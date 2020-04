Vossa, guarda l’anteprima del video di ‘Change’

Change, come cambiamento. Che avviene fuori e dentro di noi, di continuo, anche in questo istante. Nel video dei Vossa, qui in anteprima, la videocamera entra nell’occhio di un uomo che si trova all’interno di una stanza, per poi entrare in loop. Tutto sembra uguale, eppure tutto cambia e ad ogni iterazione la natura si prende un pezzo di stanza.

I Vossa sono il compositore e produttore italiano Gaetano Dragotta e il cantante e polistrumentista (ma anche attore e autore teatrale) Sergio Beercock, nato nel Regno Unito da padre inglese e madre siciliana. Il primo ha realizzato alcuni lavori con lo pseudonimo go-Dratta e ha collaborato con gli Almamegretta, il secondo ha pubblicato tre anni fa l’album Wollow e ha collaborato con il violoncellista Giovanni Sollima.

Change è contenuta nell’album di debutto Vossa uscito il 9 aprile per l’etichetta palermitana Tip Off. In portoghese, ‘vossa’ significa ‘vostra’ e il progetto «nasce abbracciando appieno il concetto di musica come condivisione e comunione».

«Change è stato il nostro primo esperimento», raccontano i due. «Abbiamo pensato subito a un brano dall’impatto apocalittico che unisse il portamento soul della voce di Beercock e le casse dritte e sature di Dragotta in un ambiente scuro, con venature legnose afro e i bidoni dell’industrial».