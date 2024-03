Classe 2024

Cover Story

Loredana Bertè: Pazza di me

È la nostra rockstar numero uno, quella che ci ha insegnato che non bisogna chiedere il permesso per essere sé stessi. In occasione del ritorno a Sanremo, Rolling Stone le ha dedicato una fanzine cartacea. In questa intervista racconta la sua idea di pazzia, le guerre con gli altri e con sé stessa, lo stile di vita rock, il patriarcato, la voglia di rompere gli schemi, gli incontri con Andy Warhol e Osama bin Laden. E il dolore, «che non purifica, è dolore e basta»