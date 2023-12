5 dischi di Natale da ascoltare nelle feste 2023

Christmas Cher

Non possiamo credere che Cher non avesse mai pubblicato un disco di Natale. Come è possibile? L’ha fatto quest’anno: un misto di cover e inediti che vi faranno passare le feste a metà tra il malinconico e l’EDM. Basta ascoltare il singolo estratto, DJ Play a Christmas Song. Ma dentro ci sono anche Michael Bublé (i due rifanno la sua Home), Tyga e Cindy Lauper. E se sui duetti viene fuori l’anima più holiday, sommandolo agli altri pezzi possiamo dire che Christmas è un disco di Natale totalmente in stile Cher. Ironico, camp, e pieno di vocoder. Kiss me underneath the autotune.

Christmas with Brandy Brandy

Forse in Italia non è un nome così mainstream, ma Brandy è una cantante r’n’b con una carriera di tutto rispetto. Dopo aver esordito giovanissima, il successo global è arrivato con The Boy Is Mine insieme a Monica, era il 1998. Ma poi Brandy ha continuato per la sua strada, pubblicando dischi di inediti e partecipando a film e programmi televisivi. Il suo ultimo disco in studio, B7, è uscito nel 2020. Poi un duetto con Mariah Carey e ora la prova disco di Natale. E com’è questo disco? Potremmo dire quota sexy di questa classifica, tutta sospiri e armonie vocali. Per Brandy il Natale non è un momento in cui farsi assalire da bambini urlanti ma un momento da passare in due. Lo dice anche il primo singolo, Christmas Party For Two:

Fruitcake Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter forse qui è conosciuta soprattutto dai fan di Taylor Swift: è lei che apre le date dell’Eras Tour, e, dopo il buon successo in USA del disco Emails I Can’t Send, uscito nel 2022, è ora di buttarsi nel mercato natalizio con l’EP Fruitcake. Cinque canzoni natalizie (spicca Santa doesn’t know you like I do) e un classico rivisitato. Le atmosfere sono un po’ quelle potremmo immaginare a casa Ariana Grande: voce soft appoggiata delicatamente su brani midtempo arrangiati in ispirandosi ai ‘90s. Perfetto se siete tra i fan dell’accoppiata fiocco nei capelli + stivali di vernice.

Gerry Christmas Gerry Christmas

Disco interamente realizzato con l’Intelligenza Artificiale, che se l’avesse fatto qualcun altro probabilmente ci avrebbe fatto incazzare. Se lo fa Gerry Scotti, invece, glielo abboniamo. Sentire la sua voce sui classici come Blue Christmas e All I Want For Christmas Is You fa sorridere. Nota di gran gusto anche sul titolo, Gerry Christmas. Anche se, per ora, nessuno ha battuto Merry Christian di De Sica.

Christmas Wish Gregory Porter

Con tutto il rispetto per Gerry, siamo su un altro livello. Il jazzista Gregory Porter ha pubblicato Christmas Wish, in cui esegue brani originali e classici natalizi insieme all’orchestra. Tra le cover alcuni standard soul e jazz di Marvin Gaye, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Dinah Washington. Inseritelo nelle vostre playlist: lo meritate perché quest’anno siete stati buoni.