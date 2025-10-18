Ace Frehley: cinque canzoni che vorrei avere scritto

Prima di morire, Ace Frehley stava lavorando a Origins, Volume 4, come si leggeva in un post pubblicato (e poi cancellato) su Instagram in cui si comunicava che a causa di una «piccola caduta» era stato costretto a cancellare un concerto, ma stava bene e contava di riprendere presto il lavoro sul disco.

Il primo volume di Origins è uscito nel 2016 e conteneva cover di Jimi Hendrix, Rolling Stones, Thin Lizzy, Steppenwolf, Kiss e altri che lo hanno ispirato e influenzato (ma anche la prima registrazione con Paul Stanley da quasi vent’anni a quella parte, ovvero Fire and Water dei Free, e Cold Gin dei Kiss rifatta con Mike McCready). Proprio nel 2016 Frehley raccontava a Rolling Stone US quali erano le cinque canzoni che avrebbe voluto scrivere e perché.

My Generation The Who

My Generation (Stereo Version)

Guarda questo video su YouTube

Il primo pezzo degli Who che m’ha steso. Non riesco a pensare a nessun’altra canzone rock in cui l’assolo lo suona il bassista.

Stairway to Heaven Led Zeppelin

Led Zeppelin - Stairway To Heaven (Official Audio)

Guarda questo video su YouTube

Jimmy Page al top. Non saprei nemmeno in che categoria inserire questo pezzo. Ecco, ci vorrebbe una categoria a parte solo per Stairway to Heaven.

Deuce Kiss

Deuce

Guarda questo video su YouTube

La prima canzone che Gene, Paul e Peter hanno suonato quando sono arrivato all’audizione con loro. Ti cattura subito.

White Room Cream

White Room

Guarda questo video su YouTube

I Cream ha avuto un’influenza enorme sul modo in cui suono e questo è il classico pezzo basato sul wah-wah. Lo farò nel mio prossimo tour, ma non uso i pedali perché rischio di inciamparci su.

Emerald Thin Lizzy

Emerald

Guarda questo video su YouTube

Un pezzo heavy che ti travolge e ha un breakdown fantastico con due chitarre soliste che suonano la parte armonica. E che atmosfera semplicemente incredibile.

Da Rolling Stone US.