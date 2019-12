Perché siamo così ossessionati dagli anni ’90?

Celebriamo un periodo storico che non ricordiamo di aver vissuto perché sappiamo che non avremo mai nostalgia del 2018, o del decennio di cui fa parte. Oppure, come dice la voce degli Sugar Ray: «Non ci sono stati i Nirvana, nessuna band ci ha portato nel nuovo decennio. Quindi non c’è stato nessun decennio»