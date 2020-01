Sunday Morning, in anteprima il nuovo video ‘May Your Heart’

S’intitola May Your Heart il nuovo singolo dei Sunday Morning, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. Un brano dai toni intimi e delicati, ultimo estratto da Four, l’album con la band di Cesena ha esplorato le sonorità del folk statunitense: disco fatto di immensi spazi aperti e mondi interiori dove si racconta del viaggio che ha cambiato radicalmente l’attitudine musicale.

Dentro Four, infatti, i Sunday Morning hanno cercato di ritrarre in musica le praterie infinite del Southwest, l’eco del Mississippi, l’autostrada che dalla Louisiana porta alla California. Dieci brani in cui le parole si intrecciano alla chitarra acustica e al pianoforte, per un gioco di rimandi interrotto da sprazzi elettrici.

«La maggior parte dei brani sono stati scritti durante i tre mesi che ho trascorso a New Orleans, dove svolgevo il ruolo di assistente agli Esplanade Studios», ha detto Andrea Cola, frontman dei Sunday Morning. «Entrare in quel mondo – e avere l’opportunità di lavorare al fianco di una leggenda come Daniel Lanois – ha innescato in me un’ispirazione inedita, che aveva come punto di partenza l’approccio allo strumento. Per la prima volta nella mia vita ho avuto la sensazione di trovarmi esattamente dove avrei voluto sempre essere, dentro un’aria spessa che ti si attacca alle braccia, su quella precisa sedia, sotto quel portico. Tutto quello che ho visto e vissuto in quei tre mesi mi ha insegnato che la modalità di realizzazione di un disco, molto semplicemente, può funzionare o non funzionare. E quella che funziona ha più a che fare con il giusto spirito e le giuste persone che con la tecnica».

Dal prossimo 1 febbraio i Sunday Morning saranno in tour per presentare Four, qui sotto trovate tutte le date.

01/02/2020 – Rimini, Bradipop

28/02/2020 – Bologna, Locomotiv Club @ ITALIAN INDIE ROCK REVENGE

05/03/2020 – London, The Railway Hotel

06/03/2020 – London, Biddle Bros

07/03/2020 – London, Leytonstone Ex-Services Club

18/03/2020 – Forlì, Diagonal Loft Club

09/05/2020 – Livorno, The Cage @ ITALIAN INDIE ROCK REVENGE