Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2025?

Questa sera conosceremo il vincitore della 69° edizione dell’Eurovision Song Contest. A Basilea, città ospitante dopo la vittoria dello svizzero Nemo con la sua The Code, fioccano le prove, ma anche le scommesse, mentre sui social rimbalzano i ritornelli dei tormentoni europei. Ma quali sono i pronostici? Chi ha più chance di vittoria? È vero, la parola “sauna” è quella che sembra riecheggiare maggiormente, ma non è mai detta l’ultima parola. Ricordiamoci che un paio di anni fa era dato per certo il Cha Cha Cha del finlandese Käärijä e, invece, il microfono di cristallo toccò la terra svedese tra le mani di Loreen e la sua Tattoo.

A influenzare la competizione ci saranno le giurie nazionali che negli ultimi cinque anni hanno dato punteggi alti a Svezia, Israele, Francia e Italia. Poi c’è il televoto che è ballerino, ma ha spesso posizionato nella top 5 sia l’Italia che Israele, con un occhio di riguardo per l’Est Europa e i Paesi nordici. E qui entrano in gioco i famosi “blocchi nazionali” che, nella storia della kermesse, riflettono affinità culturali e musicali. Il più famoso e temibile è, senza dubbio, quello nordico (soprannominato Viking Empire), che vede uno scambio reciproco di voti alti tra Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda (e a volte Estonia e Irlanda). Lo stesso vale per i Paesi dell’ex Jugoslavia come Serbia, Croazia, Slovenia, Montenegro, oltre ad Albania e Bulgaria che formano il blocco balcanico. È forte anche l’alleanza dell’Europa orientale e dell’ex URSS: Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia. Le relazioni storiche e culturali tra questi Stati influiscono le loro preferenze di voto. La fazione mediterranea vede Grecia e Cipro scambiarsi regolarmente i voti massimi e mostrano propensioni simili anche Italia, Spagna e Portogallo. Infine ci sono quelli dell’Europa occidentale come Francia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Regno Unito dove, sebbene meno evidenti, esistono tendenze di preferenze ricambiate. Inoltre a condizionare la votazione c’è anche la presenza di comunità di immigrati presenti in un determinato paese. Un esempio? La comunità turca presente in Germania ha portato a un sostegno regolare per le canzoni ottomane da parte del pubblico tedesco, quando la Turchia gareggiava (è assente dal 2013).

Ma vediamo chi potrebbe vincere l’Eurovision.

Kaj, i più papabili

KAJ - Bara Bada Bastu (LIVE) | Sweden 🇸🇪 | First Semi-Final | Eurovision 2025

Watch this video on YouTube

KAJ è l’acronimo dei loro nomi Kevin Holmström, Åhamn e Jakob Norrgård. I tre componenti del gruppo, provenienti dalla regione finlandese di Vörå, appartengono alla minoranza svedese della Finlandia. La loro canzone è un mix di folk, pop e humor e la performance vede una mini baita e boscaioli ballerini che, a un certo punto, hanno un asciugamano in vita e fanno una sauna. Secondo i bookmaker il trio scandinavo ha il 34% di possibilità di vittoria con una quota parti al 2.25. Per intenderci, se si scommettono 10 euro, se ne vincono 22,50. La Svezia ha già vinto sette volte l’ESC. La prima nel 1974 con la Waterloo degli Abba e l’ultima nel 2023 con la già citata Loreen. I KAJ vanno forte anche nello streaming e sono attualmente in vetta alla classifica di Spotify dei brani più streammati della competizione (38.8 milioni di stream).

L'Austria di JJ potrebbe tentare il colpaccio

JJ – Wasted Love (LIVE) | Austria 🇦🇹 | Second Semi-Final | Eurovision 2025

Watch this video on YouTube

L’Austria ha vinto l’Eurovision Song Contest l’ultima volta nel 2014, con Conchita Wurst e il brano Rise Like a Phoenix. L’austro-filippino JJ con la sua Wasted çove potrebbe riportare la vittoria in terra austriaca dopo 11 anni. La sua intensa ballad è quotata 3.2 con il 23% di possibilità possa vincere. Il brano però non figura nella top 5 dei più ascoltati online.

La Francia può rompere un tabù lungo 50 anni?

Louane – maman (LIVE) | France 🇫🇷 | Second Semi-Final | Eurovision 2025

Watch this video on YouTube

Tra i candidati in ascesa c’è la francese Louane, quotata 9.00 con solo l’8% di possibilità possa portarsi a casa il microfono di cristallo. Va detto che lei è una vera superstar in patria e il brano è davvero bene interpretato e di impatto. Non figura nella top 5 di Spotify, ma se trionfasse porterebbe la vittoria Oltralpe dove manca del 1977 (quando vinse L’Oiseau et l’Enfant interpretata da Marie Myriam), nonostante gli ottimi piazzamenti nel televoto 2024. Un vuoto quarantennale difficile da colmare, ma le chance potrebbero esserci.

Nonostante tutto, Israele se la gioca

Yuval Raphael – New Day Will Rise (LIVE) | Israel 🇮🇱 | Second Semi-Final | Eurovision 2025

Watch this video on YouTube

Yuval Raphael e la sua New Day Will Rise, dopo un testa a testa con i Paesi Bassi per un punto percentuale, si piazza alla quarta posizione dei papabili con il 6% di probabilità possa vincere (quota 16.00 per i bookmaker). Anche questo brano non risulta in top 5 di Spotify e Israele ha vinto l’Eurovision Song Contest l’ultima volta nel 2018 con la canzone Toy di Netta Barzilai.

Paesi Bassi... c'est la vie!

Claude - C'est La Vie | Netherlands 🇳🇱 | Official Music Video | #Eurovision2025

Watch this video on YouTube

C’est la vie di Claude guadagna il 5% di possibilità sul trionfo all’ESC e una quota pari a 16.00 per i bookmaker. I Paesi Bassi hanno vinto nel 2019 con Arcade di Duncan Laurence e su Spotify vanno forte con oltre 13 milioni di stream. Almeno la top 5 dovrebbe essere assicurata.

Attenti a quei tre

Tommy Cash - Espresso Macchiato (LIVE) | Estonia 🇪🇪 | First Semi-Final | Eurovision 2025

Watch this video on YouTube

Primo fra tutti è l’ormai chiacchieratissimo Tommy Cash che ha fatto una campagna voti senza precedenti e la sua Espresso Macchiato è oramai un tormentone: nonostante questo per i bookmaker la vittoria è data 40/1 con il 2% di possibilità vincere. Mai dire mai però, magari al televoto c’è il ribaltone. Sarebbe un bel risultato per l’’Estonia che ha trionfato l’Eurovision Song Contest una sola volta, nel 2001, con il brano Everybody interpretato da Tanel Padar, Dave Benton & 2XL. Tra gli outsider c’è ovviamente il nostro Lucio Corsi che, nonostante le quota per una sua vincita varino tra 100/1 e 126/1 con una probabilità di raggiungere la posizione più alta pari all’1%. Però una vetta l’ha (quasi) raggiunta: è il secondo brano più streammato con quasi 40 milioni di ascolti. Moltissimi ascolti anche per un altro italiano: Gabry Ponte e Tutta l’Italia in quota Repubblica di San Marino. Il Titano la sua vittoria l’ha raggiunta: il premiato da San Marino Song Contest è arrivato in finale. Non male.