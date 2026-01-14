50 tour che vedremo in Italia nel 2026

Alabama Shakes

Li avevamo dati per finiti dopo i bei dischi solisti di Brittany Howard e invece sono tornati prima dal vivo e poi con il singolo Another Life, domani chissà. Sono ancora eccitanti da vedere live? Lo scopriremo il 7 luglio in Piazza Napoleone a Lucca, lo special guest è Matt Berninger dei National, è l’unica data italiana per entrambi.

Bad Bunny

Il tour mondiale è iniziato lo scorso weekend dopo una residency a Porto Rico che, la scorsa estate, ha cambiato le regole del gioco. Uno show con una forte connotazione politica che però non rinuncia a far ballare e divertire. Succederà due volte, il 17 e il 18 luglio a Milano. La sfortuna è che entrambe le date sono già sold out.

Blanco

Il ritorno di Blanco passa dal suo primo tour nei palazzetti, tra aprile e maggio. Ci arriva paradossalmente dopo aver fatto San Siro nel 2023 e dopo una pausa e l’attesa rinascita, complice anche l’ottimo Sanremo di Giorgia con un brano scritto da lui.

Bruno Mars

Primo tour mondiale in dieci anni per Bruno Mars, che dal lontano 2017 ha visto la sua aura crescere all’interno della scena musicale globale. Giusto quindi fare le cose in grande e presentarsi a San Siro. Al suo fianco sul palco, un altro artista che è sempre un piacere ascoltare dal vivo: Anderson .Paak.

Cure

Nei sogni mostruosamente proibiti dei fan la band dovrebbe portare il nuovo album di cui Robert Smith ha tanto parlato e che ancora non si è visto, ma se anche il repertorio fosse quello dell’ultimo tour andrebbe comunque bene. Faranno il giro dei festival europei, da noi suoneranno a Firenze Rocks il 14 giugno. Rip Perry Bamonte.

David Byrne

Due date meneghine al Teatro degli Arcimboldi a febbraio, seguite da tre concerti estivi a Bari, Lucca e Marostica. Ci immaginiamo tanta positività e, ovviamente, grande musica. Spazio a Who Is The Sky?, il nuovo disco, ma anche a qualche pezzo dei Talking Heads.

Elisa

Prosegue ad aprile e maggio il suo straordinario momento live con il tour nei palasport, raddoppiando le date a Jesolo e Milano dopo i primi sold out e anticipando l’arrivo di nuova musica.

Flaming Lips

Sono da vedere anche se non conoscete il loro repertorio. A giugno si esibiranno il 17 al Parco della Musica di Segrate (Milano) e il 18 al BOnsai di Bologna. Wayne, strappaci da questa misera realtà e portaci altrove.

Florence+ The Machine

Saranno tra gli headliner agli I‑Days Milano il 3 luglio all’Ippodromo Snai San Siro. È il loro ritorno nel capoluogo lombardo dopo lo show del 2023 e con tutte le canzoni nuove da ascoltare.

Foo Fighters

Il ritorno in Italia dopo il periodo di pausa successivo all’annuncio della paternità fuori dal matrimonio di Dave Grohl. Alla batteria c’è Ilan Rubin. Per il 5 luglio, quando suoneranno all’Ippodromo Snai La Maura per gli I-Days, si sarà ripreso Pat Smear, che si è fatto male facendo giardinaggio.

Francesco De Gregori

Sta girando l’Italia col repertorio di Rimmel, splendido cinquantenne nel 2025. Dopo i teatri e i due palasport, quest’anno è la volta dei club con concerti previsti per ora dal 23 gennaio (al Vox Club di Nonantola) al 14 febbraio (al Fabrique di Milano).

Geolier

Il disco uscirà tra un paio di giorni e il featuring con 50 Cent è una buona partenza. È uno dei rapper più seguiti in Italia, lo dice anche Guè, e per l’estate ha previsto sette concerti negli stadi, di cui tre a Napoli. Che altro dire?

Giovanni Lindo Ferretti

Dal 14 febbraio al 19 aprile Ferretti sarà impegnato in una decina di repliche dello spettacolo musical-teatrale Percuotendo. In cadenza, la summa di una vita «dalla fonte battesimale alla pietra tombale» affiancato da Simone Beneventi (percussioni) e Luca A. Rossi (corde). Poi chissà: in questa intervista ci ha parlato della possibilità della reunion dei CSI. Quel che deve accadere accadrà.

Gorillaz

Doppia data per il ritorno di Damon Albarn e della sua band animata. Dopo alcune date nel 2025, sarà il tour ufficiale di The Mountain. Il 27 giugno saranno headliner de La Prima Estate a Lido di Camaiore, un mese dopo, il 25 luglio, a Trieste. Così, nel caso vi venga la pazza idea di farvi la doppietta.

Hayley Williams

Dopo essere passata in Italia con i Paramore come opening act dell’Eras Tour di Taylor Swift, Hayley Williams torna nel nostro Paese, sempre a Milano, per presentare il suo ultimo e affascinante disco solista Ego Death at a Bachelorette Party. Lei è un’artista amatissima dai musicisti, ma anche dal pubblico, come dimostra il fatto che la data all’Alcatraz è già sold out.

Idles

Sono uno dei gruppi rock più rilevanti degli ultimi anni e vanno visti (o rivisti) dal vivo. Doppio appuntamento il 4 luglio a Sequoie Park, Bologna da headliner e il 5 luglio all’Ippodromo La Maura per gli I-Days milanesi, nella giornata dei Foo Fighters.

Iron Maiden

Questo è l’anno in cui le grandi band metal conquistano gli stadi italiani. Se i Metallica si esibiranno al Dall’Ara di Bologna, gli Iron Maiden porteranno Eddie the Head alla conquista di San Siro. Celebrazione, ma anche polemica sui prezzi.

Jack White

È passato dall’Italia con White Stripes e Raconteurs, mai da solista pur avendo iniziato a pubblicare dischi a suo nome nel 2012. È dei dei grandi headliner del calendario della Prima Estate, il festival di Lido di Camaiore che almeno per ora ha uno dei cartelloni migliori in Italia. White si esibirà venerdì 19 giugno. Prima di lui, The Hives e Sunday (1994). L’ultimo album è No Name, una sorta di ritorno al garage rock primitivo.

Jovanotti

Nell’anno in cui compie 60 anni, Lorenzo farà di tutto a partire dal Jova Summer Party, sette mini-festival nel Sud Italia e nelle isole tra agosto e settembre, là dove la musica live non arriva spesso (no, non sulle spiagge). Si muoverà, spiega, da una tappa all’altra in bicicletta. L’ultima data sarà il 12 settembre 2026 al Circo Massimo.

Kanye West

Dopo averci provato invano nel 2023, Kanye West è finalmente riuscito a organizzare il suo concerto a Campovolo. I 100 mila biglietti per la RCF Arena del 17 luglio sono stati venduti in un giorno. Per Ye sarà il primo e unico concerto in Europa dal 2014. In attesa di Bully, l’attesa questa volta verrà ripagata?

Liberato

Non un concerto ma un evento: Liberato torna nella sua Napoli il 5 giugno con una data allo Stadio Maradona di Napoli. Che è un po’ come ascoltare gli Oasis a Manchester. Imperdibile.

Linkin Park

Unica data italiana nel 2026 per i Linkin Park, che con la voce di Emily Armstrong portano in giro il loro From Zero World Tour. L’appuntamento è per venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Litfiba

Il 2026 segnerà il ritorno dal vivo dei Litfiba delle origini: la formazione storica degli anni ’80 (Pero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, meno naturalmente il batterista Ringo De Palma scomparso nel 1990) tornerà a esibirsi con un tour di 20 concerti in tutta Italia, pensato per festeggiare i 40 anni di 17 re, l’album che ha portato la band fiorentina all’affermazione nazionale ed europea.

Lorde

Dopo il successo della data di Bologna, l’appuntamento è il 23 luglio 2026 a Milano, al Parco della Musica (Unaltrofestival).

Lucio Corsi

Sta per aprire il 2026 col suo primo tour europeo, 11 date che lo porteranno da Lugano a Parigi. In autunno farà il suo primo tour nei palazzetti italiani, il 27 novembre a Firenze, il 5 dicembre a Roma, l’11 dicembre al Forum di Assago (MI). «I palasport, visti dall’esterno, mi sono sempre apparsi come dei giganteschi coleotteri di ferro e cemento, che hanno girato in lungo e in largo per poi fermarsi, solitamente, ai margini delle città. Sono emozionato all’idea di incontrare le canzoni dentro le pance di queste grandi creature».

Metallica

Bologna, Stadio Dall’Ara. Il 3 giugno non sarà teatro di una partita di Serie A, ma del concerto dei Metallica. La band farà tappa per il M72 World Tour a due anni dall’ultimo passaggio da queste parti. Grandi numeri, grandi attese.

Mogwai

Due concerti nella penisola per i pionieri del post rock. Si parte il 20 giugno a La Prima Estate a Lido di Camaiore, per poi attendere il bis del 12 agosto alla Masseria Ferragnano di Locorotondo. Nel frattempo uscirà al cinema anche il documentario Mogwai: If the Stars Had a Sound, che ne ripercorre la storia.

Morrissey

Nuovo album, nuova etichetta, nuovo tour. Forse, finalmente, gli astri si sono allineati per Morrissey. Dopo aver cancellato il tour di qualche mese fa per stanchezza, Moz è pronto a rimettersi in viaggio. Speriamo abbia trovato una certa pace nel frattempo. La scorsa estate ha fatto cinque date da noi.

My Chemical Romance

I My Chemical Romance tornano finalmente in Italia con un’unica data del tour mondiale per celebrare i vent’anni del loro disco del 2006. Preparate gli outfit scuri: It’s time to join the black parade.

Neil Young

Neil Young, 80 anni compiuti a novembre e ancora la voglia di andare in giro per concerti e di prendere posizioni politiche, vedi le cose che dice sull’America di Trump. Lo aspettiamo il 14 luglio alle Mura di Lucca e il 16 luglio a Villa Manin, Cordroipo. Ad accompagnarlo i Chrome Hearts, ovvero Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra, cori), Corey McCormick (basso, cori), Anthony LoGerfo (batteria).

Nick Cave & The Bad Seeds

Torna accompagnato dai Bad Seeds dopo i concerti con Colin Greenwood. Chi l’ha visto lo sa: Nick Cave è uno dei migliori performer in circolazione. È l’headliner della giornata del 26 giugno di La Prima Estate, una data italiana. Prima di lui Emiliana Torrini e Sleaford Mods.

Pixies

Nel 2026 cadono i 40 anni della nascita dei Pixies che festeggiano con una serie di concerti in Europa tra maggio e luglio. Pixies 40 toccherà il Parco della Musica di Milano il 14 luglio.

Public Image Ltd

Sì, John Lydon era lo yak nella versione inglese di The Mask Singer. E sì, è ancora il cantante dei Public Image Ltd, la band fondata dopo la fine dela sua avventura con i Sex Pistols (altra band che suonerà in Italia in estate) che arriverà il 26 maggio a Milano. Lui a The Mask Singer ha ricordato che è «un giullare», ma possiamo facilmente aggiungere che con i PIL è anche un grande artista.

Queens of the Stone Age

Elettrici nei festival, poi semi-acustici a teatro, di nuovo di fronte alle folle. Dopo i problemi di salute che hanno costretto Josh Homme a prendersi una pausa e dopo il progetto legato alle Catacombe di Parigi, i Queens torneranno il 6 luglio a Milano, all’Ippodromo Snai La Maura dove, attenzione, non saranno headliner, ma “ospiti speciali” dei System of a Down. Il rock alla vecchia.

Raye

“This tour may contain new music” e non vediamo l’ora di sentirla: la superstar dell’r&b torna in Italia con un’unica data all’Unipol Arena di Bologna il 30 gennaio.

Robbie Williams

Quest’anno uscirà il suo nuovo disco Britpop e quale migliore occasione per sentire i brani del vivo insieme alle grandi hit: Mr. Robbie Williams is back in town. Ci vediamo il 13 giugno 2026 Firenze, Ippodromo del Visarno, per Firenze Rocks.

Rosalía

Cosa aspettarsi dall’artista che ha realizzato il disco dell’anno 2025? Del nuovo tour di Rosalía non si sa praticamente nulla, se non che ovunque sia stata annunciato ha registrato il sold out. Le aspettative sono altissime, anche e soprattutto perché il tour di Motomami ci aveva fatto godere parecchio. Per i più fortunati, la risposta arriverà il 25 marzo.

Sex Pistols featuring Frank Carter

I Sex Pistols con Frank Carter porteranno la storia del punk in Puglia, a Bari, per l’unica data italiana del loro tour. Succederà il 25 giugno. Già ci immaginiamo i punk prendere il sole sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Sfera Ebbasta

Il 2016 è stato l’anno spartiacque della musica italiana. Uno dei motivi? L’avvento di Sfera Ebbasta sulla scena. Il 2026 è l’anno della celebrazione e quindi perché non farlo con un concerto a San Siro il 9 luglio chiamato $€lebraty10n?

Si! Boom! Voilà!

Difficile dire che cosa accadrà durante i nove concerti (il primo il 16 gennaio a Livorno, l’ultimo il 21 febbraio a Ravenna) della band formata da Roberta Sammarelli (post Verdena, a questo link spiega tutto), Giulio Ragno Favero (Teatro degli Orrori), Davide Lasala, Julie Ant (vista di recente coi Baustelle) e N.A.I.P. Muri di chitarre (per forza) e un po’ di teatro pop. Il resto lo scopriremo nei club.

Subsonica

Celebrano i 30 anni di carriera con la residency Cieli su Torino 96-26, quattro concerti speciali alle OGR di Torino il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, ognuno con una scaletta diversa e include una mostra antologica e un dj set. Imperdibile

System of a Down

Dopo i concerti della reunion in Nord America e in America Latina, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan tornano in Italia da headliner il l 6 luglio agli I-Days di Milano, permettendosi di avere come special guest in tutto il tour europeo (oltre agli Acid Bath) i Queens of the Stone Age. Presto un ulteriore annuncio?

Tedua

Il primo stadio di Tedua arriva a dieci anni da Aspettando Orange County. A lanciarlo dovrebbe esserci anche un mixtape, Ryan Ted Mixtape, la cui data di uscita (ma anche la sua esistenza stesssa) è ancora in dubbio. Riuscirà il cerebrale rapper ligure a reggere le pressioni?

The Weeknd

Triplo appuntamento a San Siro a Milano per il suo tour europeo After Hours Til Dawn, con date confermate per il 24, 25 e 26 luglio 2026. Uno show che celebra la sua trilogia di album e che si preannuncia notevole.

Twenty One Pilots

Tyler, The Creator

I Twenty One Pilots saranno in Italia per un’unica data il 28 giugno 2026 a Lido di Camaiore (Lucca) all’interno del Festival La Prima Estate. Ottima occasione per riascoltare i pezzi del nuovo album Breach.

Volete un concerto rap come nessun altro in circolazione? Eccolo servito nell’agosto milanese. Tyler, The Creator ritorna in città per presentare il suo ultimo lavoro Don’t Tap The Glass. Semplicemente imperdibile.

Vasco Rossi

Dieci date in cinque città (dopo la data zero a Rimini): 5 e 6 giugno Ferrara (Parco Urbano G. Bassani), 12 e 13 giugno Olbia (Arena), 18 e 19 giugno Bari (Stadio San Nicola), 23 e 24 giugno Ancona (Stadio Del Conero), 28 e 29 giugno Udine (Bluenergy Stadium). Vietato mancare.

Wet Leg

Se avete avuto la fortuna di assistere a un recente concerto delle Wet Leg, sapete quanto possano essere divertenti (e sexy). Per chi invece non c’è ancora riuscito, l’occasione giusta è andare al mare, a La Prima Estate, e vederle in cartellone insieme ai Twenty One Pilots.

Wu-Tang Clan

«Da locale a globale»: è questa la frase con cui RZA, fondatore del Wu-Tang Clan, ha annunciato il tour mondiale del collettivo. Dopo la residency a Las Vegas – la prima di sempre per un gruppo hip hop – anche l’Italia ospiterà Wu-Tang Forever: The Final Chamber. La data è l’8 marzo a Bologna, città che all’hip hop ha dato tantissimo. Un cerchio che si chiude.

Zu

Il loro Ferrum Sidereum è il primo grande disco italiano del 2026. Per ascoltare i loro pezzi strumentali tra noise, avanguardia, jazz e prog suonati con basso distorto, sax baritono (e tastiere) e batteria ci sono tante occasioni, la prima il 21 gennaio a Caserta, l’ultima (tra quelle annunciate) il 14 febbraio a Torino.