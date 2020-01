The Gentlemens, in anteprima il nuovo video ‘Out Of Here’

S’intitola Out Of Here il nuovo singolo Gentlemens, ultimo estratto dall’album Triage, uscito per l’etichetta berlinese Hound Gawd con la distribuzione internazionale di Raugh Trade. L’album, inoltre, è stato registrato all’ Outside – Inside studio di Matt Bordin (Mojomatics e Squadra Omega) con il supporto tecnico di Gianluca Turrini (Jon Spencer Blues Explosion, One Dimensional Man).

Il singolo riassume le caratteristiche sonore della band, tra chitarre elettriche e influenze che portano dal garage al blues. Nel video, invece, viene interpretato il mito della maga Circe in chiave moderna, dove una notte di passione costerà molto caro al protagonista. «Una notte folle e la metamorfosi di un uomo. Una donna sconosciuta, dal volto mai visibile, entra in casa di un uomo ricco. È una Circe dei nostri giorni, che ammalia l’uomo fino a prenderne il controllo totale. I due finiscono per andare a letto, l’uomo viene trasformato in un maiale».