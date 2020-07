Young Signorino, in anteprima il video di ‘Mon Amour’

Dopo la collaborazione con Vinicio Capossela e il singolo sull’amore in isolamento Bilocale Love Life, Young Signorino torna con Mon Amour. Si tratta del primo estratto dall’album di debutto in arrivo in autunno, alla fine di un anno in cui il rapper ha cambiato la natura della sua musica, che dai flussi di coscienza surreali degli inizi è arrivata ad atmosfere decisamente più romantiche.

«Non amo l’estate ma nemmeno la odio, e Mon Amour racconta proprio questo», dice Young Signorino del singolo. «Il concetto della traccia è semplice, parla del mio viaggio in fuga insieme a lei da quella che è la città in estate». Mon Amour è una sorta di anti-tormentone, un pezzo lontanissimo dalla cifra estetica del mainstream estivo.

Il video, prodotto da MadelStudio con Daniele Mariani, «racconta una spiaggia all’alba, sono su una spider d’epoca mentre canto a lei, pronto per partire o forse appena arrivato. L’atmosfera fresca e leggera, come l’aria dell’alba, e i colori pastello spezzati solo dal rosso fuoco della spider lo rendono delicato e quasi etereo, in controtendenza con i classici video estivi».