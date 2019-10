Chi sono le Ragazze di Porta Venezia?

L’avventura delle Ragazze di Porta Venezia è inziata 4 anni fa, nel 2015. Allora erano solo in sei e, capitanate da M¥SS KETA, sfilavano in Corso Buenos Aires e tra i bastioni al grido di girl power.

Quattro anni dopo, le ragazze sono tornate più cariche che mai, in 40, nel video della versione remix del brano a loro dedicato, cantato oltre che dalla M¥SS, anche da Elodie, La Pina, Priestess, Roshelle, Joan Thiele.

Ma chi sono, oltre alle cantanti, tutte le Ragazze di Porta Venezia che ci sono nel video? Ve lo diciamo noi in questa gallery.



In questa foto: La Cha Cha, La Iban, Miuccia Panda, La Prada e Blanca Paraíso insieme alle ragazze di Porta Venezia originali.