The Errorist, in anteprima il video di ‘Hangover’

Esce per un’etichetta olandese ma è un progetto tutto italiano quello che vi presentiamo oggi. Loro sono The Errorist, duo elettronico formato da Antonio Spitaleri e Matteo Bogoni. Nati nel 2018, oggi debuttano con Hangover, il primo singolo di cui vi presentiamo il video in anteprima: «È un brano che parla della ricerca della felicità, della propria identità, di un posto dove poter essere semplicemente se stessi, dove mostrare la propria anima senza sentirsi a disagio», spiegano i due. «Utilizziamo la metafora del club, del party, dell’hangover come momento di euforia. Una ricerca dove visualizzare la propria immagine». E nel video, ambientato nei boschi, la protagonista si perde in un immaginario a metà tra Alice nel Paese delle Meraviglie e Donnie Darko. Davvero niente male per smaltire l’hangover.

Alla guida la voce e i sussurri di Nina Echo. Schiacciate play e buon viaggio.