Britney e Will.i.am pubblicano ‘Mind Your Business’: storia di una collaborazione che dura da anni

Passano gli anni ma Britney fa sempre notizia: nonostante il periodo da popstar a tempo pieno abbia lasciato spazio ad anni più bui in cui si è parlato solo della vita giudiziaria e del rapporto, orrendo, con i familiari, Britney Spears rimane sempre uno dei nomi preferiti dei tabloid e dei media, soprattutto negli USA. Due settimane fa è diventato virale un video in cui si vede uno “scontro” con la security guard di un giocatore NBA che B. aveva avvicinato per due chiacchiere, poi è arrivato l’annuncio del suo memoir, che sarà pubblicato a ottobre, nel frattempo video su video mentre balla, postati su Instagram.

È difficile, impossibile, capire la strategia che si cela dietro le mosse di quella che è stata la popstar più grande degli anni 2000. Probabilmente perché non ce n’è mezza. Un giorno cambia nome sui social e diventa Channel 8. Quello dopo cambia ancora e passa a Maria River Red (di entrambi i nomi non si conoscono ancora i significati, fateci sognare). Insomma, dopo la fine della conservatorship Britney sembra finalmente vivere un periodo in cui fa proprio tutto quello che le pare.

I fan però vorrebbero anche nuova musica, e qualcosa, con calma, si muove. Dopo l’uscita di Hold Me Closer feat. Elton John, canzone che ha raggiunto la posizione 6 della classifica USA, è uscito oggi un nuovo feat. con Will.i.am: Mind Your Business.

Una collaborazione che il volpone dei Black Eyed Peas aveva un po’ fatto annusare con un video mandato in onda a The Voice UK (dove è uno dei giudici). Inquadrato in studio, Will faceva finta di parlare con Britney al telefono: «Scusa B, devo andare a cercare la nuova stella della musica». Truffa nella truffa: i due non erano al telefono, ma soprattutto da The Voice non esce nessuno che diventa famoso davvero.

Após rumores de nova música, Will I Am mencionou Britney em novo comercial para ‘The Voice UK’ “Britney, eu preciso ir. Eu tenho que encontrar as novas superestrelas desta geração” “Mind Your Business” deverá ser lançada dia 21/07 – ainda não confirmado.pic.twitter.com/d8ASXiDsU5 — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) July 10, 2023

Detto ciò, pochi giorni dopo escono i primi rumor, poi l’annuncio: i due collaboreranno insieme. La traccia arriva infatti dieci anni dopo il loro feat. su Scream & Shout, che molti ricorderanno per il verso “You are now, now rockin’ with will.i.am and Britney, bitch“.

Gioco che funziona non si cambia: anche qui, Britney torna a utilizzare il suo marchio di fabbrica, quel “bitch” che le ha portato fortuna (in brani come Gimme More e Work B*tch, appunto). “Mind your business, bitch!“, dice nel ritornello del brano uscito oggi. “Fatti i cazzi tuoi, stronza”, volendo tradurre in modo poetico. Potete ascoltarla qui:

Non è dato a sapersi se il brano sia stato registrato in tempi recenti o se, come alcuni sostengono, sia stato realizzato per le session di Britney Jean e pubblicato solo ora. Mistero. Sulla cover, un collage probabilmente realizzato con la AI, in cui per Britney è stata scelta una foto di vent’anni fa. I fan sembrano divisi: se da una parte c’è chi sta apprezzando il brano, dall’altra in molti credono che Mind Your Business non sia all’altezza della princess of pop. Altri, invece, sono in fase “l’ho detestata, ma con gli ascolti la sto apprezzando”: ai posteri (anzi, alle charts) l’ardua sentenza.

Il brano è la collaborazione numero 4 tra B e il leader dei Black Eyed Peas. Oltre a Scream & Shout i due hanno pubblicato altre due tracce contenute in due album della popstar. Sono Big Fat Bass (da Femme Fatale) e It Should Be Easy (da Britney Jean).

Quest’anno poi usciranno le memorie di Britney: The Woman in Me, in arrivo il 24 ottobre. Un libro in cui B racconterà tutta la sua storia, controversie comprese. Un volume che è già tra i più preordinati di quest’anno, e mancano sei mesi all’uscita. Anche qui, sulla copertina, una foto vecchia, del 2003. Non c’è un nuovo shooting ufficiale da anni, un’apparizione tv, un’intervista. Eppure di Britney, pardon di Maria River Red, si parla sempre. E qualcosa vorrà pur dire.