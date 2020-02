Yoy, in anteprima il video di ‘Believe’

«Believe è un flusso immaginario di pensieri ispirato alla vicenda mitologica della caverna di Platone» raccontano gli YOY parlando del loro nuovo singolo, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. «Il protagonista ripensa alla sua vita con il partner nella “caverna”. Ma, una volta uscito e dopo aver visto un mondo “oltre”, si rende conto che non potrà rientrarvi, perché il suo racconto non verrà ritenuto credibile».

L’elettronica si incrocia al pop in un album presentato al SXSW di Austin, teatro d’eccellenza per la scena indipendente mondiale. Dopo aver debuttato con Infinite, realizzato insieme a BIRTHH e l’esperienza americana, la band è tornata in Italia per presentare il disco pubblicato il 15 marzo 2019 per WWNBB (We Were Never Being Boring).