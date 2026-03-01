Chi avrebbe vinto Sanremo 2026, secondo i Big in gara

Prima della finale, abbiamo chiesto ai concorrenti in gara a Sanremo chi avrebbe vinto. Fedez e Masini (15 voti), Sal Da Vinci (9 voti), Serena Brancale (9 voti), Ditonellapiaga (8 voti) sono i nomi che hanno riscosso più preferenze (a prescindere dall’ordine di inserimento nella classifiche personali dei Big). Un quartetto che ha rispecchiato quasi fedelmente le presenze nella cinquina dei finalisti, con il solo “errore” di Serena Brancale e il mancato inserimento di Arisa, segnalata solo da due artisti sui 21 che hanno partecipato al nostro gioco, e Sayf.
Spoiler: nessuno ha indovinato il podio perfetto, anche perché, a dirla tutta, è stato piuttosto imprevedibile. Ma il primo posto, e pure il terzo e il secondo sono stati vaticinati. Complessivamente non è stato un brutto Festival, per le sfere di cristallo.
Ecco tutti i pronostici, qui di seguito.
PS. Alcuni artisti hanno deciso di darci due versioni della loro previsione: quella realistica e quella sognata.
J-Ax
1. Sal Da Vinci
2. Fedez e Marco Masini
3. Serena Brancale
Prima posizione imbroccata. E alla fine, onestamente, è quello che conta.
Le Bambole di Pezza
1. Le Bambole di Pezza
2. Serena Brancale
3. Maria Antonietta e Colombre
BONUS: Fulminacci quinto.
Avremmo apprezzato quasi tutto. Peccato!
Michele Bravi
1. Lillo
2. Lillo
3. Lillo
Non ci ha neanche provato. Possiamo solo dire: prima o poi…
Sal Da Vinci
1. Serena Brancale
2. Fedez e Marco Masini
3. Ditonellapiaga
L’umiltà paga sempre. Bravo, Sal!
Maria Antonietta e Colombre
1. Sal Da Vinci
2. Arisa
3. Sayf
Ottima giocata. Due nomi su tre del podio e pure il quarto posto. Taaaac!
Chiello
«Squalificato».
Eh, vabbè… non è Morgan-Bugo.
Fulminacci
1. Tommaso Paradiso
2. Ditonellapiaga
3. Sal Da Vinci
Invertendo l’ordine degli addendi, il prodotto non cambia… o sì. Stupida sfortuna!
Francesco Renga
1. Ditonellapiaga
2. Levante
3. Serena Brancale
4. Bambole di Pezza
Un bell’ottimismo da parte di Renga. E gliene siamo grati.
Tommaso Paradiso
Sogno…
1. Patty Pravo
2. Nayt
3. Tommaso Paradiso
… o son desto?
1. Fedez e Marco Masini
2. Fulminacci
3. Nayt oppure Ditonellapiaga
Così così. Sarà per l’anno prossimo.
Dargen D’Amico
1. Sayf
2. Tredici Pietro
3. Fedez e Marco Masini
Aveva intuito qualcosa, il nostro Dargen. Comunque ben fatto.
Raf
Sogno…
1. Sayf
2. Levante
3. Chiello
… o son desto?
1. Fedez e Marco Masini
2. Serena Brancale
3. Ditonellapiaga
Una buona dose di realismo, che per lunga parte della settimana gli avrebbe dato ragione. Ma non ha tenuto conto del plot twist.
Leo Gassmann
1. Tommaso Paradiso
2. Fedez e Marco Masini
3. Sayf
Snì. Da migliorare.
Nayt
1. Chiello
2. Tredici Pietro
3. Serena Brancale
Ahi ahi, sbagliato su tutta la linea. Ritenta, Nayt, sarai più fortunato.
Levante
Sogno…
1. Levante
2. Serena Brancale
3. Ditonellapiaga
… o son desto?
1. Fedez e Marco Masini
2. Tommaso Paradiso
3. Ditonellapiaga
Un terzo posto azzeccato, sia nel sogno che nella realtà, per Ditonellapiaga. Cinque punti a Grifondoro!
LDA & Aka 7even
1. Serena Brancale
2. Sal Da Vinci
3. Fedez e Marco Masini
I ragazzi avevano intuito qualcosa, ma forse non ci hanno creduto abbastanza. Un peccato, proprio con la loro Napoli.
Luchè
1. Fedez e Marco Masini
2. Ditonellapiaga
3. Serena Brancale
Accussì, accussì. Fuoco, fuochino, fuochetto.
Ditonellapiaga
1. Serena Brancale
2. Sal Da Vinci
3. Fedez e Marco Masini
Sal c’è, ma in posizione sbagliata. Promossa per l’intuizione.
Elettra Lamborghini
Sogno…
1. Elettra Lamborghini
2. Elettra Lamborghini
3. Elettra Lamborghini
… o son desta?
1. Sal Da Vinci
2. Ditonellapiaga
3. Fedez e Marco Masini
Brava, brava, e ancora brava.
Serena Brancale
1. Sal Da Vinci
2. Ermal Meta
3. Fedez e Marco Masini
Brava anche Serena Brancale, che ci ha visto lungo. E che si è portata a casa comunque un ottimo risultato.
Malika Ayane
Sogno…
1. Ditonellapiaga
2. Arisa
3. Nayt
… o son desta?
1. Fedez e Marco Masini
2. Arisa
3. Sal Da Vinci
I concorrenti di quest’anno, c’è da dire, non hanno fatto malaccio. Anche la classifica di Malika Ayane lo conferma.
Ermal Meta
1. Fedez e Marco Masini
2. Sayf
3. Sal Da Vinci
Ermal Meta indovina il secondo posto, intuisce l’arrivo di Sal, e sbaglia ma non di molto su Fedez e Masini. Tra i migliori della classe.