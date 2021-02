Bruce Springsteen fa più visualizzazioni con la pubblicità che con le canzoni

Le notizie sono due. La prima è che Bruce Springsteen ha ceduto alla pubblicità. I rifiuti che ha opposto negli anni ’80 alla possibilità che le sue canzoni fossero usate negli spot pubblicitari sono leggendari – basti pensare alla montagna di soldi a cui ha rinunciato quando la Chrysler intendeva usare Born in the U.S.A. – e hanno fatto di lui un simbolo dell’integrità del vecchio rock.

Ieri sera però durante il Super Bowl è andato in onda uno spot pubblicitario della Jeep con la musica (scritta col produttore Ron Aniello) e la voce narrante di Springsteen. È la prima volta che il rocker cede alla pubblicità, anche se si tratta di uno spot particolare. Girato nell’arco di cinque giorni in Kansas, Colorado e Nebraska da Thom Zimny, il regista degli ultimi progetti del cantante, The Middle è in buona sostanza un monologo di Springsteen sulla riscoperta da parte degli americani di un terreno comune, dopo la fine della presidenza Trump.

«La paura non è quel che siamo», dice Springsteen. «Dobbiamo ricordarci che la terra su cui viviamo è una terra condivisa. Possiamo arrivarci. Possiamo arrivare in cima alla montagna, attraverso il deserto… e supereremo le divisioni». Lo spot si chiude con la scritta “To the ReUnited States of America”, “Agli Stati RiUniti d’America”, uno slogan in cui echeggiano le parole del neo presidente Biden sulla ricomposizione delle fratture della nazione.

La seconda notizia è che in 24 ore The Middle ha totalizzato su YouTube più visualizzazioni delle ultime canzoni di Springsteen. Uscito il 10 settembre, il video di Letter to You, title track dell’ultimo album dell’artista, ha poco meno di 7 milioni di visualizzazioni. L’esecuzione di Land of Hope and Dreams di due settimane fa alla cerimonia di insediamento di Biden alla Casa Bianca ha meno di 200 mila visualizzazioni. In un anno e mezzo, il video di Western Stars è stato visto 5 milioni di volte. In un giorno, The Middle ha già 20 milioni di views.