15 uscite da non perdere del Record Store Day 2023

Il Record Store Day di quest’anno cadrà sabato 22 aprile e gli ambasciatori per quest’edizione saranno Jason Isbell e Amanda Shires. La lista completa delle uscite previste si può consultare sul sito del Record Story Day.

Abbiamo selezionato le 15 più interessanti.

1975 Live With The BBC Philharmonic Orchestra

La band inglese, ambasciatrice del Record Story Day in Inghilterra, pubblica su vinile le versioni del secondo album, I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It, eseguite live con la BBC Philharmonic Orchestra.

Beach House Become EP

Direttamente un nuovo EP per il duo dream pop. Il lavoro è stato registrato durante le sessioni del loro album Once Twice Melody.

Blur Blur Present The Special Collectors Edition

Originariamente pubblicato solitamente in Giappone, nel 1994, è una raccolta di B-side dai primi tre album in studio della band, Leisure, Modern Life Is Rubbish e Parklife.

Brian Eno Forever Voiceless

Versione strumentale di Foreverandevernomore, l’album del 2022 del musicista inglese.

David Byrne The Catherine Wheel

Per la prima volta in vinile l’intera colonna sonora che David Byrne preparò per uno spettacolo della coreografa Twyla Tharp nel 1981.

Dirty Projectors & Björk Mount Wittenberg Orca

Dirty Projectors & Björk riprendono in mano il loro album collaborativo del 2009, arricchendolo con 13 tracce tra versioni live, demo e materiale inedito.

Dolly Parton The Monument Singles Collection 1964-1968

Una raccolta di tutti i singoli pubblicati da Dolly Parton per la Monument Records negli anni ’60.

Duran Duran Rio Carnival!

Per il quarantennale di Rio, la band riunisce per la prima volta brani i brani dei vari Carnival EP, riproponendo alcuni dei maggiori successi in chiave Night Version e Carnival Remix.

Fabrizio De Andrè Faber-Periodo Karim

Un boxset di 45 giri masterizzati in analogico per un’opera di restauro del suono sulle prime registrazioni della carriera di Faber.

Pearl Jam Give Away

La pubblicazione più ampia di tutto il Record Store Day (con quasi 20mila unità tra vinile e cd) riguarda Give Away, il live tenuto dai Pearl Jam al Melbourne Park del 1995. Per la prima volta in vinile e in cd.

Taylor Swift Folklore: The Long Pond Studio Sessions

Per la prima volta in vinile il live in studio di Folklore, registrato da Taylor Swift con una band formata da Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) e Justin Vernon (Bon Iver) nel settembre 2020.

Tom Tom Club Tom Tom Club

Doppio vinile per la ristampa dell’esordio dei Tom Tom Club che allungano la scaletta originale con remix e rarità.

Tori Amos Little Earthquakes, The B-Sides

Una raccolta di b-side e rarità tratte dal debutto solista di Tori Amos per la prima volta riunite in vinile.

U2 Two Hearts Beat as One / Sunday Bloody Sunday

EP formato da due tracce, Two Hearts Beat as One e Sunday Bloody Sunday, in due differenti versioni: le originali del 1983 e i nuovi arrangiamenti del 2023 da Songs of Surrender.

Wilco Crosseyed Strangers: An Alternate Yankee Hotel Foxtrot

Una nuova versione alternativa degli undici brani di Yankee Hotel Foxtrot per la prima volta in vinile (dopo una prima stampa in cd allegata al magazine Uncut nel settembre 2022).