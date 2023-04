5 brani per il quieto vivere del Toro

Paziente, abitudinario, tranquillo, pacifico; amante del buon cibo, metodico, la sua pigrizia è una declinazione del suo bisogno di serenità: il Toro è il segno che rimedia all’irruenza dell’Ariete, segno che lo precede nel ciclo zodiacale, ed è l’opposto dello sturm und drang degli Scorpione.

I nati sotto il segno del Toro non amano imprevisti e sorprese, e annoverano tra i loro sforzi più onerosi l’ipotesi di dar ragione a qualcun altro. Totalmente incapace di autocritica, in ogni caso il Toro non cerca (quasi) mai lo scontro, preferendo la passivo-aggressività, sulla base dell’assoluta e onnipresente convinzione che il tempo sistemerà le cose in suo favore, ma anche sulla sua tendenza a riflettere prima di agire. In amore esistono sostanzialmente due tipi di toro: quello sicuro e quello insicuro. Il primo apprezzerà la sensualità dettagliata che si crea con la stabilità, quella che gli consente di vivere con calma, centimetro per centimetro, la fisicità del proprio partner, e poco a poco si sentirà sicuro nel rivelare le proprie fragilità e autenticità più recondite; il secondo sarà invece sospettoso e di conseguenza geloso, tradito dal suo scetticismo di fondo rispetto alle cose che non può controllare. Avrà timore delle minacce e degli sconvolgimenti che derivano dalla scelta di persone sbagliate e non dimenticherà mai di quella volta in cui, da vitello, si era fidato di un giudizio che non fosse il proprio, ritrovandosi, a suo dire, beffato. Saltuariamente possono abbandonarsi a tempeste di collera: questo accade principalmente quando la loro stabilità è gravemente minacciata o quando la loro sensazione di essere in pace con sé stessi è messa in discussione da eventi esterni o da fiducia mal riposta.

Il segno del toro è governato da Venere, e ama per questo la bellezza e gli aspetti materiali e goderecci dell’esistenza: l’armonia con la natura, la pace dei sensi, i piaceri dell’otium, ma anche il denaro e gli oggetti di valore sono pane per i suoi denti. In tempi moderni, tutto questo fa sì che i Toro siano particolarmente sensibili sulle tematiche ecologiche, e abbiano nostalgia dell’età dell’oro (o della via Gluck). Alcuni Toro famosi? Bono Vox, Cher, Giorgia, Al Bano, Niccolò Fabi, Lizzo e Adele. Le cinque canzoni che rappresentano meglio questo segno? Secondo noi sono queste:

Three Little Birds Bob Marley

Inno di pace, spensieratezza e positività, che pare che Bob Marley abbia scritto dopo aver visto tre uccellini che beccavano i semi caduti durante la preparazione di uno spinello. Questa sensazione di pace e leggerezza, possibilmente immersa nella natura, è una delle massime aspirazioni di un Toro, che non ama gli sconvolgimenti e le eccessive preoccupazioni, sia quotidiane, sia a lungo termine

Les Cornichons Nino Ferrer

Il cibo e la natura, due delle passioni più grandi dei nati sotto il segno del Toro, che si riassumono in questa scanzonata carrellata di prelibatezze da picnic che porta la firma di James Booker e dello stesso Nino, e che è stata interpretata anche da Mina nel 1989. Nient’altro da aggiungere: il cibo è una cosa semplice, nonché uno dei piaceri più grandi della vita.

La bellezza Niccolò Fabi

Intensa riflessione sulla bellezza in tutte le sue forme: strettamente correlato a Venere, il segno del toro ama circondarsi di cose belle, mosso da un materialismo tutt’altro che superficiale. E così i nati del segno si ritroveranno in Niccolò Fabi quando canta che un fatto colpisce più di mille parole (“e allora tocchiamoci”). Questo è anche un brano sulla contemplazione (“sai che chi si ferma è perduto / ma si perde tutto chi non si ferma mai”), che è il vero fine della lentezza e della quiete di un Toro. Non sarà difficile, a questo punto, indovinare il segno zodiacale del cantautore romano.

Suspicious Mind Elvis

Il Toro dà il peggio di sé quando si fa prendere dal sospetto: amante della perseveranza e della costruzione quotidiana di progetti a lungo termine, diventa totalmente incapace di agire quando percepisce, attraverso il suo inspiegabile sesto senso, di aver riposto la sua fiducia in qualcuno o qualcosa che non la meritava. Sospettoso ai limiti della paranoia (come questo Elvis), a questo punto l’amore diventa una trappola, e costruire sogni diventa impossibile.

True Colors Cyndi Lauper

Può essere letta in entrambi i sensi: il Toro è un amante che con costanza e dedizione ama scoprire ogni sfaccettatura del proprio partner, e allo stesso tempo si aspetta di essere scoperto e apprezzato allo stesso modo. Perché i colori veri sono bellissimi.