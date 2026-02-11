Britney Spears ha venduto il suo catalogo musicale

Britney Spears ha venduto i diritti del suo incredibile catalogo musicale. La notizia è stata confermato da più fonti a Rolling Stone.

Primary Wave acquisirà ora la quota di proprietà di Spears delle sue numerosissime canzoni di successo, tra cui … Baby One More Time, Oops! … I Did It Again, (You Drive Me) Crazy, I’m a Slave 4 U, Lucky, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman e molte altre.

L’accordo, inizialmente riportato da TMZ, sarebbe stato siglato il 30 dicembre. Non è chiaro a quanto Spears abbia venduto i suoi diritti, ma una fonte ha riferito al sito che si tratterebbe di una cifra paragonabile a quella dell’accordo da 200 milioni di dollari stipulato da Justin Bieber per vendere il suo catalogo a Hipgnosis Songs Capital nel 2023.

Primary Wave si è specializzata nell’acquisizione di cataloghi di alcuni dei più grandi nomi della musica. Lo scorso marzo ha acquisito una quota del 50% degli eredi di The Notorious BIG e in passato ha stretto accordi con gli eredi di Whitney Houston, Bob Marley, Prince e il leader dei Cars Ric Ocasek. Nel 2020, Stevie Nicks ha venduto i suoi diritti editoriali alla società.

Gli accordi di acquisizione possono essere estremamente redditizi per gli artisti, consentendo loro di ricevere un compenso significativo e liberandoli dalla responsabilità, che richiede molto tempo e lavoro, di supervisionare un intero patrimonio e l’intero catalogo musicale.

Spears, liberata da una controversa tutela di 13 anni nel 2021, non pubblica un album in studio da Glory del 2016. Sebbene abbia recentemente annunciato che non si sarebbe più esibita negli Stati Uniti, non ha comunque smesso ufficialmente di produrre nuova musica. Nel 2022 ha collaborato con Elton John per il singolo Hold Me Closer e nel 2023 ha pubblicato Mind Your Business con will.i.am dei Black Eyed Peas.



Da Rolling Stone US.