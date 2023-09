Bilancia: cinque brani per esteti altruisti

Eleganza, armonia, equilibrio, curiosità; una sensibilità innata per tutto ciò che è bello, grazie all’influenza di Venere: il segno della Bilancia, un segno dai tratti ellenici che forse più di ogni altro è in grado di concepire sé stesso come parte di qualcosa di più grande. Abituati a soppesare e ponderare, i nati del segno sanno destreggiarsi in situazioni socialmente complesse, hanno delle ottime doti diplomatiche e sono tra le persone migliori a cui chiedere consiglio per una lite, per placare rabbie e rancori e per sbrigare piccole dispute quotidiane. Sono nati per collaborare, per scambiare, per stare con gli altri e per essere a disposizione.

La loro sensibilità, tuttavia, ha un prezzo: emotivamente vulnerabili e intimamente solitari, persi come sono nei loro disegni di vita universale mai davvero compresi dagli altri, sono inclini alla malinconia e, nei casi peggiori, alla depressione, e difficilmente manderanno segnali per chiedere aiuto, affetto o comprensione, tendendo ad accettare i loro momenti, quand’anche durassero per tutta la vita, come parte di un meccanismo inevitabile troppo complesso per essere districato.

A volte la sensibilità e la curiosità si scontrano, e quando prevale la seconda potrebbero ritrovarsi, soprattutto in giovane età e con poca esperienza, a invadere la sensibilità altrui per placare la sete di conoscenza. Con gli anni migliorano, in compenso temono il passare del tempo se non accompagnato dai passaggi che si aspettano da loro stessi: i nati del segno hanno un master in crisi di mezza età. Alcuni cantanti nati del segno sono John Lennon, John Mayer, Bruce Springsteen, Olivia Newton-John, Avril Lavigne, George Gershwin, Luca Carboni e Renato Zero. Le canzoni dei Bilancia invece sono queste cinque.

Hey You Pink Floyd Together we stand, divided we fall

La massima che chiude la sofferta richiesta di aiuto di Pink a uno sconosciuto al di là del muro è tanto semplice quanto capace di sintetizzare il senso ultimo dei rapporti umani. I Bilancia questo senso se lo sentono addosso come una missione, e fanno di tutto per accertarsi che le persone che amano sentano di poter contare su di loro. Ogni tanto farebbero bene a ricordarsi, per il loro benessere, che la cosa può e vuole essere reciproca.

Common People Pulp Il limite della curiosità

L’inizio di una storiella tra una altolocata studentessa di scultura e una common person. Lei vuole vivere come la gente comune, la gente comune le dice che comunque non potrà mai abbracciare totalmente il loro punto di vista perché, a differenza loro, avrà sempre una via di fuga. La curiosità però la spinge a credere che essere poveri sia figo: imparerà che non è così e, pian piano, a ponderare la sua curiosità e a costruire un senso del limite. Praticamente il classico romanzo di formazione di un Bilancia.

Midlife Crisis Faith No More We live in a society

C’è altro da aggiungere? Forse solo mettere il fuoco sulla sottile sfumatura della canzone che suggerisce l’auto-conoscenza come via di fuga dalle pressanti aspettative sociali.

La bellezza delle cose Carmen Consoli Se la bellezza si nasconde, basta cercarla

La bellezza che ama nascondersi non è un segreto per i Bilancia, che la riconoscono ovunque e, se non c’è, fanno di tutto per crearla.

Running Up That Hill Kate Bush Un patto con Dio

La dedizione agli altri dei Bilancia è tale da essere disposti a fare un patto con Dio per caricarsi sulle spalle le difficoltà della vita delle persone che amano. Il fatto che non sia possibile è per loro una grande sofferenza.