Un amore unico nel nuovo video di Makai

I Tropea raccontano la tua vita dentro un'emoji

La band presenta in anteprima l'EP ‘Sad Reacc Only’, dove il mix tra le sonorità pop di Mac DeMarco e la psichedelia dei Tame Impala diventa uno sfondo perfetto per raccontare gli anni in cui la vita quotidiana diventa un post da social network