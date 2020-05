Spumante, in anteprima il video di ‘Ogni giorno’

In anteprima oggi su Rolling Stone il video di Ogni giorno, una bella canzone pop che parla di seguire i propri sogni e desideri mentre tutto va a rotoli. L’ha scritta Spumante, musicista toscano che è arrivato al cantautorato dopo un decennio di musica elettronica. Il passato da produttore si sente: Ogni giorno è puro itpop, ma ha un arrangiamento pieno di piccoli abbellimenti, sintetizzatori, chitarre con il delay, batterie riverberate. «Questa canzone è una lettera aperta a mia madre, in cui le racconto che tutto va a rotoli», dice. «L’età avanza, le difficoltà economiche aumentano, il momento è esasperato e le spiego che anche se ci sto provando con tutte le forze, è davvero difficile. Forse riuscirò a renderla felice solo quando smetterò con questa vita del cazzo da canzoniere. Nel frattempo, ci provo ogni giorno».

Il video, girato insieme al co-produttore Stefano Mura, racconta tutta la genesi di E tu come stai?, l’album d’esordio del cantautore: dalle giornate in studio ai piccoli concerti, fino al palco del Mento Music Fest di Arezzo. «Sembra la trama del film di un artista che ce l’ha fatta», dice Spumante, «ma per di fatto per il momento non c’è niente. Solo sogni e duro lavoro».