di novità che trasmettono. «Non conosco il futuro», dice Bad Bunny, «ma mi domando: cosa succederà? Quale sound spaccherà domani?».

GloRilla

La MC di Memphis, intransigente nella sua indipendenza, è la star più interessante del Southern rap. Successi come F.N.F. e Tomorrow 2 sono sono l’inizio. Ascolta.

NewJeans

Il lancio a sorpresa dell’album nel 2022 ha reso questo gruppo K-pop di teenager uno dei fenomeni in più rapida ascesa sulla faccia della Terra. E per quest’estate loro puntano ancora più in alto, con l’uscita di nuova musica. Ascolta.

Villano Antillano

La rapper portoricana si sta lasciando alle spalle tutti i suoi rivali: sta reinventando il reggaeton della golden age e, un pezzone alla volta, costruisce il futuro che vorrebbe vedere. Ascolta.

Model/Actriz

La band più selvaggia ed eccitante di Brooklyn è quella di questi quattro ribelli industrial-dance. Non perdeteli prima che esplodano. Ascolta.

Asake

Ha fatto la gavetta in Lagos e ora fa sold out in tutto il mondo con un sound unico. La prossima sfida: cercare di rimanere coi piedi per terra nel bel mezzo di questa ascesa caotica. Ascolta.

Young Miko

Da quando ha pubblicato l’EP Trap Kitty, nel 2022, ha continuato a stravolgere il sound della Latin trap coi brani movimentati e i suoi testi in Spanglish. Di lei Bad Bunny dice: «Sento che ha ancora molto da mostrare alla gente, è come se non avesse ancora svelato tutti i suoi trucchi». Ascolta.

Otoboke Beaver

Vengono da Kyoto e sul palco sono una forza della natura: quattro ragazze punk hardcore incontenibili, tra rabbia e sarcasmo. Ascolta.

Sudan Archives

Se siete in cerca del futuro della musica, forse è il caso di fare un salto nello scantinato di Los Angeles dove prova Sudan Archives. «Ha un sound classico e futuristico allo stesso tempo», dice Bad Bunny, «una combinazione che mi piace sempre». Ascolta.

Flo

«È importantissimo che tutti si esprimano», dice il gruppo femminile più in ascesa del Regno Unito. «E non permettete a nessuno di dirvi che ci state comportando da primedonne». Ascolta.

Brittney Spencer

La cantautrice emergente di Nashville sta spalancando nuove porte strade in un settore dell’industria musicale in cui storicamente, ma anche in tempi recenti, non c’è mai stato spazio per le donne di colore. Ascolta.

Doechii

«Voglio avere paura in questo momento? No. Bitch, voglio fare un grande pezzo e divertirmi». Ascolta.

Omar Courtz

Il suo sound eclettico e nervosissimo, che mescola elementi di R&B e di trap, ha fatto diventare suoi fan alcuni dei suoi idoli. «Lui è uno di quelli che ti rimangono in testa», dice Bad Bunny. «I suoi ritornelli e il tono della sua voce ti si piantano lì nel cervello». Ascolta.

Babyface Ray

È una delle voci di punta della scena street rap di Detroit e ha in programma grandi cose a breve. «L’estate sarà mia». Ascolta.

Elyanna

A 21 anni, si sta addentrando in un territorio inesplorato fondendo pop arabo, latini e occidentale. E ha appena fatto la storia al Coachella. Ascolta.

Peso Pluma

Peso Pluma, una mattina di questa primavera, si è svegliato e ha scoperto che la canzone numero uno al mondo era sua. «Boom! È scoppiato in un secondo», dice Bad Bunny. «Quando succede roba del genere, puoi solo dire: io te l’avevo detto che sarebbe esploso, e alla grande». Ascolta.

Tsumyoki

Il 2023 è un’ottima annata per gli artisti indiani. Nel Paese imperversa un nuovo boom musicale guidato da un gruppo di giovani musicisti (come Tsumyoki) che fanno pop, rap e R&B e desiderano fare il grande salto. Ascolta.

Teezo Touchdown

Di Teezo Touchdown la prima cosa che balza all’occhio è l’aspetto. Ma la musica è altrettanto provocatoria. Ascolta.

Soul Glo

Tre tizi tosti di Philadelphia che suonano un ibrido eclettico e imprevedibile di hardcore, metal e hip hop. Sono la dimostrazione che la musica heavy può essere tutto e il contrario di tutto. Ascolta.

Destroy Lonely

«Vengo dalla zona sud di Atlanta, arriverò fino in capo al mondo e la gente dirà: la tua musica mi ha cambiato la vita». Ascolta.

Baby Rose

Baby Rose è speciale e lo è anche la sua voce inconfondibile che l’ha aiutata a trovare una dimensione unica nell’R&B. Ascolta.

Annie Blackman

A 13 anni ha ricevuto un consiglio da Taylor Swift: «Mi ha guardata dritta fin dentro l’anima e mi ha detto di non smettere mai di scrivere». Un decennio dopo, Annie Blackman è una delle cantautrici del 2023. Ascolta.

McKinley Dixon

Il titolo del suo album Beloved! Paradise! Jazz! è un omaggio palese a tre romanzi della scrittrice Toni Morrison, che definisce «la più grande rapper di sempre» per la profondità delle sue opere. Ascolta.

Water From Your Eyes

Pop sperimentale è forse la definizione più sintetica per descrivere la musica del duo di Brooklyn. Ma è anche un po’ riduttiva: è per questo che la cantante e vocalist Rachel Brown parla ironicamente in questa intervista di «dance-punk-seguiti-da-un-punto-interrogativo» e di «art-rock-con-annessa-alzata-di-spalle». Ascolta.

Black Belt Eagle Scout

Katherine Paul ha conquistato schiere di fan con brani introspettivi come il singolo del 2018 Soft Stud. Nel nuovo album sembra che stia allargando gli orizzonti, creando una visione più ampia per la sua band. Ascolta.

Balming Tiger

«Vogliamo dimostrare alla prossima generazione di coreani che non è necessario essere bellissimi, super affascinanti o perfetti. Basta seguire il cuore. Se vedi i Balming Tiger dici: potrei fare anch’io il cazzo che voglio». Ascolta.

Da Rolling Stone US.