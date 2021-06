‘Cip… al di là dell’amore’: ecco le opere d’arte ispirate al disco di Brunori Sas

«Il mio disegno, a una seconda occhiata, potrebbe generare una domanda: l'uccellino, che trascina la nube, ci sta consegnando la pioggia o se la sta portando via? Una metafora semplice per un disegno semplice. La musica ci rallegra o ci rattrista? Io penso che la musica di Brunori, con la giusta dose (o altalena) di ironia e malinconia, sappia fare entrambe le cose. In base a come vi sentite, decidete voi se l'uccellino trascina via la pioggia o si prepara a farci la doccia, così come potete scegliere di quale canzone avete bisogno».



Martoz