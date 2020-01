The Old Skull, in anteprima il nuovo video ‘Vecchio Teschio’ feat. Danno

Danno del Colle der Fomento, Rancore, Lucci, Chef Ragoo, DSA Commando: questi sono solo alcuni dei nomi storici del rap italiano che hanno prestato la propria voce agli Old Skull, band metal romana di cui oggi presentiamo in anteprima il nuovo video Vecchio Teschio.

Il singolo, realizzato insieme a Danno, anticipa l’album Fantasmi, Ruggine e Rumore, in uscita il 24 gennaio. Il disco, lavoro d’esordio per la band, è un tributo al crossover tra metal e hip hop, dove le rime serrate si armonizzano con le chitarre distorte. Il rap del passato si mescola alle sonorità del rock più duro in un gioco di rimandi che si rispecchia nel nome della band, dove il concetto di old school viene mutato nel teschio, uno dei simboli più ricorrenti nell’immaginario metal.

Il video, da Thomas T. Fasciana, racconta un concerto dove The Old Skull e Danno si esibiscono insieme sul palco di un club, dove a inizio e fine riprese fa capolino Elvis interamente italianizzato, che rende surreale l’atmosfera delle riprese.