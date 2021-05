TUN, in anteprima il video di ‘New Door’

Si scrive New Door, ma si legge Porta Nuova. I TUN sono un trio torinese formato da Gianni Denitto, Fabio Giachino e Mattia Barbieri. Il nome sta per Torino Unlimited Noise e New Door è il pezzo che anticipa l’album che uscirà il 21 maggio.

«È il brano più rappresentativo delle nostre due anime: il jazz e la techno», spiegano i tre. «Nel pezzo c’è molto spazio per l’improvvisazione, a dimostrare la voglia di uscire dagli schemi, un’improvvisazione che si contrappone a un tema più ostinato, ossessivo, ripetitivo. Come erano ripetitivi i giorni passati in lockdown, periodo in cui è nato il brano, l’unico del disco composto in quei mesi. New Door, ovvero Porta Nuova, il nome della stazione di Torino, la nostra città, quella stazione che da sempre è crocevia di partenze per nuove avventure, incontri, direzioni inaspettate».

Protagonista del video ideato e diretto da Monnox è la marionetta di Alinavatar. «Racconta di tutti noi imprigionati in questi tempi sospesi, congelati da un nemico là fuori che ci costringe a chiuderci la porta alle spalle. Ma altre porte si aprono, bastano un paio di cuffie. E ora l’unica porta da aprire non è quella che ci fa uscire, ma quella che ci fa entrare e ci trascina in un altro luogo, intimo, personale, nascosto. La ballerina danza in un luogo selvaggio, un nero vuoto dove tutto può essere. La ballerina sei tu, siamo noi. La musica qui suona forte, la danza è libera, l’esterno diventa l’interno che vogliamo».